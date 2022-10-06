Головин снова в деле! Вовремя включился и помог «Монако» победить в Европе

В 3-м туре Лиги Европы «Монако» встретился с «Трабзонспором». Если турецкий клуб взял три очка в предыдущем матче с «Црвеной Звездой» (2:1), то команда Александра Головина проиграла дома «Ференцварошу» (0:1). В четверг «Монако» реабилитировался — правда, во многом благодаря нападающему гостей Макси Гомесу.

Уже на 11-й минуте форвард оставил «Трабзонспор» вдесятером. Оказавшись на газоне, уругваец грубо сыграл против Мохамеда Камара. Судья посмотрел видеоповтор, а затем показал прямую красную карточку. Очень грубое нарушение.

Хозяева быстро реализовали численное преимущество. Через три минуты после удаления Виссам Бен-Йеддер опередил защитника у ближней штанги и отправил мяч в сетку после передачи Брила Эмболо – 1:0.

Перевес «Монако» был очевидным, и в добавленное к первому тайму время Бен-Йеддер оформил дубль. Вандерсон ворвался справа в штрафную, кое-как устоял на ногах после столкновения с одним соперником, после чего запнулся о выставленное колено Марка Бартры. Это пенальти – и 2:0! Шестой гол для Бен-Йеддера в трёх матчах.

После перерыва главный тренер «Монако» Филипп Клеман сделал четыре замены за восемь минут, но прежде его парни забили третий гол. Александр Головин, незаметный почти весь первый тайм, подал с углового, Брил Эмболо переправил мяч головой, а Аксель Дисаси дослал его в ворота – 3:0.

«Трабзонспор» сократил разрыв в счёте через 17 минут. Анастасиос Бакасетас точно пробил из-за пределов штрафной площади – 3:1. Сразу после его гола поле покинул Александр Головин. В его активе предголевая передача, два удара, 21 точная передача из 27 (78%), четыре отбора, два перехвата и две удачные обводки.

Головина заменил Такуми Минамино, который на 77-й минуте чуть было не организовал четвёртый гол «Монако» вместе с Кевином Фолландом – удар немца заблокировали. Благодаря победе со счётом 3:1 французский клуб поднимается на второе место в группе и имеет столько же очков (6), сколько и «Ференцварош», идущий первым. В этом туре команда Станислава Черчесова «сгорела» в Белграде «Црвене Звезде» (1:4).