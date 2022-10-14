Неужели «Спартак» проиграет ЦСКА в дерби? Прогноз суперкомпьютера на тур РПЛ

Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight оценил вероятность каждого исхода в матчах 13-го тура РПЛ. За основу вычислительная машина берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне.
«Ростов» — «Урал»
Стартовый матч 13-го тура пройдёт в Ростове-на-Дону. Суперкомпьютер совсем не верит в команду Виктора Гончаренко, хотя та одержала три победы в последних четырёх играх. Правда, «Урал» обыгрывал соперников, которые сейчас находятся в таблице ниже него самого. «Ростов» — команда из другой категории, не зря она находится на второй строчке. По мнению суперкомпьютера, вероятность победы «Ростова» составляет 61%, «Урала» — 18%. Показатель донского клуба — второй в туре после «Зенита».
Валерий Карпин
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
«Химки» — «Факел»
Очень важная встреча с участием соперников, которые рубятся за сохранение места в РПЛ. «Химки» никак не победят после увольнения Сергея Юрана, а «Факел» после смены тренера выдал серию из четырёх матчей без поражений. Неделю назад воронежский клуб отобрал очки у самого «Зенита» (1:1). Как вам такое? Несмотря на всё это, суперкомпьютер ставит на подмосковный клуб. Вероятность победы «Химок» составляет 44%, «Факела» — 31%.
«Торпедо» — «Локомотив»
Автозаводцы проведут первый матч после назначения Андрея Талалаева на пост главного тренера. Положение у «Торпедо» очень тяжёлое — последнее место в таблице. Правда, в трёх предыдущих матчах команда не проигрывает. А вот последние результаты «Локомотива» в чемпионате — настоящий кошмар. Пять поражений подряд, 13 пропущенных мячей, третье с конца место в таблице. Логичным итогом такого безумия стало увольнение главного тренера Йозефа Циннбаэура и спортивного директора Томаса Цорна. Суперкомпьютер в предстоящем матче ставит на «Локо»: вероятность победы железнодорожников — 43%, «Торпедо» — 32%.
«Краснодар» — «Ахмат»
Если верить алгоритмам суперкомпьютера, то у грозненского клуба мало шансов на успех. Вероятность победы «Ахмата» составляет 20%, «Краснодара» — 57%. Любопытно, что в последних четырёх домашних матчах с грозненским клубом «быки» одержали всего одну победу и потерпели два поражения. В этом сезоне «Краснодар» неплохо играет на своём поле — 13 очков из 18 возможных. Последние четыре домашних матча завершались для команды Александра Сторожука победами.
«Динамо» — «Оренбург»
Согласно предсказанию суперкомпьютера, «Оренбургу» в предстоящей игре ничего не светит. Вероятность победы «Динамо» составляет 60%, гостей — 19%. Это всё при том, что у «Оренбурга» серия из трёх побед, а бело-голубые не выигрывают в чемпионате больше месяца. Правда, команда Марцела Лички плохо играет на выезде (пять поражений в шести матчах), в то время как «Динамо» проиграло на своём стадионе только «Зениту».
«Динамо» — «Оренбург»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Крылья Советов» — «Сочи»
Единственный матч тура, в котором вероятность победы каждого из соперников почти одна и та же. Чуть выше шансы у «Сочи» (38% против 37%). «Крылья» не побеждали в чемпионате с 27 августа, а черноморский клуб в шести гостевых матчах одержал всего одну победу. «Сочи» находится в таблице на пять строчек выше, но пропустил на один мяч больше (20 против 19).
«Пари НН» — «Зенит»
Тут всё стандартно, без каких-либо сюрпризов. Вероятность победы «Зенита» составляет 73%. Естественно, это самая высокая цифра во всем туре. «Зенит» лидирует в чемпионате по очкам (30), забитым мячам (33) и пропущенным (5). А клуб из Нижнего Новгорода выдал серию из трёх матчей без побед и сейчас занимает 10-е место в таблице.
ЦСКА — «Спартак»
Программу 13-го тура РПЛ закроет его центральный матч. Суперкомпьютер считает, что вероятность победы армейцев выше, чем у красно-белых (42% против 34%). С другой стороны, по мнению вычислительной машины, именно «Спартак» займёт второе место по итогам сезона. Согласно прогнозу, ЦСКА окажется на третьей строчке и отстанет от принципиального соперника на два очка. Кстати, армейцы обыгрывают «Спартак» в трёх домашних матчах РПЛ подряд, а красно-белые не могут победить на поле соперника с апреля 2017 года.
- 14 октября 2022
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