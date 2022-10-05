«Талант, который блистает». Экс-игрок ЦСКА покорил Италию, но хочет вернуться в Россию

«Удинезе» – главная сенсация чемпионата Италии! Команда ворвалась в тройку после серии из шести побед. Одним из лидеров клуба стал бывший защитник ЦСКА Яка Бийол. 23-летний словенец не только удачно действует в обороне, но и забивает победные мячи.

Гол в ворота «Интера» (3:1) в 7-м туре Серии А вызвал массу восторженных отзывов в СМИ. Окрылённый Бийол отправился в сборную Словении. Национальная команда сначала переиграла Норвегию (2:1), а затем поделила очки со Швецией (1:1) в Лиге наций. Яка полностью отыграл оба матча, а со шведами стал главной звездой, получив оценку 8,4 от интернет-портала WhoScored.

Подвиги словенского защитника на этом не закончились. 3 октября 8-й тур чемпионата Италии закрывал матч, в котором «Верона» принимала «Удинезе». Команда Бийола на протяжении долгого времени уступала и с трудом смогла отыграться. А на 90+3-й минуте гости получили право на опасный штрафной. Полузащитник Лазар Самарджич выполнил подачу на дальнюю штангу, Яка выбрал удачную позицию, выпрыгнул выше всех и отправил мяч точно в угол. В двух матчах чемпионата Италии подряд победу «Удинезе» приносят именно голы Бийола!

Успехи словенца обсуждают не только в Италии. Испанское издание AS посвятило Яке статью с названием: «Бийол, новый словенский талант, который блистает в «Удинезе». При этом автор Альваро Канибе выразил уверенность, что 23-летний игрок пока не раскрыл весь потенциал и дальше защитник только продолжит прогресс.

В восторге от футболиста и болельщики, которые заваливают форумы сообщениями об успехах Бийола. Одни продолжают называть его «танком» и «королём воздуха», другие – «машиной» и «универсальным солдатом». А отдельного внимания заслуживают сообщения, в которых фанаты хвалят руководство «Удинезе» за такой удачный трансфер. Итальянская команда заплатила ЦСКА всего лишь € 4 млн.

Яка Бийол Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Сам Бийол также прокомментировал последние успехи «Удинезе». Он отметил, что команда готова удивлять и дальше.

Яка Бийол защитник «Удинезе» «Всегда приятно забивать, но я больше рад за «Удинезе», мы заслужили победу. Я горжусь тем, что смог внести свой вклад в достижение общей цели. Нужно всегда верить в победу. Мы сейчас готовы к любому сопернику, надо продолжать работать в том же духе. Думаю, что «Удинезе» добьётся многого, если мы всегда будем играть так».

При этом Бийол в будущем хотел бы вернуться в ЦСКА. Об этом рассказал футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий игрока: «Для Бийола ЦСКА – особенный клуб, за которым он по-прежнему следит и болельщиком которого является. Яка не хотел уходить из ЦСКА, и трансфер в «Удинезе» не состоялся бы, если бы не последние обстоятельства. Раскрою тайну, но Яка хочет однажды вернуться в ЦСКА. По крайней мере, он мне об этом рассказал».

Яка Бийол Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Возможно, в будущем Бийол будет звездой ЦСКА и РПЛ. А пока он продолжает разрывать не только чемпионат Италии, но и Лигу наций!