«Всем известно, какое эго у Дзюбы». Почему российская звезда проваливается в Турции

Все же помнят, что Дзюба в Турции? Правда, Артём совсем не играет (вчера вышел впервые за четыре матча, на 84-й минуте). Зато его команда — в лидерах чемпионата. Почему приключения россиянина пошли не по плану? «Чемпионат» связался с главным российским экспертом по турецкому футболу Эльвином Керимовым. Давайте узнаем, почему грустит Дзюба.

— Результаты «Аданы» приятно удивляют. Несмотря на уход Балотелли и стареющего Инлера, который, являясь капитаном, теряет место в основе, пока команда играет выше ожиданий. Со сложным календарём идут в группе лидеров, а ещё показывают хороший футбол.

— Сильные стороны «Аданы»?

— «Адана» старается владеть мячом, но в зависимости от соперника где-то приходится его отдавать. Команда очень эффективна в контратаках: пока это лучшая контратакующая команда чемпионата — именно так было забито три гола. Они по-прежнему хороши на стандартах. Клуб нашёл замену Балотелли, купив ещё одного форварда – Гульбрандсена, который может играть и на флангах.

«Адана» создаёт достаточно много моментов — они в пятёрке лидеров по этому показателю. Чувствуется прогресс команды по сравнению с прошлым сезоном. До чемпионата думал, что при максимально серьёзной конкуренции и уменьшении квот на еврокубки, которых четыре, «Адана» на них претендовать не будет. Однако сейчас мы видим, что клуб претендует на еврокубки. Монтелла проделал очень хорошую работу. Мне пока команда очень даже нравится.

— А в чём тогда слабость команды?

— Перебор с агрессией. Ракицкий с отрывом самый грубый игрок чемпионата: две прямые красные карточки плюс три жёлтые. Над степенью жёсткости игры Монтелле надо работать. При этом, оставшись вдесятером, они разгромили «Антальяспор» 3:0, а два гола забили в меньшинстве на контратаках. Проиграли «Фенеру» 2:4, но при этом по XG превзошли соперника. Это атакующая команда. Удивляет решение Монтеллы с ложной девяткой: он это делает уже три или четыре тура подряд.

Красная карточка Ярославу Ракицкому Фото: Seskim Photo/Getty Images

«Дзюба пока что тяжёлый, медленный и грозный»

— Почему Дзюба сидит в запасе и не играет уже три матча?

— Он с ходу после объявления трансфера вышел в старте с «Фенербахче». Дзюба забил — все восхитились. Но там был такой гол… Чисто занести мяч в ворота. Может быть, Оньекуру даже немножко обиделся, что Артём у него гол отобрал. Дзюба просто не в форме. Он выходил в старте с «Умраниеспором», отыграв тайм: был очень тяжёлый, просто был не готов физически на тот момент. Потом вышел на замену с «Хатайспором» на 30 минут: больше отвлекал защитников, но сам в голевой атаке не поучаствовал. Они просто дожали соперника.

— Вывод?

— Дзюба пока что тяжёлый, медленный и грозный. Ему явно нужно набирать форму. Думаю, после сборных он получит шанс. Однако пока Монтелла играет без чистого нападающего, выпускает на замену его конкурентов Гульбрандсена и Ассомбалонгу, которые забили «Анталье» по голу. Пока Артёму нужно набирать форму, а Монтелла при игре с ложной девяткой достаточно эффективен. Он использует Беланду в этой роли. Сейчас нет необходимости играть в чистого нападающего.

— Получается, Дзюба не вписывается в схему?

— Монтелла ведь сделал такую схему не от хорошей жизни. И Дзюба, и Ассомбалонга на старте сезона его не впечатлили. Не получив качества от них, при этом увидев, что они пока не очень готовы, Монтелла начал играть ложной девяткой. Ещё и Балотелли ушёл. Если Дзюба будет в форме, то можно играть в чистого нападающего отрезками, может быть, неполный матч. Пока игра ложной девяткой эффективна, так как у Беланды всё залетает. В прошлом сезоне Ассомбалонга играл чистого форварда. Я не беру Балотелли, потому что он уникальный футболист: может играть как угодно. Монтелла, меняя стиль, отталкивался от формы своих нападающих, которые пока ему не приносят результат.

— Беланда усадил на лавку Дзюбу?

— Да. Он усадил и Дзюбу, и Ассомбалонгу. Играя с Беландой, Монтелле удаётся разнообразить игру в атаке, делать её непредсказуемой. Беланда — плеймейкер и десятка. У него очень классный удар с линии штрафной, из-за пределов штрафной. Можно сказать, что сейчас Монтелле пришлось поменять стиль, и Беланда вытеснил чистых нападающих. Вопрос: как долго это продлится? Потому что Беланда не самый стабильный игрок и у него есть проблемы с дисциплиной. Но пока всё хорошо.

Артём Дзюба в Турции Фото: Adana Demirspor

— Могут ли быть проблемы с дисциплиной у Дзюбы из-за его игрового времени? Можно вспомнить его выходку в адрес Семака после гола «Спартаку».

— Может быть. Всем известно, какое эго у Артёма. Он за счёт этого эго всего и добился. Это же можно рассматривать не только с отрицательной стороны. Артём всегда готов доказывать, всегда по-спортивному зол, а иногда не только по-спортивному. Такое, конечно, может быть, но в «Адане» он находится в другом положении. В России он был примой, суперстар, а в Турции таких хватает: приезжающих из-за границы звёзд с биографией. Так, как он себя вёл по отношению к Семаку после гола, сейчас себя вести не должен. Это не в его интересах. Нужно больше сконцентрироваться на своей игре.

— Как прошла адаптация Дзюбы в новой команде?

— Артём уже очень круто адаптировался в команде. Инлер давал интервью клубному каналу, где его спросили: кто главный балагур в команде? Он сказал, что сейчас – Дзюба. Он говорил: «Мы ничего не понимаем из того, что он говорит, по-английски. Но когда он шутит, мы все смеёмся и нам очень весело». То есть в команду Артём уже влился. Капитан команды уже говорит, что он делает атмосферу. Только вопрос: как это может повернуться в любой момент, когда ему надоест сидеть на лавке?

«Сегодня турецкие фанаты тебя называют грузовиком, а завтра ты для них Пеле»

— Возможен ли конфликт Дзюбы с Монтеллой? В турецких СМИ писали об этом.

— Скорее нет, чем да. Я ничего такого не замечал. У Монтеллы был конфликт с Балотелли… У тренера бывало такое раньше и с другими игроками, но в ситуации с Артёмом не видел никакого подтверждения, кроме слуха в турецких СМИ. Всё возможно. Однако пока, как мне кажется, это не более чем слух.

— Что говорят о Дзюбе в турецких СМИ?

— Когда он забил «Фенеру», то писали: «Суперзвезда из России, забил игрок с опытом в Лиге чемпионов». Президент «Аданы» сказал: «У нас не будет Балотелли, зато есть Дзюба — один из лучших центрфорвардов. Сначала всё было в комплиментарных тонах, а потом пошла критика, связанная с его формой. Даже больше это проявлялось в соцсетях. СМИ прекратили писать о Дзюбе, как только он перестал играть. Да и в соцсетях болельщики не очень довольны.

— Есть мнение, что Дзюба сдулся.

— Не согласен, что он сдулся. Нужно учитывать предсезонку — он с командой её не проходил. Сначала тренировался индивидуально, а потом с «Рубином». Однако он не был частью «Рубина», не был частью подготовки команды к сезону. Артём просто тренировался для поддержания формы. Как мы видим, этого недостаточно. Турецкий чемпионат очень интенсивный с очень высокими скоростями. Как бы странно это ни звучало, да? Пенсионерский чемпионат, самый возрастной в Европе, но при этом там футбол интенсивный. Есть много команд, которые прессингуют и играют на высоких скоростях. Пока чувствуется, что Дзюба просто не провёл предсезонку с Монтеллой.

— То есть Дзюба в порядке и просто нужно время?

— Думаю, да. Я бы не стал говорить, что он закончился. Это не так. Слишком мало времени прошло, слишком мало игрового времени. Он провёл полный матч только с «Фенербахче». У него есть качества, чтобы быть эффективным. Самое главное — набрать форму. «Адана» очень хорошо исполняет стандарты, создаёт много моментов, часто доставляет мяч в штрафную, наносит много ударов. Мы знаем, как Артём умеет оттягиваться в опорную зону, играть в короткие передачи, скидывать мячи партнёрам. Непосредственно в штрафной Дзюба всегда опасен, даже если команда играет низом. Но «Адана» играет мало в футбол через столба, однако думаю, что Артём адаптируется к этому стилю.

— В Турции Дзюбу сравнивали с грузовиком. Есть ли ещё какие-то забавные сравнения?

— Про грузовик я тоже читал. Это больше болельщики. Турецкие фанаты сегодня тебя называют грузовиком, а завтра ты для них Пеле, Роналду. Просто нужны голы. Пока так. Они всегда ведут себя жёстко в соцсетях, если у футболиста не идёт игра. Каких-то ещё сравнений не припомню. Сейчас Дзюба очень тяжёлый. Я такого Дзюбу даже не припомню.

Артём Дзюба и Генри Оньекуру Фото: Adana Demirspor

«Уверен, «Адана» — не последний клуб Дзюбы»

— Сегодняшний уровень чемпионата Турции настолько высок, что Дзюбу не выпускают даже на последние минуты?

— Здесь надо брать конкретную команду и её задачи: выполнялись они или нет конкретными футболистами. Чемпионат Турции — сильный. Я бы не сказал, что он суперсильно прогрессирующий. Однако с точки зрения каких-то тренерских моментов в последние годы пошёл вперёд. Появляются итальянцы: и Монтелла, и Пирло. Появляются сильные турецкие тренеры. Приехал Жезуш в «Фенербахче». Мне кажется, таких чемпионатов не так много.

— Не ошибся ли Дзюба с выбором клуба или даже чемпионата?

— Из всех вариантов, что у него были, этот самый оптимальный. Турция — чемпионат, в котором не смотрят на возраст, где ценятся легионеры и достаточно мягкий лимит — «8+3». Это чемпионат, в котором ведутся на фамилии и биографии игроков, а у Дзюбы она крутая. У Артёма есть спортивный интерес. Если бы он хотел заработать денег, то поехал бы в Саудовскую Аравию или в Эмираты. Он хочет ещё поиграть и, может, сыграть в еврокубках. Если всё суммировать, то это был бы оптимальный вариант.

— Останется ли Дзюба в клубе зимой, если продолжит сидеть на скамейке?

— Как раз до зимы не так много времени осталось. Может, зимняя подготовка ему и нужна. Должен остаться. Длинный чемпионат, в котором пока его команда метит в еврокубки. Работать с хорошим тренером и сильным составом, почему бы и нет? Было бы странно искать что-то другое. Понятно, что ему хочется играть. Но если к зиме не успеет набрать форму, то пожалуйста — зимняя пауза. Пусть и не очень большая, но она ему будет нужна, чтобы на второй круг стать основным.

— Может ли «Адана» стать последним клубом в карьере Дзюбы?

— У него контракт «1+1». Если покажет себя хорошо, то продлят ещё на год. Почему-то я уверен, что это не последний его клуб. Если у него сложится в «Адане» и он поиграет там три или четыре года, то последний. Если не сложится, то Артём наверняка пойдёт дальше играть, потому что он не насытился. Он очень любит футбол, игру, себя в игре. Не исключаю, что он вернётся в Россию. Конечно, на другой контракт, если не получится в «Адане». Ему ещё хочется поиграть, а у него есть ресурсы и возраст ещё некритический.