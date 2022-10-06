Лучший российский снайпер года играет за границей. Чемпион Европы успешно уехал из страны

Если взглянуть на список лучших российских бомбардиров в высших дивизионах национальных чемпионатов в 2022 году, то обнаружишь там сплошь знакомые имена. Дмитрий Полоз забил 12 мячей в РПЛ за эти девять с лишним месяцев, у Фёдора Чалова 11 голов в швейцарской лиге и РПЛ, у Николая Комличенко – 10, у Фёдора Смолова, Александра Соболева и Максима Глушенкова – по девять. Но есть и одно менее знакомое, точнее, чуть подзабытое имя. Хотя речь идёт о чемпионе Европы в составе юношеской сборной и об одном из самых одарённых российских игроков своего возраста.

Помните нападающего Максима Майровича? На Евро-2013, где команда Дмитрия Хомухи сенсационно взяла золото, он забил в 1-м туре Украине и стал основным нападающим сборной России. Но потом случилась неприятность, из-за которой Майрович пропустил решающие матчи со Швецией и Италией: перед плей-офф Максим получил травму и по ходу турнира был заменён в заявке на Рамиля Шейдаева.

Сегодня Шейдаев выступает в Азербайджане и за Азербайджан, а Майрович – в соседней Армении. В РПЛ нападающий не раскрылся, в отличие от некоторых других героев Евро-2013 – Александра Головина, Дмитрия Баринова, Рифата Жемалетдинова, Александра Зуева, Дениса Якубы, зато нашёл себя в другой лиге. Пусть менее престижной, но всё же отнюдь не самой слабой в Европе. В рейтинге УЕФА чемпионат Армении находится в четвёртом десятке, рядом с боснийским, финским, ирландским.

Максим Майрович Фото: fcurartu.am

С начала апреля по конец мая 2022-го (ещё во второй половине прошлого сезона) Майрович забил семь мячей в девяти последних матчах за «Ноа». В летнее межсезонье перешёл в «Урарту» и в новой команде тоже довольно результативен – пять голов в девяти турах. Максим делит второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Армении, а его «Урарту» лидирует под руководством российского тренера Дмитрия Гунько.

На данный момент Майрович занимает четвёртое место в армянской лиге по количеству ударов (18 за девять туров) и первое по попаданиям в створ (13). Это свидетельствует о том, что с точки зрения индивидуального мастерства россиянин выделяется на фоне остальных нападающих чемпионата. Причём голы у Максима – разные. Четыре он забил правой ногой, три – левой, а ещё два – головой. Кроме того, реализовал три пенальти.

Гол в ворота «Нораванка» – вообще шедевр! В быстрой атаке Майрович влетел в штрафную соперника и сыграл очень нестандартно, неожиданно для вратаря. Россиянин просто перекинул мяч через голкипера из неудобной для удара позиции, тогда как любой другой форвард на его месте наверняка сделал бы передачу.

Права на видео принадлежат VBET Armenian Premier League. Посмотреть видео можно в YouTube-канале футбольного клуба «Нораванк».

В Армении Майрович оказался ещё летом 2019-го, когда ушёл из «КАМАЗа» на правах свободного агента в «Ноа». Сезон-2019/2020 провёл так здорово, что занял второе место в опросе на звание лучшего игрока чемпионата. Завоевал с командой серебро и Кубок страны. К слову, в сумасшедшем кубковом финале с «Араратом-Армения», который закончился с уникальным счётом 5:5, Максим забил при 0:3 и сделал голевую передачу при 1:4. Наверняка это был самый чудесный матч в карьере Майровича.

В России Майрович играл в основном в низших дивизионах, а в РПЛ провёл только 12 матчей за «Кубань» в сезоне-2015/2016. Воспитаннику «Чертаново» давали шанс Сергей Ташуев (он недавно возглавил «Ахмат») и нынешний главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. Максим шесть раз вышел в стартовом составе и столько же на замену. Начинал многообещающе: в игре с «Зенитом» Андре Виллаш-Боаша отдал голевую передачу, а во встрече со «Спартаком» Дмитрия Аленичева и вовсе забил гол, который мог стать победным. Майрович воспользовался ошибкой на выходе голкипера Артёма Реброва.

Тогда Аленичев похвалил 20-летнего Майровича после матча.

«Молодёжь «Кубани» показала, что может конкурировать с футболистами основного состава. Парень, забивший второй гол, – пример того, что молодёжи надо доверять», – отметил тренер «Спартака».

Однако в итоге Майровичу не хватило то ли доверия, то ли каких-то качеств. Карьера в РПЛ не сложилась. Но приятно, что российский форвард – звезда в чемпионате Армении.