Как его вообще остановить?! Холанд снова выдал чумовой перформанс в Лиге чемпионов!

«Манчестер Сити» раскатал очередного соперника в Лиге чемпионов. На этот раз пострадал чемпион Дании, пропустивший три мяча ещё до свистка на перерыв. Всё было настолько хорошо, что Хосеп Гвардиола убрал Эрлинга Холанда ещё в перерыве.

То, что «Копенгагену» нечего ловить, стало понятно уже на седьмой минуте. Хотя давайте признаемся, что почти все так думали ещё до начала игры. Канселу загрузил мяч в район 11-метровой отметки, откуда Холанд в касание пробил точно в угол — вратарь гостей даже не прыгнул. Такие моменты в исполнении норвежского нападающего уже воспринимаешь как-то буднично.

А позднее Эрлинг оформил дубль и сделал это не напрягаясь. Польский вратарь «Копенгагена» Грабара отразил дальний удар, а Холанд первым оказался на добивании. Очередное подтверждение отменного голевого чутья светловолосого футболиста. 28-й гол норвежца в 22 матчах Лиги чемпионов — это просто космос какой-то!

Через семь минут Холанд был в шаге от хет-трика. Мяч после удара Гомеса срикошетил от Вавро и летел в направлении форварда, но оказался в сетке от Хочолавы. Эрлинг наверняка оформил бы 29-й гол в Лиге чемпионов, не появись перед ним грузинский защитник «Копенгагена».

В перерыве Гвардиола убрал Холанда и выпустил 20-летнего Коула Палмера. Ну а что, может себе позволить! Возможно, после этого футболисты «Копенгагена» надеялись, что соперник немного расслабится, но как бы не так. Гости придумали себе пенальти при стандарте у своих ворот, и Марез уверенно переиграл с «точки» вратаря в маске.

Камиль Грабара Фото: Michael Steele/Getty Images

Сразу после этого Гвардиола выпустил 17-летнего Рико Льюиса, а чуть позже — 19-летнего Джоша Уилсона-Эсбранда. В принципе, в тот момент можно было заменить всех игроков стартового состава резервистами. В концовке «Сити» забил ещё. Грилиш протащил мяч до чужой штрафной, нашёл пасом Мареза, а тот прострелил на Альвареса — Хулиану оставалось не промахнуться по пустым воротам.

После трёх туров в Лиге чемпионов у «Сити» красивые цифры — три победы, девять очков, разность мячей 11:1. И почти половину из этих голов (пять) оформил Холанд. На всякий случай напомним, летом «Сити» купил этого парня за € 60 млн. А сейчас его трансферная стоимость выше в два с половиной раза. Сколько он забьёт через неделю в столице Дании?