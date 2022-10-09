«Крылья Cоветов» всё ближе к стыкам. Как открытие прошлого сезона попало в опасную зону?

«Крылья Советов» в 11-м туре РПЛ в очередной раз поделили очки с соперником ー в этот раз вничью сыграли с «Краснодаром». И хотя итог матча можно связывать с откровенным невезением и потрясающей игрой Матвея Сафонова, результаты команды Осинькина на старте сезона остаются невнятными. Две победы в 11 турах, эксперименты со схемой, катастрофа на стандартах ー всё это привело самарцев к 11-му месту в чемпионате. Только два очка разделяют «Крылья» и «Локомотив», барахтающийся в зоне стыков. Особенно в Самаре грустят из-за отсутствия домашних побед. Но есть ли у волжских болельщиков серьёзные причины для беспокойства за место в элите? Настолько ли хуже первого второй сезон команды в РПЛ?

Сравнение с результатами прошлого сезона

Для начала вспомним результаты «Крыльев» на этом же отрезке в сезоне-2021/2022, по итогам которого самарцы заняли восьмое место. В прошлом году по прошествии 11 туров «КС» находились на три позиции выше и имели в активе на пять очков больше. Было больше побед (пять против двух в сезоне-2022/2023), но и больше поражений (пять против четырёх). Отличается и статистика забитых-пропущенных: в новом сезоне разница составляет -4, в то время как в прошлом на этом же отрезке времени ー +1.

В контексте полноценного турнира изменения не слишком значительные. И всё же вызывают вопросы результаты уже прошедших матчей с командами нижней части таблицы. «Крылья Советов» не дожали оборону «Химок» в Москве, а дома лишь в концовке матча с «Торпедо» смогли отыграться. Причём в момент проведения игр оба соперника находились, возможно, в своей худшей форме. При этом «Крылья» одержали победу в Грозном, где стабильно теряют очки почти все команды, включая лидеров чемпионата. Чем же вызвана такая нестабильность?

Самаре не хватает исполнителей и сильной реализации

С уходом Сарвели и Зиньковского «Крылья Советов» лишились ключевых креативных футболистов. И если в первом фееричном матче с «Оренбургом» показалось, что команда не заметила потери лидеров, то в последующих играх она не всегда выглядела цельной. За 11 туров самарцы лишь дважды смогли открыть счёт в первые 45 минут и ни разу не уходили на перерыв, имея преимущество над соперником. Зачастую первые таймы смотрелись тягуче, были наполнены ненужными потерями и ошибками. Взаимодействия на поле выглядели не до конца отлаженными, и в трансляциях то и дело проскальзывало недовольство игроков действиями друг друга.

После ухода Зиньковского «Крылья» потеряли вариативность в атаке. И в матчах с «закрытыми» соперниками в основном не придумывали ничего лучше ударов из-за пределов штрафной. Так, в игре с «Торпедо» самарцы нанесли семь ударов в створ. И только два из них были из пределов штрафной. Первый ー удар Глушенкова из офсайда, а второй ー гол Шитова после перерыва.

«Крылья Советов» Фото: vk.com/fckssamara

Да, за креатив продолжают отвечать быстрые фланги. Но стоит сопернику закрыть Романа Ежова – и «КС» теряют в скорости и вариативности. В Петербурге соперники накрывали полузащитника за счёт мощного прессинга, и самарцы просто не могли начать свои атаки. А в игре с «Факелом» Ежов остался вне заявки. Заменивший его Липовой из-за отсутствия игровой практики с задачей не справлялся, и команда практически не задействовала левый фланг. В том матче усилий Соколова и Бейла не хватило: очередная обидная ничья.

Кроме того, после стартовых туров тренерский штаб столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами. Травмировались Сергей Пиняев, Денис Якуба и Дмитрий Иванисеня, ни разу не попал в заявку Фернандо Костанца. Набирал форму после повреждения Матео Барач, а Шитов и Хубулов только прибыли в расположение команды и пока не заявили о себе как об игроках старта. К 3-му туру на скамейке «Крыльев» защитников и вратарей было больше, чем атакующих игроков. Во многом с этим связан тот факт, что 18-летний Артём Соколов стал железным игроком основы: на эту позицию просто некого было выпустить.

Из-за отсутствия исполнителей главному тренеру пришлось на несколько туров перейти на схему с тремя защитниками. Место в основе тогда потерял Дмитрий Цыпченко, чья игра на стартовом отрезке чемпионата не выглядела убедительной. В матче с «Факелом» форвард четырежды выходил на ударную позицию. Он бил по пустым воротам, замыкал подачу с углового, но ни разу не реализовал свои моменты. На вопрос журналистов о чрезмерном доверии нападающему Осинькин ответил, что на поле выходят те, кто лучше на данный момент. Получается, что на протяжении стартовых матчей у Самары был только один более-менее стабильный форвард.

Ещё одной проблемой остаётся реализация. Дмитрий Цыпченко, снова и снова выходя с первых минут, бьёт и не забивает: при суммарном xG 2,04 у форварда 0 голов в этом сезоне. Видимо, сказывается недостаток уверенности и игровой практики.

Дмитрий Цыпченко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И всё же в последние дни трансферного окна Осинькин получил долгожданное усиление. Клуб взял в аренду Сергея Бабкина из «Локомотива», подписал балканских полузащитников Чирковича и Рахмановича. Все они призваны не только расширить скудный лист запасных, но и добавить атакам стремительности и вариативности.

И кажется, что трансферы уже начинают себя оправдывать. Например, Чиркович забил единственный мяч в кубковой встрече с воронежским «Факелом». А высокий босниец Рахманович должен улучшить игру «Крыльев» наверху, в том числе при стандартных положениях.

Максим Глушенков сейчас ーсамый бьющий игрок лиги. За 10 туров нападающий нанёс 49 ударов и забил четыре гола. Он хорошо читает игру и умело избегает офсайдов. Но порой позиции, из которых он бьёт по воротам, кажутся неочевидными и слишком поспешными: где-то мяч можно было обработать, а где-то отдать на партнёра.

Максим Глушенков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Проблемы со стандартами

В новом сезоне они превратились для Самары в настоящий кошмар. Больше половины мячей команда пропустила именно со стандартов. Например, к 10-му туру в ворота волжан назначили пять 11-метровых. При этом нельзя сказать, что решения арбитров были спорными. В большинстве случаев «Крылья» сами «привозят» пенальти. Где-то это следствие индивидуальных ошибок, а где-то ーоткровенное невезение.

Так, в игре с «Зенитом» мяч уже на четвёртой минуте угодил в выставленную руку Коваленко. И хотя Ломаев с ударом справился, после добивания счёт всё-таки был открыт. А спустя несколько минут Якуба свалил в штрафной Малкома, хотя бразилец ещё не успел стать потенциальной угрозой для вратаря. Как итог: три пропущенных мяча к получасу игры и первое поражение в сезоне.

А вот в последнем туре в мачте с «Ростовом» необъяснимыми выглядят действия Бейла. После подачи в штрафную мяч от ноги Полоза отскакивает в высоко поднятую руку голландца. На повторе кажется, что такая неаккуратная игра совсем не обоснована.

Причём Ломаев для себя статистику отражённых ударов с «точки» подправил (справился с попытками Мостового и Камано). А вот его сокомандникам ещё предстоит поработать над реализацией. В этом сезоне самарцы дважды били пенальти: оба раза вратари соперников удары отразили.

Но не только пенальти лишают команду очков в этом сезоне. Более ощутимой и крайне неожиданной проблемой стали угловые. И если в прошлом году после таких подач «Крылья» пропустили лишь три мяча за сезон, то в этом – уже пять. Интересно, что до возвращения в состав Барача самарцы были самой низкорослой командой лиги. Но следствием пропущенных голов стали, скорее, индивидуальные ошибки, а не нехватка сантиметров. А в матче с ЦСКА оборона «Крыльев» просто бросила на дальней штанге защитника армейцев Дивеева.

В этой ситуации можно говорить об отсутствии стабильности и не до конца налаженных связях между футболистами. Витюгов, например, в прошлом сезоне не был игроком основы. В свою очередь, Осинькин экспериментировал с линией защитников. В паре с Солдатенковым сезон начал Гапонов, но после первых туров его место занял Евгеньев. Была попытка сыграть в три центральных вместе с Матео Барачем, но в итоге тренер вернулся к привычной схеме.

Становление лидеров и отсутствие болельщиков

Первая причина опять возвращает к летнему переходу Зиньковского в «Спартак». Сейчас в команде нет явных лидеров, которые имели бы при себе и яркие индивидуальные качества, и «народную» любовь. Раньше в Самаре были Зиньковский и Сергеев, ещё раньше ー Соболев. Двое последних много забивали и приносили необходимые очки, чем радовали болельщиков.

«Зина» (как его ласково называли фанаты) отдавал голевые чаще, чем поражал ворота сам. Даже стал лучшим ассистентом прошлого сезона (девять голевых передач). Но своей самоотдачей на поле, а также простотой и искренностью за его пределами смог покорить сердца чуть ли не всех жителей Самары. Антон остался с командой после вылета в ФНЛ и помог вернуться в элиту, дошёл с «Крыльями» до финала Кубка России и стал символом футбола в городе.

Антон Зиньковский в Самаре Фото: vk.com/fckssamara

Пока никто из нынешнего состава не берёт на себя игру так явно, соответственно, не имеет и конкретного влияния на результаты. Ежов долго находился как бы в тени Зиньковского и сейчас, несмотря на несомненную важность в схеме Осинькина, не стремится перетянуть на себя всеобщее внимание. Глушенкова ругают за упущенные моменты, Ломаева ー за неоправданные риски, а Якуба, который является чуть ли не главным старожилом команды, куда менее заметен и распиарен.

Кажется, что эту роль в ближайшем будущем может взять на себя Сергей Пиняев. Молодой полузащитник восхищает своей яркой игрой, хотя провёл всего четыре неполных матча. Больше играть помешали проблемы со здоровьем, но Сергей вернулся в старт и уже успел отметиться забитым голом.

Сергей Пиняев Фото: vk.com/fckssamara

Ещё одним кандидатом на пост лидера видится Гленн Бейл. Голландец опытен, полезен и всегда заряжен на борьбу, а в матче с «Краснодаром» защитник бил по воротам чаще, чем вся атакующая линия. У него нет проблем с самоотдачей и мотивацией. А новость о том, что Гленн отказался приостанавливать контракт с самарским клубом ради перехода в «Штутгарт», лишь добавила ему уважения со стороны болельщиков. Кроме того, голландец активно учит русский и уже признавался фанатами лучшим игроком месяца.

На отсутствие домашних побед огромное влияние оказывает и отсутствие активной поддержки. Из-за введения Fan ID фанатское движение Ultras’8 матчи бойкотирует. На стадионе редко звучат настоящие заряды, атмосфера отличается камерностью. «Крылья Советов» ー команда, которая остро чувствует нехватку атмосферы родного стадиона.

Для сравнения: между двумя домашними матчами с «Динамо» прошло три месяца, а количество болельщиков, присутствующих на игре, уменьшилось практически в пять раз (с 32 314 до 6672 человек). И если в прошлом сезоне матч подарил кучу голов и настоящий постковидный праздник, то в этом году вряд ли запомнились даже нереализованные моменты.

Неизвестно, вернётся ли активный сектор на трибуны в ближайшее время. Неизвестно, займётся ли кто-нибудь организацией голосовой и визуальной поддержки в отсутствие ультрас. Клуб здесь, скорее, заложник ситуации, а потому остаётся лишь играть и упоминать во флеш-интервью о том, как команде не хватает полного стадиона.

И всё же дарить самарцам путёвку в Первую лигу пока рано. Да, команда снова перестраивается, но всё-таки она не отказывается от своей философии. По качеству игры вопросы вызывает лишь матч с «Химками», закончившийся безголевой ничьей. «Крылья» продолжают играть в атакующий, организованный футбол, даже несмотря на не до конца сформировавшийся состав. Тренерский штаб наигрывает новичков, а футболисты продолжают обретать стабильность и уверенность. В разговоре с «РБ Спорт» голкипер «Ростова» Сергей Песьяков назвал матч с самарской командой «самым тяжёлым в текущем сезоне».

«Крылья Советов» Фото: vk.com/fckssamara

Не стоит забывать, что самарцы остаются очень молодой командой. Средний возраст состава по данным Международного центра спортивных исследований (CIES) – 23,72 года. Осинькин, в свою очередь, уже давно доказал, что умеет работать с молодыми спортсменами. Постоянные трансферные слухи вокруг игроков «КС» в очередной раз подтверждают влияние тренера на их развитие. Поэтому руководство самарцев должно поступить мудрее и проявить терпение, чтобы нынешний состав принёс выгоду клубу и городу, а болельщикам – долгожданные победы.