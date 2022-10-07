В России есть свой Ибрагимович! Итоги месяца в Первой лиге

Начало октября — а это значит, что самое время подвести итоги сентября в Мелбет Первой лиге! В этом сезоне «Чемпионат» вводит ежемесячные рубрики, в которых рассказывает о самых ярких представителях «лучшей лиги мира». Как и в прошлый раз, сегодня представляем четыре номинации.
Номинация № 1: Гений месяца
В этой рубрике побеждает футболист, который, по нашему мнению, проявил себя ярче всех в течение месяца. В сентябре «Гением месяца» признан Кирилл Панченко. Ниже доступны специальные «сториз», в которых мы объясняем, почему выбор пал на нападающего тульского «Арсенала».
Номинация № 2: Перезапуск месяца
Подводя итоги июля и августа, мы отмечали молодых футболистов, но ведь и возрастные игроки заслуживают внимания. В рубрике «Перезапуск месяца» побеждает тот, кто после неудач смог проявить себя, несмотря на солидный возраст. В сентябре таким футболистом оказался Эльдар Низамутдинов. В материале ниже — ответ на вопрос, почему мы выбрали нападающего «Шинника».
Номинация № 3: Мем месяца
Здесь мы отмечаем нелепые истории, высказывания и поступки, ставшие хитами в Первой лиге. И во второй раз подряд победителем в этой рубрике становится главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев. Что же он сделал? Подробности — в «сториз».
Номинация № 4: Нефутбольный герой месяца
В этой рубрике побеждает тот, кто смог ярко отметиться за пределами футбольного поля. В сентябре это сделал Алехандро Домингес. О том, как себя проявил легендарный нападающий «Рубина», можно узнать в материале ниже.
- 7 октября 2022
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