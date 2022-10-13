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«Рейнджерс» — «Ливерпуль» — 1:7, видеообзор матча Лиги чемпионов, 13 октября 2022 года, дубль Фирмино, хет-трик Салаха

«Ливерпуль» растерзал соперника в ЛЧ. Последний раз он так издевался над «Спартаком»
Григорий Телингатер
«Рейнджерс» — «Ливерпуль» — 1:7, видеообзор матча
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А Фирмино отдал голевуху, скрестив ноги.

«Ливерпуль» уверенно победил «Рейнджерс» на своём поле (2:0), а вот в ответной встрече команда Клоппа начала с пропущенного гола. На 17-й минуте шотландцам хватило не самой сложной комбинации, чтобы открыть счёт. Хотя в результате «Рейнджерс» просто смяли, а многие шотландские болельщики ушли со стадиона уже по ходу игры.

Лига чемпионов. Группа A. 4-й тур
12 октября 2022, среда. 22:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 7
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Эрфилд – 17'   1:1 Фирмино – 24'   1:2 Фирмино – 55'   1:3 Нуньес – 66'   1:4 Салах – 76'   1:5 Салах – 80'   1:6 Салах – 81'   1:7 Эллиотт – 87'

Камбэк «Ливерпуля» случился благодаря лучшему бомбардиру команды Роберто Фирмино. Если в прошлом сезоне он играл мало, то в этом блистает, как несколько лет назад. В Глазго Фирмино сделал дубль, переломив ход матча. А затем ещё отдал издевательскую голевую передачу на Нуньеса, скрестив ноги.

Фактически именно Фирмино сделал результат. А ещё он догнал Джеррарда по голам в Лиге чемпионов за «Ливерпуль». У обоих по 21 мячу.

Ещё одно чудо сотворил Салах, который пока проводит слабый сезон. Он внезапно оказался вне стартового состава, но вышел на поле во втором тайме и сделал хет-трик за шесть минут и 13 секунд! Это самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов. Интересно, что все три раза ему ассистировал Жота, который тоже появился на поле лишь во втором тайме.

Последний раз «Ливерпуль» забивал семь мячей в Лиге чемпионов пять лет назад. Тогда команда Клоппа на своём поле разгромила «Спартак». Правда, не все игроки «Ливерпуля» об этом помнят.

Фирмино: 7:0 со «Спартаком»? Клянусь, что не помню этого матча! Фирмино: 7:0 со «Спартаком»? Клянусь, что не помню этого матча!
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