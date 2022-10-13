Как Малкому и Клаудиньо убрать статус легионеров. «Зенит» предложит поменять регламент?

История с получением российского гражданства игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо оказалась не выдумкой. Оба футболиста уже обозначили своё желание. Теперь важно следить за процессом. И, похоже, он не затянется. Есть реальный шанс, что в ближайшие один-два сезона эти игроки уже не будут считаться легионерами в России.

На какой стадии процесс получения российского гражданства сейчас?

По-прежнему на начальной. «Зенит» запросил у РФС разъяснения, как им действовать, и ждёт официальных бумаг. Однако уже появляются инсайды, что процесс пойдёт быстрее. Например, журналист Иван Карпов сообщил о вероятной ускоренной процедуре. При ней российское гражданство можно получить спустя год проживания в РФ. Получается, у обоих игроков есть такая возможность. Нужно лишь задействовать соответствующие механизмы. Но понятно, что «Зенит» как работодатель в первую очередь руководствуется в этом вопросе своими интересами – легионерским вопросом. А не сборной и чем-то ещё. Частично это подтвердил и Малком в недавнем интервью «Матч ТВ».

«Есть два момента, которые я хотел бы прояснить. Первый. Если все сложится и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли. Второй. Если это поможет «Зениту» получить дополнительное место для ещё одного иностранца, то в выигрыше останутся все.

Сборная России? Может быть, это вопрос какого-то будущего, о котором я пока ничего не знаю. Сейчас моя главная задача – играть в футбол за «Зенит», приносить ему пользу, забивать голы, отдавать передачи», – сказал он.

Малком Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чувствуете явный намёк? Главное – уважение к клубу и место для ещё одного иностранца. А сборная – другой момент. Однако известно, что при нынешних правилах в РПЛ одно без другого невозможно. Если ты не выступаешь за сборную России, имея российский паспорт – ты всё равно легионер. Исключения только для Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Бразилии в этом списке нет. И как быть?

У «Зенита» есть пример Беларуси. Но для этого нужно менять регламент

Удивительно, но в соседней стране ограничения на легионеров действительно работают иначе. Даже сам термин другой. Для них всё проще – легионером называют человека без белорусского гражданства. А если есть местный паспорт, ты можешь выступать хоть за сборную Ирана – никаких проблем. То есть спортивное гражданство для них второстепенно. И на него никто не обращает внимание. Раньше такое было и в РПЛ, однако потом систему усложнили. И в приоритет вывели именно спортивное гражданство. Под предлогом защиты сборной. Но на выходе всё просто стало труднее.

Спортивный юрист Юрий Зайцев в разговоре с «Чемпионатом» сообщил, что теоретически «Зенит» может выступить с предложением поменять регламент лиги. И вернуться к старой системе определения легионеров. Но это очень непростой путь:

– Если вспомнить историю, раньше определение легионера было другим. Термин зависел от гражданства, а не от права выступать за сборную. Соответственно, были футболисты, которые имели паспорта России и условной Молдавии. Они выступали за Молдавию, но в России не считались легионерами. Потом всё было изменено. В целях защиты сборной России, чтобы команда имела больший выбор. Не знаю, насколько легко или сложно менять лимит с учётом влияния в том числе Министерства спорта. Без его одобрения изменения невозможны.

Может, и ведутся подобные диалоги. Теоретически поменять регламент можно. Это не вопрос ФИФА или УЕФА: лимит – внутреннее дело каждой страны. В данном случае — это вопрос диалога РФС и Министерства спорта. Что касается возможного выступления за сборную России, то, руководствуясь нынешними регламентами и правилами ФИФА и исходя из доступной информации, эти игроки не смогут выступать за сборную России», – отметил Зайцев.

Клаудиньо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Неужели никаких вариантов со сборной России нет?

История с Беларусью – один из примеров, как «Зенит» сможет убрать Малкома и Клаудиньо из графы «легионеры». Но это вопрос именно внутренних правил лиги. А на внешние клуб точно никак не сможет повлиять. Получается, возможность их выступления за сборную России даже с нужным паспортом практически исключена. Добавим это слово, потому что, похоже, формально можно обойти и эти правила. Но здесь нужно содействие Федерации футбола Бразилии. Короче, огромная юридическая работа.

Насколько я понимаю, на данный момент «Зенит» не заглядывает так далеко вперёд. Как и сами футболисты. Сейчас главное — как можно быстрее получить российские паспорта. А уже дальше думать над собственным статусом и сборной России. При этом пример с лимитом в Беларуси может стать реальной опцией как записать игроков в число россиян. Пусть и не в сборную. И ведь проще станет всем, а не только «Зениту»,

Но для этого нужно пройти множество ступеней и согласований – от РПЛ и РФС до Министерства спорта. И, вспоминая с каким трудом принимали актуальный на нынешний момент лимит, это точно очень большая работа.