Эпоха великого Венгера возвращается? Когда «Арсенал» так же мощно стартовал в АПЛ

Как «Арсенал» стал лидером АПЛ
После очень неудачного прошлого сезона лондонский клуб провёл шикарную трансферную политику, потратив более € 132 млн, и мгновенно вскочил на первое место в Премьер-лиге. Такого классного старта у команды не было очень давно!
Сезон-2001/2002
Эпоха Арсена Венгера в «Арсенале» – одна из самых запоминающихся в английском футболе. В начале этого века его команда выиграла АПЛ, но лишь благодаря великолепной второй половине турнира. За первые девять туров лондонцы уступили «Лидсу» и сыграли вничью с «Болтоном» и «Челси».
Сезон-2002/2003
В следующем году футболисты улучшили свой результат и к 9-му туру обошлись без поражений — лишь две ничьих с «Челси» и «Вест Хэмом». С четвёртой строчки турнирной таблицы «Арсенал» поднялся на первую.
Сезон-2003/2004
В 2003 году удержать чемпионство не удалось, а вот в 2004-м титул таки покорился. Этот сезон — величайший в истории клуба: ни одного проигранного матча на всей дистанции!
Сезон-2004/2005
Старт следующего сезона был также неплохим: одна ничья с «Болтоном» за девять туров. До 11-го «Арсенал» держался на лидирующей позиции, но итоговую победу упустил.
Сезон-2007/2008
После проходного года команда Венгера снова боролась за топ-3. В 15 турах игроки потеряли лишь восемь очков из-за четырёх нерезультативных матчей с «Блэкберном», «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом».
Сезон-2009/2010
Манчестерские команды отняли баллы у «Арсенала» дважды в первых девяти турах. «Сити» обыграл лондонцев со счётом 4:2, а «Юнайтед» вырвался вперёд, забив два мяча против одного у соперников.
Сезон-2013/2014
Через несколько лет лондонский клуб хорошо проявил себя в Премьер-лиге, за 10 туров проиграв лишь «Астон Вилле» и не выявив победителя в матче с «Вест Бромвичем». Кроме того, на результативность футболистов указывает их победа в Кубке Англии в том сезоне.
Сезон-2016/2017
Предпоследний сезон Венгера в «Арсенале» также завершился победой в Кубке Англии. В национальном же турнире команда осталась пятой, хотя и начала хорошо: одно поражение от «Ливерпуля» и две ничьих с «Лестером» и «Мидлсбро».
Сезон-2018/2019
Старт Унаи Эмери в английском клубе был неплох: за девять туров лондонцы уступили только «Манчестер Сити» и «Челси». «Арсенал» даже вышел в финал Лиги Европы, но проиграл там команде Маурицио Сарри. В АПЛ он стал пятым, не сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов.
Сезон-2022/2023
И вот удача вновь повернулась к «Арсеналу» лицом. Микель Артета собрал отличную команду, приобретя Габи Жезуса и Александра Зинченко, и начал серию удачных тактических экспериментов. Как итог за девять туров его игроки проиграли только «Манчестер Юнайтед» на выезде.
На очереди — «Ливерпуль»
Пару дней назад лондонцы одержали вторую победу в групповом этапе Лиги Европы в матче с «Будё-Глимт», а теперь готовятся продолжить феерию в АПЛ. В 10-м туре «Арсенал» встретится с «Ливерпулем».
Эпоха великого Венгера возвращается? Когда «Арсенал» так же мощно стартовал в АПЛ
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