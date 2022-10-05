Сафонов — лучший россиянин в РПЛ. Как же будет обидно, если он повторит путь Акинфеева

«Валенсия», «Челси», «Брайтон», «Байер» – кто только ни интересовался Матвеем Сафоновым в последние годы. Но вместо конкурентного футбола в Европе с хорошим контрактом и кучей болельщиков вратарь тащит любимый «Краснодар» в верхнюю часть таблицы РПЛ. Не будем предполагать, что было бы с командой без 49 сейвов от голкипера в нынешнем сезоне. По этому показателю он первый в лиге. А по проценту отражённых ударов – второй.

В игре с «Крыльями» он вновь показал, почему так ценен и крут. Последние 10 минут матча, подача со штрафного. Удар головой, и Сафонов тащит мяч с линии ворот. Не факт, что он её не пересёк. Нужных линий для определения гола у РПЛ нет. Но Матвей сыграл до конца, справился с ударом почти в упор и точно спас для своей команды одно очко.

И такие истории шли с 1-го тура. «Краснодар» – одна из худших команд лиги по допущенным моментам (должны были пропускать на 2,95 гола больше – это самый большой показатель в лиге). Оборона действительно работает не очень. Но сложно играть идеально, когда основной центрдеф — Кайо. А рядом с ним играет неопытный 22-летний Литвинов. Не самая надёжная пара. Поэтому и приходится рассчитывать на мастерство 23-летнего Сафонова. И он не подводит.

Отчасти это удивительно. Матвей давно мог запустить процесс регресса. Все предпосылки для этого были: отъезд сильных легионеров, тренера-европейца – общий уровень игроков команды с начала года точно снизился. Но при этом точно не упал уровень игры основного голкипера. Он ищет мотивацию для роста и развития даже в деградирующей РПЛ. И у него это неплохо получается. Пример для остальных.

Матвей Сафонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матвея повсеместно хвалят. Он основной не только в «Краснодаре», но и в сборной. Причём, похоже, безальтернативно. Показательный момент произошёл в игре с Киргизией. Казалось, соперник не самый выдающийся. Но тренерский штаб не поменял Сафонова даже во втором тайме, когда вышел другой состав. Он – единственный, кто отыграл весь матч. Очевидно, потому что выпускать любого другого вратаря – риск. А с Матвеем всё спокойно.

Недавно у главного тренера «Краснодара» Александра Сторожука спросили о будущем игрока в клубе. Всё дело в том, что его контракт истекает летом следующего года. И было бы логично запустить разговор о продлении.

Александр Старожук главный тренер «Краснодара» «Честно, я не слежу за этими моментам. Однако Матвей – тот игрок, который не уйдет из «Краснодара», даже если его будут выгонять. Но эти вопросы не ко мне. Конечно, я хотел бы, чтобы он остался. Было бы глупо рассчитывать на другой ответ. Это топ-игрок, топ-человек и настоящий капитан».

Получается, тренер считает, что Матвей никуда не уйдёт из «Краснодара». Но если так – это грустно для перспектив самого игрока. Он может стать легендой клуба. Возможно, уже ей стал. Но, согласитесь, как же хочется увидеть Матвея в каком-то европейском клубе.

Пример Акинфеева, который всю карьеру играл в ЦСКА – это здорово. Но ощущение, что даже он сам жалеет, что не уехал в Европу хотя бы на несколько лет.

Возможно, зимой или следующим летом у Сафонова появится уникальный шанс для этого – клуб уже никак не сможет заблокировать его решение, а сам он сможет подписаться с кем захочет. Главное, чтобы это был не «Зенит». Иначе конец романтическому представлению о Матвее как о будущей звезде российского футбола.