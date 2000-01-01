Холанд навсегда вписал своё имя в историю. Рекорды Роналду пали, Месси — следующий

Получится ли у Холанда догнать Варди?

Эрлинг также может побить рекорд Джейми Варди, забивавшего 11 матчей подряд в Премьер-лиге. Несмотря на то что форвард вышел на поле столько же раз, непрерывно он забивает только в пяти турах. Осталось семь.