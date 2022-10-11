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«Маккаби» Хайфа — «Ювентус» — 2:0, видеообзор матча Лиги чемпионов, 11 октября 2022 года, дубль Омера Атцили

«Ювентус» пролетает мимо плей-офф Лиги чемпионов. Неужели Аллегри и теперь не уволят?
Григорий Телингатер
«Ювентус» пролетает мимо плей-офф Лиги чемпионов
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Сенсационное поражение.

«Ювентус» не перестаёт удивлять. В плохом смысле этого слова. Команда умудрилась проиграть «Маккаби» Хайфа. Теперь у самой титулованной итальянской команды остались призрачные шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Дело в том, что после поражения в Израиле у «Ювентуса» осталось лишь три очка. В то время как конкуренты («ПСЖ» и «Бенфика») имеют по семь очков и три матча в запасе. Одной победы в любом из этих матчей будет достаточно, чтобы выйти в плей-офф.

Беды «Ювентуса» начались уже в первом тайме, когда дубль сделал не Влахович или Ди Мария, а израильский нападающий Омер Атцили. Причём если с первым голом больше вопросов к защитникам «Ювентуса», то во втором уже не меньшие возникают к голкиперу – Щенсны пропустил в ближний угол.

Помимо голов, на счету «Маккаби» ещё и попадание в штангу – на 12-й минуте со штрафного пробил Чери. А вообще по ударам счёт 14:10 в пользу хозяев.

Важно, что «Ювентусу» пришлось делать вынужденную замену уже в первом тайме. На 24-й минуте появился Милик вместо Ди Марии, который повредил мышцу. Именно аргентинец отдал три голевые передачи в предыдущем матче с «Маккаби», который прошёл на прошлой неделе.

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур
11 октября 2022, вторник. 19:45 МСК
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Окончен
2 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Атцили – 7'   2:0 Атцили – 42'

В чемпионате Италии у «Ювентуса» дела складываются скверно. Команда идёт на восьмом месте, потому что потеряла очки в шести из девяти туров. В 10-м туре у «Ювентуса» дерби с «Торино», который обойдёт соседей в случае победы. Итальянские болельщики и журналисты критикуют главного тренера Массимилиано Аллегри. Сообщалось, что в случае его увольнения «Ювентусу» придётся выплатить огромную компенсацию – € 21 млн.

За день до поражения от «Маккаби» итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что руководство клуба не планирует увольнять Аллегри до конца 2022 года.

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