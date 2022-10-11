Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Юрий Сёмин — один из кандидатов на должность главного тренера «Локомотива», кто ещё может возглавить клуб, мнение

Сёмин — идеальный вариант для «Локо». Остальные кандидаты плохи даже на перспективу
Дмитрий Зимин
Юрий Сёмин
Комментарии
Кому доверят разгребать уникальное немецкое наследие?

Безумно дорогая стратегия «Локо» превратила клуб в посмешище. Ральф Рангник не сделал из него «Сапсан», даже идея с высоким прессингом надолго не задержалась. И улетела вместе с Маркусом Гисдолем обратно. Остатки финансовых потоков осваивали уже свои менеджеры. Проводили странные трансферы с одобрения больших тренеров – Комппера и Циннбауэра. Можно уже сейчас делать ставки об их следующем месте работы – будет ли это чемпионат ЮАР или что-то послабее?

«Локомотив» реально рискует вылететь из РПЛ? Есть два прецедента «Локомотив» реально рискует вылететь из РПЛ? Есть два прецедента

Но всё закончилось. Похоже, из клуба убирают не только исполнителей немецкой мечты, но и идеологов. Александр Плутник уйдёт с должности председателя совета директоров, а его сменит Юрий Нагорных – не менее удивительный управленец. Это тот самый мужчина, который фигурировал в знаменитом докладе Ричарда Макларена про систему употребления допинга в России во время сочинской Олимпиады и позже. Нагорных в тот период работал в должности заместителя министра спорта. Его уволили, а МОК впаял пожизненную дисквалификацию. Но без влиятельных друзей чиновник не остался. Отсюда – большие должности в РЖД. С ноября 2020-го он директор компании по коммуникациям. И, похоже, будущий босс «Локомотива».

Юрий Нагорных

Юрий Нагорных

Фото: РИА Новости

Но важнейший вопрос – кто будет главным тренером. За последние дни перебрали половину фамилий из тех, кто работал или работает в РПЛ. Основные – Юран, Талалаев, Галактионов, Осинькин, Сёмин. Вероятно, в расширенных списках или на уровне идей все они действительно рассматриваются. И с некоторыми из них говорил генеральный директор Владимир Леонченко. Но финального выбора нет – Юран и Талалаев ходят по шоу, где отказываются комментировать будущее, Галактионов и Осинькин готовят команды в недельном цикле. А ЮПС выступает в медиа не так активно. Скорее всего, это его последний шанс заскочить в клуб. И он использует все связи, чтобы продвинуть свою кандидатуру.

А ведь это оптимальный вариант. Мужчина хорошо знает половину команды, у него отличный контакт с лидерами, плюс Сёмин точно понимает: проблемы не только в игре. А с психологической разрядкой команды у тренера никогда не было сложностей. Да, нам говорят, что Палыч стар. Что не потянет. Но ему и не надо что-то тянуть. Он придёт в клуб с приличным штабом, который и займётся текущей работой. Этим людям он доверяет, они и создавали чемпионский «Локо». Сейчас Сёмин нужен именно как символ – болельщики и команда должны увидеть надежду и свет. А это способен сделать только Сёмин.

«Локомотив» – худший клуб России прямо сейчас. Команду пережевали и выплюнули обратно «Локомотив» – худший клуб России прямо сейчас. Команду пережевали и выплюнули обратно

При нём «Локо» точно не вылетит в Первую лигу. Он создаст позитивную атмосферу под приход следующего главного тренера. Но и в его выборе наверняка захочет поучаствовать. Поэтому будущему руководителю «Локо» лучше всё решить на берегу. Если, конечно, вообще посмотрит в сторону Сёмина.

Но ни Талалаев, ни Юран, ни даже Галактионов не дадут того эффекта объединения, который несёт Сёмин. Речь не только о команде, но и о клубе с болельщиками. А сейчас точно не лучший момент, чтобы подбирать тренера под далёкую перспективу. Это большая работа. А никто из нынешних кандидатов даже не трудился в одном месте больше трёх лет. Какое тут планирование?

«Локо» стоило свернуть немецкий проект ещё полгода назад. Хотя идея «Сапсана» была хорошей «Локо» стоило свернуть немецкий проект ещё полгода назад. Хотя идея «Сапсана» была хорошей

Клуб нужно срочно спасать. И вытаскивать хотя бы в середину таблицы. Никто не справится с этим лучше Сёмина. Вопрос лишь в договорённостях и гарантиях будущего. Без них никуда.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022