Все «новые Месси» Европы. У большинства карьера так и не сложилась

Подающие надежды таланты были во многих странах Европы. И в России в том числе! Собрали их в один текст.

Журналисты любят сравнивать талантливых игроков с Лионелем Месси, и именно с аргентинцем – про Криштиану Роналду упоминаний почти нет. Параллелей так много, что, если их собрать по всему миру, наберётся больше 30 имён! Можно организовать целую сборную «таких-то Месси», которые подавали надежды, но в итоге так и не смогли даже близко подобраться к уровню Лео. Рассказываем про тех, кому пророчили яркое будущее в Европе. Про остальные континенты расскажем позже (не поверите, но даже в Северной Корее нашёлся будущий Месси!).

Бельгийский Месси – Эден Азар

Про Азара заговорили, когда он начал зажигать в «Лилле»: маленького роста, но проворный, быстрый и способный обыграть всех в одиночку. В 2011-м BR писал про него, сравнивая с Месси: «Мяч буквально прилипает к его ногам. Да, вот так. Азар играет на позиции атакующего полузащитника и может ходить по полю с мячом в ногах, с которым он обращается не по годам зрело. Каждое его касание – настоящий класс. Если бы у меня было какое-то право голоса в большом клубе, я бы выложил все имеющиеся у меня деньги, чтобы подписать этого парня. Он крутая сделка. Когда Азар попадёт на одну из крупнейших арен мирового футбола, нравится ему это или нет, он будет в центре внимания. Наконец-то мир узнает о его талантах. Вывод из этого простой. Посмотрите на этого ребёнка! Погуглите. Посмотрите YouTube».

Спустя год Азар подписал контракт с «Челси» – этот переход стал трамплином к всемирной футбольной славе. Он поражал своей игрой и футболистов, и тренеров, поэтому ему пророчили большое будущее – однажды бельгиец должен был забраться на вершину.

Эден Азар Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Если вы посмотрите финал Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед», то поймёте, что Эден в тот день выиграл трофей в одиночку, — говорил помощник Роберто Мартинеса Грэм Джонс в июне 2018 года. – Он находится на том этапе карьеры, когда сам решает исход матча. В международном футболе таких игроков не так много. Месси один из них».

Сам футболист от всех сравнений с аргентинцем скромно открещивался: «Я бы не стал сравнивать себя с таким художником, как Месси. Мне просто хочется, чтобы фанаты улыбались».

Прошло четыре года, и за это время Азар от одного из лучших игроков чемпионата мира в России и Бельгийского Месси дошёл до точки, в которой он – проблема для «Реала». Клуб заплатил за него € 115 млн, но вместо феерии получил внушительный список пропущенных из-за травм матчей. Суммарно Азар лечился 480 дней, то есть почти полтора года из трёх, что он в Испании. Его рыночная стоимость на Transfermarkt рухнула до € 12 млн, а с Месси его уже давно никто и не сравнивает.

Французский Месси – Атем Бен-Арфа

Про Атема говорили, что он одновременно один из главных талантов Франции и одно из самых больших её разочарований. В «Лионе» Бен-Арфа считался вундеркиндом: то, как он работал левой, казалось высшим даром. Но когда Атему был 21 год, у него случился конфликт с клубом из-за денег: футболист закусился с президентом и покинул команду. «Я тогда сказал себе: «Хорошо, что мы не животные, иначе бы я его убил», – говорил Атем. Он перешёл в «Марсель», но там не сложилось: на этот раз конфликт произошёл с тренером, который перестал его выпускать. А вот в «Ньюкасле» Атем раскрылся и стал забивать мячи, после которых его и начали сравнивать с Месси. Сказка, впрочем, долго не продлилась: хавбеку сломали ногу, из-за чего он выбыл на полгода. Дальше был «Халл Сити», где быстро стало понятно, что Атем ни на что не годен. «Какая же растрата таланта, – говорил тогда главный тренер команды Стив Брюс. – В матче с «МЮ» наш голкипер бегал быстрее». Про Атема что только ни говорили: ленивый, нетрудоспособный, неблагодарный – но вот с таким багажом он в итоге оказался в «ПСЖ». И это было очередное провальное решение – Атем там так и не закрепился.

Атем Бен-Арфа Фото: Mark Runnacles/Getty Images

«Атем был Месси, – говорил про него Карим Бензема в 2015-м. – Я видел, как он исполняет невероятные вещи. Но, к сожалению, Атем несколько раз делал по ходу карьеры неправильный выбор».

Испанский Месси – Боян Кркич

Кркич разрывал на молодёжном уровне: за «Барселону» он забил более 800 мячей (в среднем — около трёх за матч), пока не дебютировал за основу. От молодого нападающего были в восторге: прыткий, меткий, умело обращается с мячом – и всё это в юном возрасте. За свои таланты его прозвали Испанским Месси, а «Барса» предложила ему профессиональный контракт. В 17 лет и 19 дней он дебютировал во взрослом футболе – испанец стал самым молодым игроком в истории «Барселоны», побив рекорд, ранее принадлежавший Месси. Боян забил 41 гол в 163 играх за клуб, выиграл две Лиги чемпионов и три титула чемпиона Испании. А потом его продали в «Рому»: сказались и травмы, и низкая уверенность в себе – всё это в совокупности привело к тому, что Кркич получал мало игрового времени. Но в Италии Боян не смог произвести впечатление – ни в «Роме», ни в «Милане», где оказался после. В «Аяксе» тоже как-то не сложилось, но он говорит, что показал «вероятно, лучший» футбол в своей карьере в Англии, играя за «Сток Сити». Сейчас Кркич вместе с Иньестой играет в Японии.

Боян Кркич Фото: Hiroki Watanabe/Getty Images

Немецкий Месси – Марко Марин

О Мари́не массово узнали, когда парню было 18 лет: он дебютировал за основу мёнхенгладбахской «Боруссии» и провёл сезон настолько впечатляюще, что Йоахим Лёв включил его в расширенный состав сборной на Евро-2008. Пусть в финальный список футболист и не попал, но его всё равно назвали Немецким Месси. Сравнения в целом были оправданны: Марко обладал хорошим дриблингом, креативностью и ловкостью, так что были реальные надежды на то, что Марин возглавит многообещающее новое поколение немецких талантов. Но, как часто бывает в таких случаях, его карьера пошла не по самому лучшему сценарию: после «Боруссии» был «Вердер», где он быстро зачах, а следом «Челси», где было мало игровой практики из-за смены тренера. Ну а потом – травмы. И начались бесчисленные аренды: Испания, Италия, Бельгия, Турция. Карьера на этом не закончилась, но и в гору не пошла – дошло до того, что хавбек, уже уйдя из «Челси», провёл сезон в Саудовской Аравии. Сейчас ему уже 33, новым Месси он не стал, но зато взял чемпионство со Станиславом Черчесовым в Венгрии.

Марко Марин экс-полузащитник «Боруссии» Мёнхенгладбах «Месси — это Месси, и он находится на совершенно другом уровне по сравнению с любым другим игроком мира. Куда бы я ни пошел и после того, как я сыграл несколько хороших игр, всё начиналось снова: «Наш новый Месси». Это приятно, но никто не думает, что это реальное сравнение Месси и меня. Это всего лишь стиль футбола».

Хорватский Месси – Ален Халилович

Талант Халиловича заметили, когда он подростком попал в академию загребского «Динамо». Ален дебютировал за основу, минуя несколько ступеней молодёжного футбола, забил в Лиге чемпионов, став дважды «самым молодым в истории хорватского футбола» — кто сыграл в высшей лиге и отличился голом в еврокубках. В 17 Халилович вышел за сборную Хорватии в матче с Португалией, что приковало к нему ещё больше внимания.

«Я разговаривал с тогдашним футбольным директором клуба, Зораном Мамичем, вместе с несколькими иностранными коллегами, – рассказывал журналист Александр Холига. – Они расспрашивали его о Халиловиче: «Что он за игрок? Он следующий Лука Модрич?». Мамич на это отвечал: «Я понимаю, что об этом не следует говорить, но он в некотором роде Месси».

Ален Халилович Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Хорваты уверены, что именно такое давление испортило Халиловичу карьеру. Но на деле сильное влияние на это оказал отец, который постоянно влезал в дела сына и решал его судьбу. Карьерный путь Хорватского Месси не впечатляет: «Барселона», несколько аренд, «Лас-Пальмас», «Милан» (0 матчей), «Стандард», «Херенвен», «Бирмингем» и сейчас «Рединг».

Швейцарский Месси – Шердан Шакири

Его называли Месси Альп: невысокий, мускулистый, быстрый, с низким центром тяжести, обладающий прекрасным дальним ударом и воображением.

«Роналду должен работать над собой — с телом, много тренироваться. У Месси же талант врождённый. Это также относится и к Шакири. Ему нужно много и ответственно работать, и он сможет стать лучшим игроком «Ливерпуля», а не просто игроком», – говорил ESPN бывший босс «Базеля» Торстен Финк.

Но не вышло: Шакири за три года сыграл чуть больше 40 игр, после чего ушёл в «Лион», а оттуда уехал прямиком в МЛС.

Шведский Месси – Руни Барджи

«Месси — мой большой кумир, – говорил сириец Барджи, который приехал в Швецию из Кувейта в возрасте семи лет. – Это произошло, когда я был маленьким. Я столько раз смотрел видео с его участием! Я атакующий игрок и стараюсь играть как он. С раннего возраста моей целью было стать лучшим футболистом Швеции, и я надеюсь, что и дальше им буду».

Сейчас Барджи выступает за «Копенгаген» и вызывается юношескую сборную Швеции. Главный тренер команды U21 Йенс Густафссон говорит, что футболист играет невероятно зрело для своего возраста, «как будто он для этого создан». Барджи, по словам тренера, хорош в дриблинге, игре на добивании и комбинационных действиях. Юного футболиста уже сравнивают с его кумиром и оценивают внушительный список из тех, кто за ним следит: в него входят «Челси», «Фейеноорд», «Бавария», «Аякс» и «Барселона».

Руни Барджи Фото: Lars Ronbog/Getty Images

Польский Месси – Матеуш Мусяловский

«Матеуш Мусяловский – запомните это имя», – написал в «Твиттере» президент польской федерации футбола Збигнев Бонек в 2016 году. О юном даровании Польши действительно услышали спустя время – когда он присоединился к академии «Ливерпуля» в 2020-м. Клопп быстро стал фанатом игрока: Мусяловский привлёк его не только своей универсальностью, но и 133 голами в 18 матчах, дриблингом и умением в одиночку обыграть двух-трёх игроков. Год назад Польский Месси подписал свой первый профессиональный контракт, и, как считают эксперты, впереди у него большой и светлый путь – если, конечно, он не загубит свой талант.

Матеуш Мусяловский Фото: liverpoolfc.com

Чешский Месси – Вацлав Пиларж

Пиларж считался одарённым игроком, и, как обычно, чешские СМИ навесили на него ярлык нового Месси. Сам футболист не раз говорил: аргентинец – его большой кумир, даже стоять с ним на одном поле уже большая честь. Чешская пресса же сама раскручивала тему сравнения с аргентинской звездой: «Месси против Месси. Вацлав Пиларж из «Виктории Пльзень» борется за мяч с настоящим Лионелем. Впрочем, он тоже показал себя – до перерыва уже забил два гола».

Вацлав Пиларж Фото: Christof Koepsel/Getty Images

С карьерой у Чешского Месси, впрочем, сложилось странно. Он покатался по родной стране, лишь на два года выехав в Германию – на этом его европейские путешествия закончились. Но на уровне чешской лиги он всё равно считается сильным футболистом, который выделяется на фоне остальных.

Австрийский Месси – Юсуф Демир

Демир засветился на международном молодёжном турнире в Германии, когда ему едва исполнилось пятнадцать лет – после этого к нему пытались подступиться топовые клубы: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Боруссия» Дортмунд, «Бавария», «Байер» и «Рома». Тогда же он подписал свой первый профессиональный контракт с «Рапидом», в чьей академии учился, дебютировав в основе спустя полгода. Зоран Баришич, спортивный директор клуба, подчёркивал: Демир – экстраординарный талант, и «Рапид» боялся его потерять из-за количества предложений. Юсуф сходил на год в аренду в «Барселону», а потом вернулся и этим летом ушёл в «Галатасарай» (всего за € 6 млн).

Лионель Месси и Юсуф Демир Фото: Alex Caparros/Getty Images

Норвежский Месси – Мартин Эдегор

Рыжий парень оказался в «Реале» в 15 лет и с прозвищем Норвежский Месси: его талант описывали так, будто он должен перевернуть «Бернабеу» и стать новым кумиром болельщиков мадридского клуба. Но вместо этого Эдегор разъезжал по арендам: «Херенвен», «Витесс» и «Реал Сосьедад» – только после этого он получил шанс пробиться в команду Зинедина Зидана. Однако игрового времени всё равно не хватало, поэтому футболист оказался на перепутье: ему 22, за плечами несколько аренд, сравнения с Месси и невнятное будущее. Эдегор выбрал уход из «Реала», чтобы попробовать себя в АПЛ – так он попал в «Арсенал» к Микелю Артете. Тот сразу сказал: Эдегор всегда будет проигрывать битву с великим Месси, но у норвежца есть необходимые качества, чтобы развиваться вместе с «Арсеналом».

Мартин Эдегор и Лионель Месси Фото: Alex Caparros/Getty Images

Шотландский Месси – Райан Голд

Голда начали сравнивать с Месси ещё в Шотландии: на уровне местной лиги он действительно выделялся дриблингом и скоростью. Его это откровенно бесило – футболист при переезде в «Спортинг» надеялся, что в Португалии рядом с его именем не будет приписки «маленький Месси». Но ошибся: там от него ждали невероятного таланта и действий на поле, сравнимых с теми, что совершает аргентинец. Голд признавался, что такие сравнения сильно повлияли на его карьеру – во многом она сложилась не так, как хотелось бы, из-за этого давления. Сейчас 26-летний футболист в Канаде – играет за клуб МЛС.

Райан Голд полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» «Честно, я бы хотел, чтобы этого никогда не было написано. В чём сходство между нами? Мы маленькие и левоногие – это всё, что вам потребовалось, чтобы поставить нас в один ряд. Я был бы более спокоен, если бы этого всего не происходило. Я думал, что, как только люди увидят меня, им будет всё равно, что у меня получается на поле и в каких вещах я хорош. Они будут искать только то, в чём я похож на Месси, а если у меня не пойдёт, скажут: «Он – мусор, а не маленький Месси».

Ирландский Месси – Уэсли Хулахан

Хулахан никогда не играл в топ-клубах, но сравнение с Месси заработал уже во взрослой карьере. Немецкий журналист после игры сборной Ирландии со Швецией на Евро-2016 так восхитился игрой футболиста, что в своём репортаже провёл параллель с аргентинцем. Так и прижилось: Хулахан – Ирландский Месси.

«Мне нравилось, насколько он умен, – говорил ирландский журналист Эймон Данфи. – Каким храбрым он был, чтобы брать на себя инициативу в сложных ситуациях. Он хитрый, дальновидный. У него был тот же набор навыков, что и у Месси. Я не утверждаю, что он был так же хорош, как Лионель, но по стилю они похожи».

Лионель Месси и Уэсли Хулахан Фото: Gabriel Rossi/Mark Leech/Getty Images

Турецкий Месси – Эмре Мор

Мор родился в Дании в семье турецких мигрантов и начал футбольный путь там. Он провёл 22 матча за юношеские сборные разных возрастов, но в итоге решил, что хочет выступать за сборную Турции. Это огорчило многих: Мор считался талантливым футболистом, который хорошо владеет дриблингом, непредсказуем и умеет так резко принять решение, что соперник впадает в ступор. Его начали сравнивать с Месси, чему Мор оказался не рад, хотя аргентинец с детства был его кумиром – иногда перед матчами он даже смотрел нарезки с его участием.

Талантливого парня за € 10 млн купила дортмундская «Боруссия», и ожидалось, что сейчас Мор будет рвать на поле. Но деньги, свалившиеся на 18-летнего парня, жившего всё детство чуть ли не в нищете, вскружили ему голову: он не смог выиграть конкуренцию, и клуб отправил его в «Сельту». Там он надолго не задержался – пошёл гулять по арендам, и в итоге в этом году его продали в «Фенербахче».

Греческий Месси – Яннис Фетфацидис

Одна из причин, по которой Фетфацидиса начали сравнивать с Месси, – дефицит гормона роста, который был и у аргентинца. Справиться с проблемой 12-летнему футболисту помогли в академии «Олимпиакоса», и в итоге он дебютировал во взрослом футболе. Ещё одна причина для сравнения – проницательность, дриблинг и быстрый темп.

«Однако эти сравнения с Месси скрывают реальный факт, что он и близко не соответствует классу аргентинца, – писал скаут в 2013-м. – Хотя Яннис уже давно считается следующим большим игроком Греции, маловероятно, что крупные клубы обратятся к нему с хорошим предложением».

Так и вышло: Фетфацидис два сезона поиграл за «Дженоа», а потом на четыре года уехал в Саудовскую Аравию. Сейчас Греческий Месси выступает за «Арис» (Салоники).

Русский Месси – Денис Давыдов

Воспитанника «Спартака» сравнил с Месси экс-владелец клуба Леонид Федун. Даже тогда, в 2014-м, это выглядело немного нелепо – наверное, именно поэтому такое сравнение стало мемом, а не надеждой.

Денис Давыдов нападающий «Химок» «Меня в «Спартаке» как только ни подкалывали! До сих пор, в какую команду ни приду, первое, что слышу: «О, Месси». Даже в Болгарии. Когда переходил в софийский ЦСКА, кто-то из местных журналистов, видимо, нашёл тот заголовок и написал: «К нам едет спартаковский Месси». Ну, смешно. Но что с этим сделать, я не понимаю».

Карьера у Давыдова не задалась: от сравнения с Месси он дошёл до ФНЛ, отсутствия предложений и попытки перезагрузить карьеру в «Химках». Есть мнение, что именно та неосторожная фраза Федуна и повлияла на развитие футболиста. Так ли это на самом деле, мы никогда не узнаем, но все истории показывают: ничего хорошего из «такого-то Месси» не выходит.