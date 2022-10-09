Карпин даже не успел сесть! Самый быстрый гол в истории РПЛ. Видео

После отъезда Валерия Карпина в сборную России его клубная команда прервала беспроигрышную серию со старта сезона. «Ростов» с одинаковым счётом 1:3 проиграл сначала «Ахмату» в Кубке, а после этого «Зениту» в чемпионате. Понятно, что это были непростые выездные матчи, а во втором случае вообще с чемпионом России, но результаты наводили на мысль, что команда Карпина начинает сдуваться. Встреча «Ростова» с «Краснодаром» должна была дать ответы на некоторые вопросы. Кстати, в этот вечер лидеры атаки ростовчан, воспитанники «Краснодара» Даниил Уткин и Николай Комличенко играли со своим родным клубом, что тоже добавляло перца футболу.

И этот матч начался с шока для Карпина! «Ростов» пропустил уже на девятой секунде. Олакунле Олусегун установил рекорд российских чемпионатов, положив мяч в дальний угол ворот Сергея Песьякова. После розыгрыша хозяевами с центра поля грубейшую ошибку под прессингом допустил Данил Глебов – опорник обрезал команду неточной передачей. Вдобавок Данила Прохин попятился назад вместо того, чтобы встречать нигерийца, чувствуя преимущество соперника в скорости. Карпину оставалось только руками развести, когда «Краснодар» забил. Тренер даже присесть на скамейку не успел. Между тем прежний рекорд РПЛ тоже принадлежал нигерийцу: спартаковец Эммануэль Эменике в 2012 году поразил ворота «Алании» на 10-й секунде.

Ранний гол помог вскрыть игру, которая и без того наверняка получилась бы весёлой. Открытый, быстрый футбол с взаимным прессингом команд доставлял удовольствие. «Ростов» напрягал оборону «Краснодара» усилиями Комличенко и Уткина. Уже к 13-й минуте не без помощи нападающего на карточках висели оба центральных защитника «быков» Кайо и Егор Сорокин. А Уткин трижды исполнял в фирменной манере опасные штрафные. Но в воротах «Краснодара» блистал голкипер сборной России Матвей Сафонов. Два его суперсейва лишили полузащитника гола, а однажды мяч пролетел рядом с девяткой.

«Ростов» не забил и на исходе получаса пропустил «наивный» гол. Эта атака команды Александра Сторожука началась с передачи Сафонова, потом Эдуард Сперцян совершил впечатляющий рывок по центру и передал мяч Джону Кордобе. Прохин и тут растерялся: не смог ни встретить колумбийца, ни офсайд создать. Так Кордоба забил свой третий гол в сезоне РПЛ.

После первого тайма команда Карпина «горит» – 0:2.