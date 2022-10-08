«Милан» ещё глубже опустил «Ювентус» в таблице! И гляньте на перформанс перед матчем

Матч «Милан» – «Ювентус» начался с крутого перформанса. Болельщики на «Сан-Сиро» при выходе футболистов на поле подняли плашки на всех четырёх трибунах. Вот как это выглядело:

Матч «Милан» – «Ювентус» начался с крутого перформанса Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Матч «Милан» – «Ювентус» начался с крутого перформанса Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Первый тайм получился относительно равным. «Ювентус» больше владел мячом и в целом был лучше в начале матча. Затем чаще создавал моменты уже «Милан» и больше бил по воротам. И когда казалось, что в первом тайме голов уже никто не увидит, отличились хозяева.

В компенсированное время после углового мяч отрикошетил к Жиру, который сразу пробил в одно касание. Мяч летел в створ, но попал в Томори, стоявшего перед воротами. Защитник быстро сориентировался и точно ударил с нескольких метров – без шансов для вратаря.

Важный гол для Томори, который неубедительно провёл предыдущий матч «Милана» (с «Челси»). Первый гол англичанина с тех пор, как он подписал полноценный контракт с «Миланом». И при этом второй мяч для Томори в Серии А. Он уже забивал «Ювентусу», когда находился в аренде в «Милане». Таким образом, защитник забил «Ювентусу» больше, чем любому другому сопернику в своей карьере.

Второй тайм стартовал с того же, чем закончился первый – с гола «Милана». Браим Диас вышел один на один с Щенсным и мощно пробил. Вратарь достал мяч рукой, но удар был настолько сильный, что мяч всё равно зашёл в ворота.

Самое удивительное, что Диас пробежал с мячом со своей половины поля до чужой штрафной. Тут прежде всего нужно отметить обрез Влаховича, а ещё неудачную игру Бонуччи, которого нападающий обошёл и даже не заметил.

При счёте 2:0 «Милан» выглядел уже достаточно раскованно. Рафаэл Леау умудрялся одновременно показывать дриблинг и широко улыбаться. У «Ювентуса» выделялся разве что Мойзе Кин, который дважды опасно бил. Хотя в целом «Милан» казался ближе к третьему голу, чем «Ювентус» к первому. Матч закончился небольшой потасовкой, по итогам которой судья дал сразу три жёлтые карточки – Кину, Паредесу и Тонали.

Ещё несколько фактов коротко:

• Рафаэл Леау дважды за матч попал в штангу (на 20-й и 34-й минутах);

• «Ювентус» владел мячом более 60% времени, но при этом разница по ударам 21:10 в пользу «Милана»;

• «Ювентус» опустился на восьмое место из-за победы «Интера», а может оказаться и ещё ниже по итогам 9-го тура;

• «Милан» вместе с «Наполи» и «Аталантой» лидирует по набранным очкам в чемпионате Италии. Правда, у «Наполи», «Аталанты», «Удинезе» и «Лацио» есть матч в запасе.