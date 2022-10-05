Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ: вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов — лучший россиянин в РПЛ, уедет ли он в Европу зимой, мнение

Сафонов — лучший россиянин в РПЛ. Как же будет обидно, если он повторит путь Акинфеева
Дмитрий Зимин
Сафонов – лучший россиянин в РПЛ
Комментарии
Ему давно пора подписаться с клубом из Европы.

«Валенсия», «Челси», «Брайтон», «Байер» – кто только ни интересовался Матвеем Сафоновым в последние годы. Но вместо конкурентного футбола в Европе с хорошим контрактом и кучей болельщиков вратарь тащит любимый «Краснодар» в верхнюю часть таблицы РПЛ. Не будем предполагать, что было бы с командой без 49 сейвов от голкипера в нынешнем сезоне. По этому показателю он первый в лиге. А по проценту отражённых ударов – второй.

Сафонов выдал сейв сезона! Как он вообще это сделал? Видео Сафонов выдал сейв сезона! Как он вообще это сделал? Видео

В игре с «Крыльями» он вновь показал, почему так ценен и крут. Последние 10 минут матча, подача со штрафного. Удар головой, и Сафонов тащит мяч с линии ворот. Не факт, что он её не пересёк. Нужных линий для определения гола у РПЛ нет. Но Матвей сыграл до конца, справился с ударом почти в упор и точно спас для своей команды одно очко.

И такие истории шли с 1-го тура. «Краснодар» – одна из худших команд лиги по допущенным моментам (должны были пропускать на 2,95 гола больше – это самый большой показатель в лиге). Оборона действительно работает не очень. Но сложно играть идеально, когда основной центрдеф — Кайо. А рядом с ним играет неопытный 22-летний Литвинов. Не самая надёжная пара. Поэтому и приходится рассчитывать на мастерство 23-летнего Сафонова. И он не подводит.

Отчасти это удивительно. Матвей давно мог запустить процесс регресса. Все предпосылки для этого были: отъезд сильных легионеров, тренера-европейца – общий уровень игроков команды с начала года точно снизился. Но при этом точно не упал уровень игры основного голкипера. Он ищет мотивацию для роста и развития даже в деградирующей РПЛ. И у него это неплохо получается. Пример для остальных.

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матвея повсеместно хвалят. Он основной не только в «Краснодаре», но и в сборной. Причём, похоже, безальтернативно. Показательный момент произошёл в игре с Киргизией. Казалось, соперник не самый выдающийся. Но тренерский штаб не поменял Сафонова даже во втором тайме, когда вышел другой состав. Он – единственный, кто отыграл весь матч. Очевидно, потому что выпускать любого другого вратаря – риск. А с Матвеем всё спокойно.

Недавно у главного тренера «Краснодара» Александра Сторожука спросили о будущем игрока в клубе. Всё дело в том, что его контракт истекает летом следующего года. И было бы логично запустить разговор о продлении.

Александр Старожук
Александр Старожук
главный тренер «Краснодара»

«Честно, я не слежу за этими моментам. Однако Матвей – тот игрок, который не уйдет из «Краснодара», даже если его будут выгонять. Но эти вопросы не ко мне. Конечно, я хотел бы, чтобы он остался. Было бы глупо рассчитывать на другой ответ. Это топ-игрок, топ-человек и настоящий капитан».

Получается, тренер считает, что Матвей никуда не уйдёт из «Краснодара». Но если так – это грустно для перспектив самого игрока. Он может стать легендой клуба. Возможно, уже ей стал. Но, согласитесь, как же хочется увидеть Матвея в каком-то европейском клубе.

Пример Акинфеева, который всю карьеру играл в ЦСКА – это здорово. Но ощущение, что даже он сам жалеет, что не уехал в Европу хотя бы на несколько лет.

10 самых дорогих футболистов России. Из «Спартака» больше игроков, чем из «Зенита»! 10 самых дорогих футболистов России. Из «Спартака» больше игроков, чем из «Зенита»!

Возможно, зимой или следующим летом у Сафонова появится уникальный шанс для этого – клуб уже никак не сможет заблокировать его решение, а сам он сможет подписаться с кем захочет. Главное, чтобы это был не «Зенит». Иначе конец романтическому представлению о Матвее как о будущей звезде российского футбола.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022