Холанд навсегда вписал своё имя в историю. Рекорды Роналду пали, Месси — следующий

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Холанд поучаствовал в унижении «МЮ»
Холанд поучаствовал в унижении «МЮ»
Манчестерское дерби стало первым серьёзным испытанием для Холанда в АПЛ, но игрок не думал сбавлять темп. Благодаря Эрлингу «Сити» уничтожил команду тен Хага.
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Рекорд Роналду пал за одну игру
Рекорд Роналду пал за одну игру
При этом игрок побил массу рекордов, забив всего три мяча. На оформление трёх хет-триков в АПЛ форварду понадобилось восемь матчей. Для сравнения, Роналду потратил на это 232 игры и оказался в 29 раз медленнее норвежца.
Сенсация за 64 минуты
Сенсация за 64 минуты
К слову, чтобы забить три мяча именно в манчестерском дерби, Криштиану потребовалось 11 попыток по 90 с лишним минут. Эрлинг же сотворил сенсацию, потратив всего 64.
Король хет-триков
Король хет-триков
Холанд быстрее всех в АПЛ добился результата в три хет-трика. Майкл Оуэн забил то же количество мячей за 48 игр, Руд ван Нистелрой — за 59, Фернандо Торрес — за 64.
103 гола за 100 игр
103 гола за 100 игр
Теперь на счету у норвержца 103 забитых мяча — на это у него ушло 100 матчей. За первую сотню игр игроки топ-лиг Европы забивали гораздо меньше. Ромарио — 90, Роналдо — 86, Мбаппе — 48, Левандовски — 43, Месси — 41.
Холанд рвётся к новым рекордам
Холанд рвётся к новым рекордам
С начала сезона нападающий «Ман Сити» провёл за английский клуб 11 матчей с учётом разных турниров, в которых забил 17 мячей и отдал три голевые передачи. Это серьёзная заявка на дальнейшие рекорды.
Побьёт ли Эрлинг достижение Месси?
Побьёт ли Эрлинг достижение Месси?
В первую очередь Холанд постарается обыграть Лионеля Месси, забившего в сезоне-2011/2012 испанской Примеры 50 голов за 37 матчей. Для этого ему нужно в 29 турах попасть в сетку ворот более 36 раз.
Легенды АПЛ — не помеха
Легенды АПЛ — не помеха
Более вероятно, что игроку покорится достижение Энди Коула и Алана Ширера, которые забивали по 34 гола за один сезон АПЛ. Чтобы превзойти легендарных английских бомбардиров, Холанду нужно оформить ещё 20 голов.
Получится ли у Холанда догнать Варди?
Получится ли у Холанда догнать Варди?
Эрлинг также может побить рекорд Джейми Варди, забивавшего 11 матчей подряд в Премьер-лиге. Несмотря на то что форвард вышел на поле столько же раз, непрерывно он забивает только в пяти турах. Осталось семь.
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Холанд навсегда вписал своё имя в историю. Рекорды Роналду пали, Месси — следующий
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