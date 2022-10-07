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Первая лига, ФНЛ, сезон-2022/2023, итоги сентября, номинации «Чемпионата», лучшие игроки, Низамутдинов, Панченко, Евсеев

В России есть свой Ибрагимович! Итоги месяца в Первой лиге
Михаил Рождественский
Номинации «Чемпионата» за сентябрь
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Номинации «Чемпионата» за сентябрь.

Начало октября — а это значит, что самое время подвести итоги сентября в Мелбет Первой лиге! В этом сезоне «Чемпионат» вводит ежемесячные рубрики, в которых рассказывает о самых ярких представителях «лучшей лиги мира». Как и в прошлый раз, сегодня представляем четыре номинации.

«Рубин» мучается, но у него есть свой герой. Итоги месяца в Первой лиге «Рубин» мучается, но у него есть свой герой. Итоги месяца в Первой лиге

Номинация № 1: Гений месяца

В этой рубрике побеждает футболист, который, по нашему мнению, проявил себя ярче всех в течение месяца. В сентябре «Гением месяца» признан Кирилл Панченко. Ниже доступны специальные «сториз», в которых мы объясняем, почему выбор пал на нападающего тульского «Арсенала».

Первая лига: Гений месяца в сентябре Первая лига: Гений месяца в сентябре

Номинация № 2: Перезапуск месяца

Подводя итоги июля и августа, мы отмечали молодых футболистов, но ведь и возрастные игроки заслуживают внимания. В рубрике «Перезапуск месяца» побеждает тот, кто после неудач смог проявить себя, несмотря на солидный возраст. В сентябре таким футболистом оказался Эльдар Низамутдинов. В материале ниже — ответ на вопрос, почему мы выбрали нападающего «Шинника».

Первая лига: Перезапуск месяца в сентябре Первая лига: Перезапуск месяца в сентябре

Номинация № 3: Мем месяца

Здесь мы отмечаем нелепые истории, высказывания и поступки, ставшие хитами в Первой лиге. И во второй раз подряд победителем в этой рубрике становится главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев. Что же он сделал? Подробности — в «сториз».

Первая лига: Мем месяца в сентябре Первая лига: Мем месяца в сентябре

Номинация № 4: Нефутбольный герой месяца

В этой рубрике побеждает тот, кто смог ярко отметиться за пределами футбольного поля. В сентябре это сделал Алехандро Домингес. О том, как себя проявил легендарный нападающий «Рубина», можно узнать в материале ниже.

Первая лига: Нефутбольный герой месяца в сентябре Первая лига: Нефутбольный герой месяца в сентябре
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