«Шахтёр» выигрывал у «Реала» больше 90 минут! Но потом защитник спас команду ценой травмы

Неделю назад «Шахтёр» проиграл «Реалу» (1:2) в Мадриде и чудом избежал разгрома. При этом самый красивый гол оформил нападающий донецкого клуба Зубков. Теперь команды провели ответный матч группового этапа Лиги чемпионов — на этот раз на нейтральном поле в Варшаве.

Первые минуты получились не самыми весёлыми для нейтрального зрителя. «Реал» чаще владел мячом, а у «Шахтёра» не получался выход из обороны в атаку. Запомнился эпизод на 30-й минуте — Кроос могучим ударом отправил в нокдаун Степаненко. Капитан донецкого клуба отыграл несколько секунд, а затем рухнул на газон. Врачи привели игрока в чувство — приложили к щеке массивный мешок со льдом.

Концовка первой половины осталась за «Реалом». Вратарь «Шахтёра» Трубин отразил удары Бензема и Родриго, но в обоих случаях игрокам атаки приходилось бить с острого угла. А потом ещё и Вальверде пальнул из-за пределов штрафной, но Трубин перевёл мяч на угловой. За весь первый тайм «Шахтёр» не нанёс ни одного удара в створ, да и в целом остроты у ворот «Реала» было немного.

А второй тайм стартовал для «Шахтёра» лучше не придумаешь. Номинальные хозяева разогнали быструю атаку, Михайличенко с правого фланга забросил на дальнюю штангу, где неудачно сыграл Менди. Защитник «Реала» ошибся при выборе позиции, а Зубков головой направил мяч в угол с отскоком от газона. Первый же удар «Шахтёра» в створ оказался голевым! Как и неделю назад, украинского вратаря мадридцев Лунина пробил тот же самый футболист.

«Шахтёр» — «Реал» — 1:1. Гол Зубкова Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

«Реал» чуть не отыгрался в следующей атаке. Мадридцы заработали угловой, а Тчуамени после подачи головой пробил рядом со штангой. Анчелотти после этого выпустил на поле Модрича и Винисиуса, а позднее — Алабу, Асенсио и Камавинга. Итальянский тренер так разошёлся, что исчерпал лимит замен уже к середине второго тайма!

А «Шахтёр» провёл контратаку, которая едва не прибила «Реал». Траоре выскочил один на один с Луниным, и вратарь опередил нападающего. Мяч отскочил от колена голкипера к единственному легионеру в стартовом составе «Шахтёра», а тот попал в перекладину. Чуть позже Лунину снова пришлось вступать в игру — Андрей с огромным трудом справился с ударом настырного Зубкова.

«Реал», естественно, провёл последние минуты матча в атаке. Хороший шанс упустил вышедший на замену Винисиус — запустил мяч выше перекладины после подачи Васкеса. Так что сегодня знаменитых танцев бразильца мы не увидели. В компенсированное время не хватило точности удару Рюдигера — мяч пролетел рядом со штангой.

И всё-таки именно немецкий защитник спас «Реал» от поражения. Бензема забросил в штрафную площадь, Рюдигер опередил вратаря «Шахтёра» и восстановил равновесие — мяч рикошетом от штанги влетел в сетку. При этом Трубин в завершающей фазе эпизода жёстко влетел в соперника. Итог — Рюдигер пришёл в себя через несколько минут и покинул поле в окровавленной футболке, а вратарю перемотали голову. Таким образом, защитник спас «Реал» от поражения ценой травмы.

Команда Анчелотти впервые потеряла очки на групповой стадии турнира. В параллельном матче группы «РБ Лейпциг» переиграл на выезде «Селтик» (2:0) и сохранил шансы на выход в плей-офф. Немецкий клуб обошёл «Шахтёр» и вышел на второе место в группе. В следующем туре «Лейпциг» сыграет на своём поле с «Реалом». Украинскую команду ждёт поездка в Глазго, где она сыграет с аутсайдером группы.