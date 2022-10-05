«Это не гол Чалова. Не надо людей обманывать!» Внезапный спор из-за решения РПЛ

История с первым голом ЦСКА в ворота «Химок» закончилась. Мяч записали на счёт нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, а не как автогол защитника химчан Брайна Идову. Об этом рассказал глава службы коммуникаций ЦСКА Кирилл Брейдо:



«После матча мы обратились в судейский комитет РФС и администрацию РПЛ с просьбой разобраться в эпизоде с «автоголом Идову» и соответствующей записью в протоколе. Коллеги проанализировали взятие ворот согласно актуальным международным критериям и согласились с нашими доводами – это гол Чалова».

Но на этом история не закончилась. Если посмотреть на семь автоголов, которые случились в этом сезоне РПЛ, можно обнаружить практически идентичный гол Романа Зобнина в ворота «Краснодара». Полузащитник пробил точно в створ ворот, но мяч неудачно вынес защитник Сергей Бородин. В официальной статистике этот эпизод указан как автогол.

По информации журналиста Ивана Карпова, президент РПЛ Александр Алаев уже написал письмо на имя главы департамента судейства Павла Каманцева с просьбой изучить этот момент. По информации «Чемпионата», вопрос уже решён, и гол перезапишут на хавбека «Спартака» в ближайшее время.

Хотя не так очевидно, насколько решение РПЛ справедливо. Эксперт «Чемпионата» по судейству Игорь Федотов, мягко говоря, усомнился в корректности таких изменений авторства гола.



«Это автогол Идову, а не гол Чалова. Всё должно быть так: судья записывает в рапорт, говорит в микрофон, кто забил. А когда игра заканчивается, начинают проверять: если главный говорит, что был автогол – то больше никто лезть не должен. Здесь всё просто, у Идову было движение, это не рикошет. Есть движение ногой, попытка выбить мяч.

Судя по тому, как там легко всё меняют, теперь все могут переписывать автоголы! Но людей-то обманывать не надо! Если игрок пытается сыграть в мяч, а мяч до этого не пересёк линию ворот, то это автогол. А тут всё просто: ЦСКА попросил – РФС сделал, а на правила вообще плевать. Если бы был рикошет, то можно записать гол на Чалова. Но тут говорить о рикошете просто неправильно».

В футболе уже случалось, что авторство гола меняли после матча. Самый известный случай – гол Роналдо на ЧМ-2002. Изначально один из восьми мячей бразильца значился как автогол соперника, но затем по просьбе сборной Бразилии мяч записали на нападающего.

Можно найти примеры, как в ситуациях, похожих на эпизоды с Чаловым/Зобниным, забитые мячи в статистике фиксировались как автоголы. Например, в 2020-м в Бундеслиге хавбек «Вердера» Дави Классен выбил после удара соперника в створ, но мяч всё равно зашёл в ворота.