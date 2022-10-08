Вспоминаем великие цитаты, которые ни к чему не привели.

Сафонов, Соболев и другие россияне хотят играть в Европе. Они рассказали, где именно

Любая фраза российского футболиста про мечту играть в Европе сейчас не очень актуальна. Однако некоторые продолжают об этом говорить. Вы удивитесь, но почти каждый более-менее известный футболист из России хотя бы один раз упоминал, что хочет перейти в сильную европейскую лигу. Некоторые даже употребляли громкое слово «цель». Но вместо того, чтобы реализовывать желания, большинство оставалось в России. А фразы входили в историю.

Вспоминаем, что говорили о переезде игроки, которые теоретически действительно могли бы (и, возможно, даже ещё могут) проявить себя в Европе. И к чему это в итоге приводило.

Матвей Сафонов, «Краснодар»

Цитата (12.01.2021): «Я думал о переезде в Европу. Есть интерес, чтобы уехать и показать, что не так всё страшно. Все боятся ехать, потому что может не получиться, а тут всё-таки деньги. Нужны хорошие примеры в Европе, чтобы это воспитывалось с детства. Чтобы смотрели на Головина и Миранчука и хотели уехать. Должен быть пример. Я думал, что, наверное, как-то неправильно проводить всю жизнь в России – хочется посмотреть другие варианты».

Инсайды: В разные годы интерес к игроку проявляли «Челси», «Брайтон» и «Валенсия». Отец футболиста рассказывал, что на него выходили клубы АПЛ. Вратарь «Ливингстона» Иван Коновалов также выдал инсайд, что у Сафонова пару лет назад был вариант с клубом из Англии.

Что сейчас: Контракт Матвея с «Краснодаром» истекает летом-2023. Однако тренер команды намекнул, что игрок не собирается никуда уходить. Похоже, ждём продления соглашения.

Арсен Захарян, «Динамо»

Цитата (26.05.2022): «Написали про «Реал», проснулся, увидел, улыбнулся и дальше пошёл по делам. Если бы был «Реал», агент бы мой сказал. Предложения от «Реала» не было.

Морально, думаю, я готов играть в Европе, а физически стараюсь наверстать. Мне нужно добавить в физике. Я хотел бы играть в испанской лиге. Мне нравится испанский футбол».

Инсайды: Самый реалистичный – оффер из «Челси» нынешним летом. Но из-за санкций на банки клубы не смогли договориться. В разное время сообщалось об интересе к нему из «Реала», «Барсы» и почти всех топ-клубов.

Что сейчас: Как минимум до зимы парень будет играть за «Динамо». Результаты команды, как и личные достижения самого игрока, на старте сезона не впечатляют. Но вряд ли за пару месяцев интерес исчезнет. Вероятно, зимой состоится новая попытка уехать.

Александр Соболев, «Спартак»

Цитата (23.03.2021): «Конечно, хочу поиграть в Европе. Смотрю зарубежный футбол и хотелось бы стать его частью. Но, думаю, пока рано. Надо ещё в «Спартаке» выиграть что-то, поиграть в ЛЧ. Я даже в сборной России не сыграл ещё ни разу полный матч. До переезда в Европу ещё надо прибавлять.

В каком чемпионате себя вижу? Точно не в Испании, там другой футбол. Германия, Италия, Англия… Хотел бы попасть в один из этих чемпионатов. Необязательно даже в топ-клуб, кто меня возьмет в клуб из первой пятёрки?»

Инсайды: В 2019 году сообщалось, что Соболевым интересуются клубы Англии, Италии, Германии, Турции. Но вместо потенциального ухода из «Крыльев» туда он перешёл в «Спартак».

Что сейчас: Абсолютный комфорт в «Спартаке» и отсутствие публичных заявлений о желании уйти. Александр счастлив. Это ли не главное?

Иван Игнатьев, «Локомотив»

Цитата (16.12.2020): «Безусловно, хотел бы попробовать свои силы в Европе. Мне кажется, любой адекватный спортсмен понимает, что уровень там намного выше, и хочет уехать. Нужно заслужить право играть там. Но, как говорится, всему своё время. Больше всего мне нравится АПЛ. Чтобы играть там, нужно быть реально терминатором. Там нужно быть физически готовым, играть на таких скоростях не каждый может».

Инсайды: Этим летом агент игрока Алан Агузаров сообщал, что его клиентом интересуются клубы Турции, Греции, Хорватии и Франции.

Что сейчас: Игнатьев в качестве свободного агента подписал контракт с «Локомотивом» и точно всем недоволен. Европа? Видимо, всему своё время.

Фёдор Чалов, ЦСКА

Цитата (22.07 2022): « Возвращение в ЦСКА из «Базеля»? Я совершенно не расстроен тем, что остаюсь в России! При этом у меня ничего не меняется – я всё так же мечтаю играть в Европе. В топ-5 лигах».

Инсайды: Пару лет назад ещё можно было мечтать о переходе игрока в «Кристал Пэлас», но трансфер сорвался. С того момента явного интереса из топ-лиг к игроку не было. Зато в начале года позвали в Швейцарию, но там он не задержался.

Что сейчас: Основной нападающий ЦСКА. Но его желание уехать, похоже, действительно искреннее. Вопрос лишь в претендентах. Их, как мы понимаем, не так и много.

Андрей Мостовой, «Зенит»

Цитата (24 мая 2021 года): «У каждого футболиста есть мечта – в Европе свои силы попробовать. Я не исключение».

Инсайды: Пару недель назад появилась информация про интерес нескольких итальянских клубов, но позже все они это опровергли. А недавно через соцсети мы узнали, что мечта Андрея – играть в АПЛ.

Что сейчас: В этом сезоне набрал космическую форму и показывает редкий пример для «Зенита», когда россиянин действительно не хуже иностранного футболиста. Однако мысли о Европе остаются лишь мечтой.

Андрей Мостовой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сергей Пиняев, «Крылья Советов»

Цитата (03.08.2021): «Для тех, кто постоянно спрашивает про «Манчестер Юнайтед», отвечу, что до 18 лет я не могу никуда уехать. Конечно, есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать – тем лучше. Но я прекрасно понимаю, что в 18 лет вряд ли смогу это сделать. За эти два года всё может кардинально поменяться как в лучшую, так и в худшую сторону», – сказал Пиняев.

Инсайды: Чем старше становится Сергей, тем меньше к нему внимания. Интерес от «Барселоны», «МЮ» остался где-то в прошлом. Меньше чем через месяц парню те самые 18, но, похоже, сейчас никто из топов не готов его приглашать.

Что сейчас: Сергея продолжают подпускать к основе «Крыльев», недавно он забил роскошный гол в РПЛ.

Руслан Литвинов, «Спартак»

Цитата (02.10.2022): «Хочется в Европу. Мне по душе Ла Лига – всё через пас. Хочется в «Реале» поиграть».

Инсайды: Ни один европейский клуб не интересовался Литвиновым.

Что сейчас: На самом деле Руслан оказался в списке из-за «Реала». Не так уж и много игроков столь явно обозначали свои цели. Но Литвинов – основной защитник «Спартака», так что почему бы и не помечтать о Европе?

Цитаты использованы из изданий: Sport24, «Спорт-экспресс», Metaratings, «РБ Спорт», YouTube-канал «Соколиный Глаз».