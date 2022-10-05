Тренера «Барсы» требуют забанить в ЛЧ. Итальянцы возмущены жестом Хави

Разборки по матчу «Интер» – «Барса» продолжаются. Если сразу после игры многие возмущались из-за отсутствия пенальти на последних минутах в пользу каталонцев, то на следующий день появилась другая тема для обсуждений.

На 68-й минуте словенский судья Винчич отменил гол «Барселоны», потому что мяч попал в руку нападающему Фати. Изначально арбитр этого не заметил, но с помощью VAR разобрался в эпизоде. Сразу после просмотра видео судья показал жёлтую карточку тренеру «Барселоны».

Предупреждение Хави

После того как рефери убежал в поле, тренер «Барселоны» продолжил что-то объяснять уже резервному арбитру. Было похоже, что Хави пытался понять, за что ему дали предупреждение. Затем он сделал движение правой рукой, будто отряхивает мокрую ладонь.

Жест Хави

Именно этот жест привлёк внимание итальянских болельщиков и журналистов. Например, ведущего футбольного репортёра страны Танкреди Палмери, который работал в Gazzetta dello Sport и BeIN Sports, а теперь сотрудничает с SportItalia, CNN и Al Jazeera. Журналист публично обратился к УЕФА, написав у себя в «твиттере»:



«Весьма стыдно. Хави делает жест «вы платите» судьям, утверждая, что они коррумпированы. Я ожидаю, что УЕФА примет меры».

При этом журналист с 200 000+ подписчиков отметил аккаунт УЕФА, который ничего не ответил Палмери. Так совпало, что в следующем матче ЛЧ «Барселона» снова встретится с «Интером». То есть итальянцы весьма заинтересованы в том, чтобы Хави получил дисквалификацию. Хотя вряд ли она случится. И дело не только в том, что ответная игра на «Камп Ноу» пройдёт уже через неделю. Сам жест не предполагает наказания.

Так тренеры испанских клубов (и не только испанских) реагируют на что-то невероятное. Пожалуй, самый известный случай произошёл именно в Италии, когда Криштиану Роналду забил свой знаменитый гол «Ювентусу» через себя. Тогда тренер «Реала» Зинедин Зидан сделал этот же жест.

Жест Зидана

Едва ли возможно связать жест Хави с обвинением судей в коррупции. Хотя итальянцы имеют похожий опыт в этой области. В этом году в чемпионате Италии Жозе Моуринью был дисквалифицирован за жест, символизирующий телефонную трубку.

Жест Моуринью Фото: Matteo Ciambelli/Getty Images

Это случилось 19 февраля в матче «Рома» – «Верона». Португальский тренер подошёл к резервному судье и имитировал телефонный разговор. Было действительно похоже, что Моуринью намекает, будто арбитры с кем-то консультируются. За это тренер получил красную карточку, а затем и бан на два матча.

Нюанс в том, что ту игру обслуживал Лука Пайретто, чей отец был замешан в Кальчополи в 2006-м. Тогда по результатам расследования стало известно, что Пайретто-старший созванивался с президентом «Ювентуса» Лучано Моджи.