Восхитительный гол в ворота команды Карпина! Легионер ловко обманул всех. Видео

«Ростов» проиграл дома «Уралу» и теперь уступит второе место «Спартаку» или ЦСКА.

Первый тайм у команды Валерия Карпина опять не получился. «Урал», прогрессирующий под руководством Виктора Гончаренко и выигравший три из четырёх последних матчей в РПЛ, вышел вперёд уже на исходе четверти часа. Мощный форвард уральцев Алексей Каштанов зацепился за мяч и развернул атаку, а Лазар Ранджелович забил чудесный гол. В ситуации, когда любой другой игрок пробил бы на силу, сербский новичок ловко перекинул мяч через ушедшего с линии ворот Сергея Песьякова. Классного легионера подписал «Урал»! К слову, два года назад Ранджелович поучаствовал в разгроме сборной России (5:0) в Лиге наций – это до сих пор его единственный матч за сборную Сербии.

В составе «Ростова» отсутствовал из-за дисквалификации Дмитрий Полоз, забивший пять из семи своих мячей в текущем сезоне РПЛ с пенальти. И когда Николай Комличенко со второй попытки заработал 11-метровый, упав в штрафной «Урала» то ли от боли, то ли от хитрости после наступа Егора Филипенко, было непонятно, кто из ростовчан подойдёт к «точке». Инициативу проявил Роман Тугарев – вингер рискованным ударом забил свой первый мяч в чемпионате. У утеплившегося Карпина после этого гола был такой вид, словно кто-то вытащил из кармана его куртки крупную купюру: настолько недоволен тренер был происходившим на поле.

Ростовчане имели проблемы и с развитием атак (один только центрбек Максим Осипенко допустил 13 потерь за 45 минут), и с прерыванием контрвыпадов «Урала». Но перед перерывом команду Гончаренко едва не подставил другой новичок – Ибраима Сиссе. Гвинейцу повезло, что его не удалили за попадание ногой под колено Комличенко. Сиссе играл достаточно важную роль в тактике уральцев. При обороне он, например, садился пятым в линию, чтобы игроки атаки хозяев не получали преимущество в штрафной.

Во втором тайме в центре внимания оставался Комличенко – центрфорвард сборной России продолжал напрягать оборону «Урала» и выпрашивать пенальти. На исходе часа матча Николай снова оказался на газоне в штрафной «Урала» после единоборства с Филипенко. Удивительно, сколько времени потратили на разбор эпизода главный судья Турбин и видеоассистент Кукуян. Пенальти в таком моменте был бы насмешкой над логикой игры. Во-первых, защитник коснулся мяча. Кроме того, на повторе видно, что Комличенко сам зацепился за ногу оппонента, а не искал мяч.

В целом командное движение у команды Карпина после перерыва стало получше. Не сказать чтобы у ворот Ильи Помазуна было очень горячо, но по крайней мере «Ростов» заставил «Урал» забыть о контригре. До 71-й минуты. Гости внезапно забили второй гол вторым ударом в створ за матч! Сработала замена от Гончаренко – здорово вышел голландец Рай Влут.

В концовке «Ростов» совсем упростил игру, поднял линии и надеялся, что тройка нападающих – Комличенко, Егор Голенков и Артём Нтумба Муамба – что-то придумает. Тем не менее «Урал» был ближе ко второму голу, нежели команда Карпина к спасению матча. Ростовчане так и закончили встречу с одним-единственным ударом в створ, нанесённым с пенальти.

В компенсированное время на поле возникла заварушка после удаления Мингияна Бевеева за фол на Комличенко, а Песьяков прибежал в чужую штрафную на стандарт – голкипер «Ростова» и закончил этот невероятно эмоциональный матч ударом из-за штрафной (!) выше ворот Помазуна.