Серхио Рамос доигрался. Защитника «ПСЖ» хотят надолго дисквалифицировать

В субботу, 8 октября, «ПСЖ» сыграл в гостях с «Реймсом» в 10-м туре Лиги 1 (0:0). Команда Кристофа Галтье уже в первом тайме осталась вдесятером после удаления Серхио Рамоса. На 41-й минуте матча Марко Верратти нарушил правила на Дионе Лопи, но жёлтую карточку за фол не получил. Несмотря на это, экс-защитник «Реала» подбежал к главному судье Пьеру Гайусту и объяснил, что тот был неправ. Несдержанность Рамоса подвела – он получил жёлтую карточку за разговоры с судьёй. Остудив пыл, защитник отошёл назад, а потом неожиданно увидел перед собой красный цвет.

Права на видео принадлежат Ligue de Football Professionnel. Посмотреть видео можно на Youtube-канале «Ligue 1 Uber Eats Official».

Как стало известно позже, по информации RMC Sport, в своём отчёте после матча судья указал, что Рамос протестовал против его решений, однако он не сделал пометку об оскорблении. Благодаря кадрам телеканала Canal+ удалось установить, что Рамос сказал в адрес главного арбитра фразу «puta madre» (в переводе с испанского в данном контексте означает «ублюдок».– Прим. «Чемпионата»). Таким образом, защитник «ПСЖ» получил жёлтую и прямую красную карточки за споры с судьёй в течение минуты. Минуту спустя предупреждение за несогласие с рефери схлопотал и Марко Верратти.

Судья и Серхио Рамос Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Данная красная карточка стала для Рамоса 28-й в карьере. Но это только вторая за «ПСЖ», все остальные он получил в составе «Реала». Защитник сразу удалялся восемь раз, в остальных случаях уходил после двух жёлтых. Теперь за агрессивное поведение ему грозит дисквалификация на срок от двух до семи матчей. В среду вечером во Франции состоится заседание дисциплинарного комитета, на котором испанцу вынесут вердикт.

Ни участник эпизода Верратти, ни главный тренер «ПСЖ» не считают удаление справедливым. «Если судья делает это специально, это плохо. Мы тренируемся всю неделю, чтобы победить, а не для того, чтобы привыкать к такому… Зачем они [судьи] становятся главными героями [матча]? Зачем? Они спятили!» – сказал полузащитник. Галтье лишь добавил: «Я очень хорошо знаю Рамоса и не уверен, что оскорбление было адресовано судье. Это ругательство, которое можно часто услышать в Испании, на тренировках и во время матчей. Арбитр просто воспринял это на свой счёт».

Если Рамоса дисквалифицируют на семь матчей, то следующего его появления в чемпионате Франции стоит ждать 11 января (через три месяца). В этот день «ПСЖ» сыграет дома с «Анже». Рамосу ни в коем случае нельзя так долго оставаться без футбола, так как он рискует пропустить ЧМ-2022 (на Евро-2020 он и так не попал). До Катара в результате семиматчевой дисквалификации защитник сможет сыграть только в трёх матчах Лиги чемпионов, а, учитывая, что он не вызывался в сборную в сентябре, это может оставить его вне заявки на чемпионат мира.

Луис Энрике главный тренер сборной Испании «Меня всегда критиковали, с этим нет проблем. Каждый раз после объявления состава сыпятся вопросы футболистах, не попавших в список. Могу поговорить о Рамосе, но я включил в этот список из 25 игроков лучших на данный момент. Я готов слушать, смотреть, анализировать. Рамос выступал за сборную, я его знаю, он знает меня. Вне всяких сомнений, он может вернуться в команду. Двери в сборную не закрыты ни для одного испанского футболиста».

Рамос – символ сборной Испании и её рекордсмен, за команду он провёл больше всех матчей – 180. Да и забил немало – 23 гола. Кроме того, Серхио всегда был ментальным лидером и психологически помогал партнёрам. На Евро без него испанцы прошли далеко (в полуфинале по пенальти уступили Италии), но что будет на ЧМ?