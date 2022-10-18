Главные травматики в истории футбола. Лидер списка пропустил почти пять лет!

Pop Foot опубликовал данные по самым травматичным футболистам в истории. В первой десятке сразу четыре игрока, в разное время выступавшие за «Арсенал».

10. Томаш Росицки (16 травм, пропустил 1301 день)

Лучшие годы чешского полузащитника прошли в дортмундской «Боруссии» и «Арсенале». В сезоне-2007/2008 Росицки повредил колено, выступая в составе лондонского клуба. Из-за этой травмы полузащитник не играл больше года. На приличный срок Томаш выбыл и в сезоне-2015/2016 — пропустил 220 дней после операции на колене. Последние годы карьеры Росицки провёл в «Спарте», но и там не избежал серьёзной травмы: в сезоне-2016/2017 пропустил 22 матча из-за разрыва мышечных волокон.

Томаш Росицки Фото: Ian Walton/Getty Images

9. Хольгер Бадштубер (22 травмы, пропустил 1305 дней)

Самую страшную травму в карьере Бадштубер получил, играя за «Баварию». В декабре 2012-го немецкий защитник порвал «кресты» и вылетел на полтора года. Врачи рекомендовали игроку сделать пересадку сухожилий связки умершего человека. Хольгер долго отказывался, но в конечном счёте всё-таки согласился на операцию. Осенью 2013 года у футболиста появилась новая крестообразная связка, а саму процедуру выполнили в США. Позднее защитник пропустил почти год из-за травмы бедра и лодыжки.

В 2017 году Бадштубер сменил «Баварию» на «Штутгарт». Футболист подчеркнул, что ушёл из мюнхенского клуба в связи с конфликтом с главным тренером Карло Анчелотти. По словам игрока, итальянский специалист не верил в него, поэтому Хольгер поменял команду. Бадштубер объявил о завершении карьеры в сентябре 2022-го, его последним клубом был швейцарский «Люцерн».

8. Роналдо (8 травм, пропустил 1324 дня)

Бразилец – двукратный чемпион мира, двукратный обладатель «Золотого мяча», обладатель «Золотой бутсы», лучший бомбардир ЧМ-2002. У Роналдо куча других наград, но эта коллекция могла стать ещё обширнее, если бы не серьёзные травмы. Сезон-1999/2000 — самый тяжёлый в карьере Зубастика, выступавшего тогда за «Интер». Сначала он перенёс операцию на травмированном мениске, а затем сломал коленную чашечку. Из-за этих повреждений Роналду не играл почти два года. Достаточно много он пропустил и в составе «Милана» — тогда были травмы голени и колена. Возможно, именно травмы помешали форварду выиграть Лигу чемпионов.

7. Франк Рибери (72 травмы, пропустил 1363 дня)

Согласно данным Pop Foot, у Рибери было 72 травмы. Заоблачный результат! В марте 2015 года у француза возникли проблемы с лодыжкой — из-за этой травмы он пропустил более 200 дней. В сезоне-2019/2020 Рибери перенёс операцию на ноге, из-за которой не играл на протяжении 15 матчей. В этом сезоне 39-летний Рибери не выходит на поле с 19 августа. У футболиста «Салернитаны» воспаление — по этой причине ветеран пропустил уже почти два месяца. В связи с этим Франк хочет расторгнуть контракт с итальянским клубом и завершить карьеру. Не исключено, что француз объявит о своём решении в ближайшее время.

Франк Рибери Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

6. Томас Вермален (35 травм, пропустил 1366 дней)

Сейчас Томас входит в тренерский штаб сборной Бельгии, а в бытность игроком получал одну травму за другой. В сезоне-2010/2011 Вермален повредил ахилл, в результате чего «Арсенал» лишился игрока на 230 дней. В октябре 2014-го у Томаса возникли проблемы с бедром, и он вылетел из строя почти на полгода. На закате карьеры бельгиец уехал в Японию, где играл за «Виссел Кобе», но и там травмы не обошли его стороной. К примеру, в сезоне-2020/2021 он пропустил больше месяца из-за повреждения берцовой кости.

5. Стеван Йоветич (31 травма, пропустил 1408 дней)

Ещё один футболист из списка, который не завершил карьеру. 32-летний черногорец периодически играет за «Герту», но в этом сезоне пока не забивает. К сожалению, Йоветич дважды рвал «кресты». Это было в 2010 году, когда Стеван бегал за «Фиорентину», а затем — в 2019-м (тогда футболист играл в «Монако»). Эти две травмы оставили нападающего вне игры почти на два года. Прошлый сезон Йоветич провёл в «Герте» и получил четыре травмы — в сумме пропустил три месяца.

4. Венсан Компани (31 травма, пропустил 1419 дней)

У нынешнего тренера «Бёрнли» почти такие же цифры, что и у Йоветича. Правда, в отличие от черногорца, у Компани не было травм, которые выводили бы его из строя на год. В сезоне-2016/2017 Венсан травмировал пах, из-за чего пропустил четыре с небольшим месяца. Летом 2020-го защитник «Андерлехта» повредил приводящую мышцу, не играл 136 дней, а потом объявил о завершении карьеры.

Венсан Компани Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

3. Джек Уилшир (18 травм, пропустил 1470 дней)

Англичанин так и не смог в полной мере раскрыть потенциал из-за травм. Выступая за «Арсенал», Джек перенёс операцию на лодыжке, операцию на колене, повредил берцовую кость, получил перелом. И это далеко не полный список. Переход в «Вест Хэм» не сказался на медицинской карте. Из-за травм всё той же лодыжки и паха он пропустил более года. Последним местом работы Уилшира был датский клуб «Орхус», а карьеру он завершил летом 2022 года и сейчас работает в академии «Арсенала».

2. Арьен Роббен (58 травм, пропустил 1507 дней)

У голландского футболиста более 50 травм. До результата Рибери далеко, но приятного тоже мало. Летом 2009-го Роббен перешёл в «Баварию», а через год порвал мышцы, из-за чего не играл на протяжении пяти месяцев. Дальше количество разнообразных повреждений только росло. Последний год карьеры Роббен отыграл за «Гронинген», но пропустил более 200 дней из-за травм паха и берцовой кости.

1. Абу Диаби (21 травма, пропустил 1747 дней)

Лидер этого списка пропустил из-за повреждений почти пять лет! В марте 2013-го Диаби порвал крестообразную связку колена, из-за чего пропустил больше года. В тот момент Абу думал о завершении карьеры, но главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уговорил его пройти изнурительную процедуру восстановления. К сожалению, эффективного возвращения не получилось. За несколько лет до этого — в марте 2006-го — полузащитник сломал ногу после грубого подката соперника.