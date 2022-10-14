«Травмы у пяти игроков, а менять их нельзя. Кто это придумал?» Актуальный Черчесов

«Ференцварош» Станислава Черчесова – лидер группы H Лиги Европы. Всё из-за вчерашней домашней победы над «Црвеной Звездой»: после разгрома на выезде венгерская команда дома расправилась с сербской – 2:1. В интервью «Чемпионату» Черчесов объяснил причины крупного поражения в Белграде, покритиковал регламент турнира, а ещё рассказал об общении с Дзюбой и дерби «Спартака» и ЦСКА.
– Что вы изменили за неделю после разгромного поражения на выезде?
– Поработали больше времени с командой. У нас перед гостевым матчем в сборную уезжали 12 игроков. Когда за два-три дня до игры ребята встречаются, они все в разном состоянии. Команда подошла к матчу разбалансированной. Вроде игроки те же, выглядят так же, а внутреннее наполнение другое. Это не оправдание, а констатация факта. В ответном матче сделали несколько замен, некоторые тактические изменения, к которым они, видимо, оказались не готовы. Сейчас проанализировали первый наш матч, устранили недочёты. Мы играли дома, наши болельщики нам помогли. Самое главное – с каким настроем вышли на матч. В Сербии нам не удалось навязать борьбу: в футбол играли хорошо, а в дуэлях всё было не очень. Отсюда голы, которые не должны были пропускать.
– Нужно ли было проводить психологическую работу после разгрома?
– Когда игры идут одна за другой, не всегда стоит это делать. Футболисты всё понимают. Они сами пришли к определённым выводам. Потом показали нужные моменты, с кем надо – пообщались наедине. Всё было в рабочем режиме. У нас нет накачек – только профессиональное общение.
– Насколько довольны первым местом в группе?
– Это промежуточный результат. Да, девять очков, первое место. Но победа «Трабзонспора» над «Монако» окончательно запутала карты. У нас была задача попасть в Лигу чемпионов, но в каждом турнире выкладываемся на максимум. Наша задача – выйти из группы.
Станислав Черчесов
Фото: Pedja Milosavljevic/Getty Images
– Сейчас уже уверены в том, что это ваша команда?
– Бывает всякое. У нас с «Црвеной Звездой» не играли пять основных игроков из-за травм. А менять по правилам их нельзя, потому что заявка подаётся перед первой игрой. Кто это придумал – не знаю, но все в одинаковых условиях. Вчера у нас всего было только четыре защитника, которые и вышли в старте. Поэтому было очень важно, чтобы никто из них не удалился, не сломался. Путь длинный, впереди ещё две игры, которые надо провести достойно. Но сейчас мы думаем о матче чемпионата.
– Ходом команды в чемпионате довольны?
– Мы на первом месте. Но за 42 дня мы провели 13 матчей. Для нас календарь сложнее, но мы к этому готовы, привыкли – идём своей дорогой.
– В воскресенье будет играть не только «Ференцварош», но и ЦСКА проведёт матч со «Спартаком». Самый важный матч сезона?
– Это штамп. В «Спартаке» все игры важны. Если ЦСКА обыграли, значит, «Факелу» надо проиграть, что ли? Да, это ажиотаж. Но если хочешь быть наверху, надо ко всем играм подходить с одинаковой степенью ответственности. Хотя понятно, что этот матч слегка выходит за скобки.
– Следите за ребятами в Европе? Дзюба не играет долгое время.
– Всё читаю. Ситуация с Дзюбой носит временный характер. Когда игрок качественный, то всё наладится. Последний раз переписывались, он был полностью готов бороться за место в основе. Уверен, скоро наступит день, когда он будет приносить команде пользу. Он никогда руки не опускает.
– Читали новости, что Малком и Клаудиньо хотят получить паспорт РФ?
– Читал, но не вникал. Причины могут быть разными. А за них додумывать не хочу.
– Но удивились?
– Не удивился. Может, у них невесты российские. Откуда я знаю? Прочитал, вник и всё.
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