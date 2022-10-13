«Постоянно жаловался на жизнь в России». Что стало с бывшей звездой «Спартака» Макгиди

Эйден Макгиди отыграл в «Спартаке» три с половиной сезона. За это время единственный в истории РПЛ ирландец часто попадал в новостные сводки. Рассказываем, чем он занимается сейчас.

Как Макгиди играл в «Спартаке»

Макгиди перешёл в «Спартак» в 2010 году. За его трансфер руководство московского клуба отвалило «Селтику» € 12 млн — приличная сумма по тем временам. Ирландец присоединился к команде в разгар сезона в РПЛ, поэтому времени на адаптацию у него было немного. Макгиди дебютировал за «Спартак» в матче с «Сатурном» (2:1) и отметился голевой передачей. После игры главный тренер московского клуба Валерий Карпин сказал, что ему понравилась игра новобранца.

Первый гол за «Спартак» Эйден забил в ворота «Амкара» (2:2) и сделал это оригинальным способом — животом. Позднее ирландец признался, что никогда раньше не отличался подобным образом. В заключительном матче сезона с «Динамо» (1:1) Макгиди не совладал с эмоциями — получил красную карточку за грубый подкат сзади. Это далеко не последнее удаление ирландца в РПЛ.

Валерий Карпин бывший главный тренер «Спартака» «Макгиди — один из самых одарённых игроков, с которыми я работал. Но психологически неуравновешенный, а с психологически неуравновешенным мужчиной и жене дома трудно будет. Человек мог получить красную карточку только потому, что обиделся сам на себя».

Макгиди провёл в «Спартаке» три с половиной года — 93 матча, 13 голов, 28 голевых передач. Последние месяцы в московском клубе сложились для Эйдена тяжело. Сначала он заработал шестиматчевую дисквалификацию (четыре игры — за второе прямое удаление в сезоне, две — за оскорбление зрителей). Макгиди умышленно ударил соперника ногой, а после удаления пнул микрофон и показал болельщикам оскорбительный жест. Позднее срок дисквалификации уменьшили до двух матчей.

В ноябре 2013 года Макгиди отстранили от работы с основной командой. Карпин сообщил, что такое решение приняли в связи с невыполнением требований главного тренера как в тренировочном процессе, так и в играх. А уже в начале 2014-го ирландец перешёл в «Эвертон» — «Спартак» получил за трансфер всего € 2 млн.

«Макгиди постоянно жаловался на жизнь, — говорил Карпин после ухода игрока. — Европейцу в России всё не так. Если на Западе ты привык выйти на улицу, где тебя все приветствуют, здороваются и улыбаются, то здесь даже соседи на тебя порой смотрят волком. Жаль ли мне расставаться с Макгиди? Если бы он хотел играть и выполнять то, что должен был, да, было бы жалко. Но так как он больше думал об отъезде в Великобританию, то не жалко. При этом говорю про последнее время».

Эйден Макгиди в «Спартаке» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Мутная история с вооружёнными фанатами

Спустя несколько лет после отъезда из «Спартака» Макгиди сделал резонансное заявление. На старте одного из сезонов у команды состоялась встреча с болельщиками. По словам ирландца, активные фанаты красно-белых даже угрожали футболистам.

— У «Спартака» был плохой старт сезона. Мы проиграли несколько матчей и находились в нижней части таблицы. В один из дней тренер сказал: «Так, ребята, сегодня у нас встреча с активными фанатами клуба». У «Спартака» невероятные фанаты. Они регулярно посещали выездные матчи, заполняли гостевой сектор, проводили по пять часов в самолёте во время поездок в Сибирь.

Но я подумал: «К чему всё это? Зачем лидеры ультрас придут на базу клуба?» Зашли шесть или семь парней. Главный, который говорил, был похож на обычного человека. У остальных — бритый череп, повсюду татуировки. Главный вёл беседу в милой манере, но рядом с ним был парень, который ругался по-русски и постоянно показывал на бразильских легионеров команды.

Играл тогда в клубе нападающий Веллитон. Один из фанатов сказал ему следующее: «Если я ещё раз увижу тебя в ночном клубе после проигранного матча, то снесу тебе голову». Я тогда подумал: «Что, чёрт возьми, здесь происходит?» В конце болельщики сказали: «Послушайте, ребята, мы просто хотим, чтобы вы добились успеха. Мы всегда вас поддержим. Удачи в предстоящей игре».

Когда они направились к выходу, я заметил, что у каждого в задних карманах джинсов были пистолеты. Как их вообще пустили на базу с оружием? Это было очень странно.

Позднее Карпин прокомментировал слова ирландца: «На базу фанаты точно приходили. Причём с моего разрешения. С оружием? Не знаю. Вы считаете, мне нужно было, как в аэропорту, устроить им доскональный досмотр? Но лично я пистолетов не видел. По-вашему, было бы лучше, если бы мы не пустили их, а они потом машины забрасывали камнями? Всё было нормально. Они зашли в зал, где мы обычно проводили разборы игр. Спокойно пообщались».

Как сложилась карьера Макгиди после отъезда из «Спартака»

После отъезда из Москвы Макгиди поиграл за несколько английских клубов. Самыми значимыми среди них были «Эвертон» и «Сандерленд», при этом ирландец несколько раз уезжал в аренду. Сезон-2018/2019 — самый успешный для ирландца за последние годы. Именно тогда он наколотил 14 голов в составе «Сандерленда». А в сезоне-2020/2021 набрал 23 (6+17) очка по системе «гол+пас».

В АПЛ Эйден провёл первые два сезона после ухода из «Спартака», а затем играл во втором и третьем по силе дивизионах английского футбола. Летом 2020 года Макгиди вернулся в чемпионат Шотландии и подписал контракт с «Хибернианом». В июле ирландец четыре раза вышел на поле в Кубке лиги, но с того момента больше не играл. Причина — перелом плюсневой кости.

«Думаю, что поиграю ещё пару лет. Если позволит здоровье, то чуть дольше. Если бы хотел, то уже завершил бы карьеру. У меня нет проблем с финансами, но я рассчитываю играть. Думаю, что ещё в состоянии выступать на хорошем уровне. По окончании карьеры хотел бы остаться в сфере футбола. Постепенно изучаю несколько вариантов. Когда был травмирован, несколько раз выступал в роли эксперта. Возвращение в Шотландию, вероятно, открывает больше возможностей для работы на телевидении. Но я хочу оценить все варианты».

Макгиди в «Хиберниане» Фото: hibernianfc.co.uk

Кстати, в начале года Макгиди дал интервью официальному сайту «Эвертона» и ответил в том числе на несколько вопросов о «Спартаке»: «Люди считали, что я не протяну в России больше шести месяцев. Но я до сих пор читаю книги и смотрю документальные фильмы об этой стране. Каждое утро в «Спартаке» было взвешивание. Если ты превышал допустимый вес, тебя штрафовали.

Жене приходилось тяжело, когда я улетал с командой на выездные матчи. Но когда мы были вместе, всё шло великолепно. Москва — великолепный город для жизни. Я поладил с главным тренером Карпиным. Он был строгим человеком. Будь я старше, мне пришлось бы чуть проще. После того как я подписал контракт с «Эвертоном», бывшие одноклубники по «Спартаку» прислали несколько сообщений. Они написали, что я поправился на несколько килограммов».