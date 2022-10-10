«Ужасный удар». Игрок АПЛ внезапно завершил карьеру в 24 года

Грустная новость пришла из Англии. Полузащитник «Брайтона» Энок Мвепу завершил игровую карьеру в возрасте 24 лет, после того как у него было диагностировано потенциально смертельное наследственное заболевание сердца. Об этом сообщает The Sun. Замбиец не может больше играть в футбол из-за риска фатального сердечно-сосудистого осложнения.

Заявление официальных лиц «Брайтона»

Английский клуб выступил с заявлением касательно завершения карьеры игрока. «Брайтон» пообещал оказать Мвепу поддержку в лечении и восстановлении. «Это ужасный удар для Энока, но он должен поставить своё здоровье и свою семью на первое место, и это правильный выбор, как бы трудно ни было бросать игру, которую он любит», – заявил глава медицинского штаба «Брайтона», объясняя принятое решение.

Энок Мвепу Фото: Warren Little/Getty Images

Полузащитника поддержали представитель руководства клуба Тони Блум, заявив, что клуб окажет Мвепу всю помощь и поддержку до полного выздоровления, и главный тренер команды Роберто Де Дзерби: «Мне очень жаль Энока. Перед моим переходом я изучил всю команду, и он был игроком, с которым я очень хотел поработать. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь ему».

Путь Мвепу к АПЛ после потери партнёра по команде

Мвепу перешёл в «Брайтон» из «Ред Булл Зальцбург» летом 2021 года. Его трансфер стал рекордным в истории английского клуба. Австрийцы получили за него € 23 млн. Полузащитник выиграл с «Зальцбургом» четыре чемпионства, три Кубка Австрии, а в 2017 году стал победителем молодёжного Кубка африканских наций. Если за австрийский клуб Энок провёл 119 матчей (18 голов, 20 ассистов), то за «Брайтон» — всего 27 игр, в которых отметился тремя мячами и семью результативными передачами. В этом сезоне замбиец вышел на поле шесть раз, а последний матч провёл 4 сентября, пробыв 84 минуты на поле с «Лестером» и сделав последний ассист в карьере.

Мвепу непросто взбирался на вершину. Он начинал карьеру с Чанве Калале, который впоследствии был парализован в результате аварии и скончался от пневмонии. Когда обоим было по 14 лет, их нашёл исполнительный член ФА Замбии Ли Кавану. В интервью The Athletic функционер делился, что ждёт от Мвепу, что тот скоро проявит свои лидерские качества:

«Он похож на Джеррарда, на Яя Туре тем, что никогда не сдаётся и всё время хочет побеждать. Он скромный парень, но с очень сильным характером. По мере взросления он становится всё более и более впечатляющим игроком. Несколько лет назад меня цитировали, говоря, что он может стать следующим Туре, так как они с Яя похожи характерами. Вы чувствуете его присутствие, когда находитесь рядом с ним или видите его на поле.

С точки зрения футбола, у него очень высокий интеллект от природы. Вот почему они называют его Компьютер. Он легко делает то, что другие игроки просто не могут повторить. Он всё время думает наперёд, постоянно на два-три шага опережает других игроков.

С таким тренером, такими умными партнёрами и таким стилем игры команды он может стать великим игроком и вписать своё имя в историю».

Как бы то ни было, но Мвепу уже попал в историю своей страны. Он выиграл с молодёжной сборной трофей, забил первый гол за главную национальную команду в дебютном матче, а в пяти последних играх за Замбию четырежды выходил на поле с капитанской повязкой. С ней он забил Мавритании, Конго и Коморам. Наверняка эти матчи запомнятся Эноку на всю жизнь.