С такой тусклой игрой одного Мбаппе недостаточно. «ПСЖ» снова не победил в Лиге чемпионов

Внимание: «ПСЖ» не побеждает в Лиге чемпионов уже два матча. Причём соперник в обоих случаях один и тот же — «Бенфика». Но если неделю назад команды встречались в Лиссабоне, то в этот раз матч прошёл в Париже.
Поначалу с мячом был «ПСЖ». На виду ожидаемо был Килиан Мбаппе, который играл заметно выше партнёров по атаке. В некоторых моментах Неймар даже пропадал из кадра, потому что опускался глубоко и находился в паре десятков метров от молодого одноклубника.
«ПСЖ» смотрелся в атаке откровенно тускло. Давно понятно, что строит в Париже Кристоф Галтье: быстрые вертикальные передачи без лишней возни с мячом. Но даже таких пасов было явно недостаточно. «Бенфика» же атаковала реже, но не менее перспективно.
«ПСЖ» — «Бенфика» — 1:1
Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images
Ещё одна неприятная черта игры «ПСЖ» в первом тайме — вальяжность. Довольно неожиданный сценарий, учитывая, что неделю назад Париж не победил «Бенфику» в Лиссабоне. Опасно у ворот гостей было, только когда «ПСЖ» разбегался, а вот позиционные атаки были до неприличия вялыми.
На 40-й минуте оказалось, что «ПСЖ» для гола не нужны супермоменты — Хуан Бернат подключился и заработал пенальти. Мяч сразу оказался в руках у Мбаппе, а Неймар даже не стал отсвечивать. Килиан реализовал уверенно — 1:0.
У «Бенфики» активничал бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу. Правда, играл он откровенно жёстко. В конце тайма Мариу, не пытаясь сыграть в мяч, вмочил по ноге Марко Верратти, из-за чего на поле чуть не началась потасовка. Претензии Жоау высказывали и Неймар, и Мбаппе, но арбитр Майкл Оливер быстро потушил эмоции, показав виновнику жёлтую карточку.
Во втором тайме в игре практически ничего не изменилось, и «ПСЖ» допрыгался. Верратти наступил на ногу Рафе, VAR позвал Оливера к монитору, и судья назначил пенальти. А забил Мариу, причём не менее уверенно, чем Мбаппе. 1:1.
Пропущенный гол всё же оказал влияние на «ПСЖ», хоть и на время. В игре Парижа появилась агрессия, команда активнее пошла в атаку. Но плодов это не принесло, и в итоге за 10 минут до конца матча «ПСЖ» вернулся к привычной схеме: мяч не нужен, ждём возможностей быстро атаковать.
И ведь у «ПСЖ» были моменты в концовке. Мбаппе даже забил, хоть и из офсайда. Но, наверное, суммарно Париж не заслуживал победить, так что результат отчасти справедлив — 1:1. Как и в первом матче этих команд.
«ПСЖ», несмотря на ничью с явно менее классным соперником, вряд ли недоволен. Команда Галтье вместе с «Бенфикой» двигается в направлении плей-офф с восемью очками. На фоне двух ничьих «ПСЖ» с португальцами особенно драматично выглядит крах «Ювентуса». Хотя конкурентам будет уютно в плей-офф и без туринцев.
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