Сёмин — идеальный вариант для «Локо». Остальные кандидаты плохи даже на перспективу

Безумно дорогая стратегия «Локо» превратила клуб в посмешище. Ральф Рангник не сделал из него «Сапсан», даже идея с высоким прессингом надолго не задержалась. И улетела вместе с Маркусом Гисдолем обратно. Остатки финансовых потоков осваивали уже свои менеджеры. Проводили странные трансферы с одобрения больших тренеров – Комппера и Циннбауэра. Можно уже сейчас делать ставки об их следующем месте работы – будет ли это чемпионат ЮАР или что-то послабее?

Но всё закончилось. Похоже, из клуба убирают не только исполнителей немецкой мечты, но и идеологов. Александр Плутник уйдёт с должности председателя совета директоров, а его сменит Юрий Нагорных – не менее удивительный управленец. Это тот самый мужчина, который фигурировал в знаменитом докладе Ричарда Макларена про систему употребления допинга в России во время сочинской Олимпиады и позже. Нагорных в тот период работал в должности заместителя министра спорта. Его уволили, а МОК впаял пожизненную дисквалификацию. Но без влиятельных друзей чиновник не остался. Отсюда – большие должности в РЖД. С ноября 2020-го он директор компании по коммуникациям. И, похоже, будущий босс «Локомотива».

Юрий Нагорных Фото: РИА Новости

Но важнейший вопрос – кто будет главным тренером. За последние дни перебрали половину фамилий из тех, кто работал или работает в РПЛ. Основные – Юран, Талалаев, Галактионов, Осинькин, Сёмин. Вероятно, в расширенных списках или на уровне идей все они действительно рассматриваются. И с некоторыми из них говорил генеральный директор Владимир Леонченко. Но финального выбора нет – Юран и Талалаев ходят по шоу, где отказываются комментировать будущее, Галактионов и Осинькин готовят команды в недельном цикле. А ЮПС выступает в медиа не так активно. Скорее всего, это его последний шанс заскочить в клуб. И он использует все связи, чтобы продвинуть свою кандидатуру.

А ведь это оптимальный вариант. Мужчина хорошо знает половину команды, у него отличный контакт с лидерами, плюс Сёмин точно понимает: проблемы не только в игре. А с психологической разрядкой команды у тренера никогда не было сложностей. Да, нам говорят, что Палыч стар. Что не потянет. Но ему и не надо что-то тянуть. Он придёт в клуб с приличным штабом, который и займётся текущей работой. Этим людям он доверяет, они и создавали чемпионский «Локо». Сейчас Сёмин нужен именно как символ – болельщики и команда должны увидеть надежду и свет. А это способен сделать только Сёмин.

При нём «Локо» точно не вылетит в Первую лигу. Он создаст позитивную атмосферу под приход следующего главного тренера. Но и в его выборе наверняка захочет поучаствовать. Поэтому будущему руководителю «Локо» лучше всё решить на берегу. Если, конечно, вообще посмотрит в сторону Сёмина.



Но ни Талалаев, ни Юран, ни даже Галактионов не дадут того эффекта объединения, который несёт Сёмин. Речь не только о команде, но и о клубе с болельщиками. А сейчас точно не лучший момент, чтобы подбирать тренера под далёкую перспективу. Это большая работа. А никто из нынешних кандидатов даже не трудился в одном месте больше трёх лет. Какое тут планирование?

Клуб нужно срочно спасать. И вытаскивать хотя бы в середину таблицы. Никто не справится с этим лучше Сёмина. Вопрос лишь в договорённостях и гарантиях будущего. Без них никуда.