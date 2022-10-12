Судья уничтожил «Милан» в Лиге чемпионов. Теперь «Челси» почти в плей-офф

Матч «Милан» – «Челси» все запомнят из-за крайне спорного решения судьи Даниэля Зиберта. На 17-й минуте Томори немного придержал за плечо Маунта, и, по мнению немецкого арбитра, этого было достаточно и для пенальти, и для красной карточки. И это при том, что защитник потом отпустил соперника и он нанёс удар по воротам.

VAR не стал вмешиваться, оставив в силе оба решения арбитра. И если пенальти выглядел вполне допустимым (судья точно не совершил явную ошибку, чтобы вмешивался VAR), то красная карточка получилась весьма сомнительной (это оценили и в комментариях на «Чемпионате»).

Судя по всему, арбитр увидел в игре Томори фол последней надежды. В таком случае можно было бы ограничиться жёлтой при попытке сыграть в мяч, однако здесь её действительно не наблюдалось. Сомнения возникли, потому что фол не был настолько очевидным. А ещё потому, что Маунт продолжил игру и неудачно пробил по воротам.

Хотя Маунта как раз хочется похвалить – он не стал приукрашивать фол. Ситуация с назначением пенальти и удалением мотивирует нападающих не симулировать, а доигрывать эпизод. С другой стороны, если бы Маунт упал, а не освободился и нанёс удар, то решение судьи выглядело бы более понятным.

Во многом на этом эпизоде матч и закончился. У «Милана» были некоторые моменты (у Жиру в первом тайме и у Деста – во втором), но по большому счёту игра была сделана. Тем более что ещё до перерыва «Челси» забил второй мяч – отличился Обамеянг. Нападающий забивает уже в третьем матче подряд (а у Кепы третий матч подряд на ноль!).

Порадовать «Милан» может разве ничья в параллельном матче между «Динамо» Загреб и «РБ Зальцбург». Таким образом, две победы в оставшихся двух матчах группы гарантируют итальянцам выход в плей-офф Лиги чемпионов. В свою очередь, «Челси», начав с поражения и ничьей, теперь поднялся на первое место в группе.