Выключайте свет. Энергетический кризис мощно бьёт по футбольным клубам Европы

Санкции и снижение поставок газа и нефти из России, которая когда-то обеспечивала 40% Европы, привели к тому, что в особо зависимых от российских энергоресурсов странах многократно выросли цены на коммунальные услуги. Так, в Германии средняя цена на оплату электричества в феврале была € 127,78/мес, а в августе составила уже € 469,35/мес (согласно данным Embert); в Англии прогнозировали скачок цен на коммунальные услуги на 80%, начиная с октября (а это рост до £ 2500 в год!), сообщал Bloomberg летом. Члены Европейского Союза разрабатывали и продолжают разрабатывать ряд инициатив, чтобы справиться с нагрузкой на энергосектор. Германия, например, заявила о предоставлении домохозяйствам, малому и среднему бизнесу единовременного платежа в размере месячного счёта за газ – на это планируется выделить € 96 млрд. В Великобритании разрабатывают законопроект с единой схемой оплаты счетов и гарантией цены на электроэнергию. Кроме того, в целях всеобщей экономии страны просят граждан снижать температуру отопления на несколько градусов, отключать термостаты и горячую воду в общественных местах.

Энергетический кризис, разгорающийся в европейских странах, уже начинает оказывать влияние и на футбольные клубы – команды вынуждены ужиматься, чтобы пережить наступающую зиму. В европейских медиа грядущие месяцы называют самым сложным периодом за четверть века, поэтому подстраиваться под новые условия вынуждены даже самые богатые.

Поиск решений в футболе: перенос начала матчей, экономия на прожекторах

В разных странах Европы большинство лиг пришло к единому решению – сократить время использования прожекторов на стадионах, чтобы уменьшить чек на электроэнергию. Регламент по освещению стадионов отличается от лиги к лиге, но в среднем требования варьируются от 1500 до 2500 люкс для арен высших дивизионов. По стандартам УЕФА освещение стадионов, принимающих матчи Лиги чемпионов, должно быть выше 2000 люкс, в Бундеслиге требуется минимальная освещённость 1600 люкс, во втором дивизионе – 1200 люкс. А теперь считаем: площадь футбольного поля составляет 7140 метров (105*68), значит, такая территория требует 7140 * 2000 люкс = 14 280 000 люмен или минимум 150-300 тысяч Вт (зависит от эффективности освещения ламп). По стандартам прожекторы работают на всех стадионах, вне зависимости от времени начала матча (то есть, даже если начало в 12:00, свет должен быть), чтобы телевизионная картинка была одинакова.

Люкс – мера интенсивности света, попадающего на поверхность. Чем выше люкс, тем ярче свет.



Люмен – единица измерения светового потока, мера общего количества видимого света от источника света. В световой лампе накаливанию мощностью в 60 ватт – 700 люменов.

Мощность прожекторов на стадионе является частью лицензионных требований (это единый стандарт – в этом году даже «Факел» улучшал освещение под РПЛ), поэтому снизить именно её нельзя. А вот время использования света можно.

Стадион «Факела» Фото: vk.com/pfcfakel

Италия

Руководство Серии А установило четырёхчасовой лимит на работу прожекторов в дни матчей: для игр, которые начинаются в период с 12:30 до 18:00, свет включают только за час до стартового свистка, а не за полтора, как было раньше; при этом перед вечерними матчами прожекторы включают за 90 минут. Новое правило должно сократить использование мощных осветительных систем примерно на 25%, что может существенно помочь клубам.

Лоренцо Казини президент Серии А «Освещение на стадионах сегодня необходимо в том числе для обеспечения правильного функционирования VAR и технологии определения гола. Но мы сочли необходимым уменьшить освещение до максимально возможного до и после матчей, чтобы значительно снизить потребление. Это пока первый шаг. Мы должны быть достойным примером в трудный момент энергетического кризиса».

В Серии С и вовсе предлагают перенести все игры на день, чтобы свести к минимуму использование электроэнергии. Руководство «Вероны» эту идею поддерживает: клуб в шоке, что в прошлом году энергообслуживание стадиона обошлось в € 450 тысяч, а в этом году цифры уже сейчас приближаются к € 900 тысячам. Но в Серии А перенести матчи на день будет сложнее из-за телевизионных контрактов, которые гораздо крупнее и жёстче регламентированы, чем в лигах ниже.

Стадион «Вероны» Фото: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images

Германия

В Германии тоже ограничивают использование прожекторов. Так, в Нюрнберге городской совет принял решение, что свет на стадионе может гореть максимум до девяти вечера – из-за этого местного клубу пришлось переносить матчи на раннее время.

«Зимой может не хватать газа и электричества, – говорится в заявлении городского совета.– Поэтому мы обсуждали, на чём можем сэкономить энергию. Было принято решение ограничить использование прожекторов и отключить обогрев поля».

На матче «Герты» и «Фрайбурга», который прошёл 10 октября, во втором тайме всё освещение на зрительских трибунах было выключено – прожекторы продолжали работать только над полем. «Мы уже сократили необходимое количество прожекторов для игр в 15:30. Теперь в качестве теста сделали то же самое на матче, начавшемся в 17:30», — сказал представитель «Герты» Маркус Юнг.

Сандро Шварц в матче «Герты» и «Фрайбурга» Фото: Cathrin Mueller/Getty Images

Единого решения, как в Италии, по ограничениям потребления энергоресурсов на стадионах Бундеслиги достичь сложно: часть арен не принадлежит клубам, поэтому многие изменения вроде замены ламп или установки новых систем с солнечными батареями, не находятся в их власти. Однако команды самостоятельно находят варианты экономии в зависимости от своих возможностей. «Бавария» сократила время, в течение которого работает наружное светодиодное освещение арены, а температура в помещениях снизилась на два градуса; «Хоффенхайм» и «Боруссия» Мёнхенгладбах экономят как на внутреннем, так и на внешнем освещении, включая парковки. «Вердер» ещё в марте создал «целевую группу по энергетике», которая занимается поиском решений по экономии.

Больше всего повезло «Байеру», который ещё до всех событий озаботился разработкой решений по отходу от газа и нефти. Например, подземная система обогрева стадиона «связана с метеостанцией, что гарантирует её использование только тогда, когда это действительно необходимо». Что-то подобное установили и на «Альянц Арене»: система стадиона не питается от газа, а вместо этого работает от воздушного теплового насоса, который получает бóльшую часть своей энергии от солнца.

«Мы используем два источника энергии, на которые напрямую не влияет текущая критическая ситуация с поставками, — сообщили DW в «Байере». – И тот факт, что мы обычно покупаем зелёную электроэнергию заранее, обеспечивает нам долгосрочную энергетическую безопасность».

Но проблема всё равно остаётся, и стои́т она довольно остро. Да, впереди месяц чемпионата мира, который поможет существенно сэкономить, но дальше зима, в которую будут проводиться матчи. Бывший управляющий директор DFL Андреас Реттиг предложил вариант кардинальных перемен: поменять систему на «весна-осень». «Вы играете с марта по декабрь и экономите огромное количество нефти и газа, которые идут на прожекторы, подпочвенное отопление или все те отапливаемые помещения, которые должны поддерживаться в рабочем состоянии каждые выходные вплоть до любительского уровня», – сказал он.

«Альянц Арена» в Мюнхене Фото: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

Англия

В Англии официальных заявлений от клубов АПЛ о какой-либо экономии не было, но в СМИ есть информация, что команды уже получили распоряжение сократить количество времени работы прожекторов. EFL (Английская футбольная лига, в которую входят Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2) уже провела встречу со всеми командами, после того как «Мэнсфилд» перенёс начало матча в связи с энергетическим кризисом на 13:00 (обычно все игры стартуют в 15:00). Другие клубы начали изучать возможность последовать этому примеру, но лига предостерегла команды от преждевременных решений. EFL утверждает, что раннее начало матча только кажется разумным: да, матчи могут транслировать в прямом эфире (сейчас действует правило «блэкаута», когда с 15:00 до 17:00 игры не показывают по ТВ), но из-за этого можно лишиться дохода от продажи билетов и матчдэя; помимо этого, команде придётся оставаться на ночь в гостинице перед игрой, что понесёт за собой дополнительные затраты, и в итоге вместо экономии получится выход в ноль.

Матч «Фулхэма» в АПЛ Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Испания

Однако не все лиги подстраиваются под новую реальность – в Испании, например, приняли решение пока не предпринимать никаких действий по ограничению энергоресурсов. Пример берут с пандемии, когда исполнительная власть дала футболу больше послаблений, потому что именно походы на матчи объединяют людей и отвлекают от происходящего в мире.