Фёдор Смолов забил 100-й гол в РПЛ! Когда он догонит Дзюбу?
Форвард «Динамо» стал восьмым игроком чемпионата России, которому покорилась эта цифра.
100-й гол Смолова в РПЛ
Форвард «Динамо» отметился забитым мячом в матче с «Локомотивом». Этот гол стал для Смолова юбилейным. Чтобы достичь этой цифры, ему потребовалось сыграть 285 матчей в Российской Премьер-Лиге. 13 из 100 голов нападающий забил с пенальти.
Кого обошёл Смолов
Выбив «сотку», Смолов опередил таких игроков, как Андрей Тихонов (98), Игорь Семшов (98), Валерий Есипов (88), Егор Титов (87), Сердар Азмун (85), Вагнер Лав (85), Дмитрий Сычёв (82), Квинси Промес (79), Александр Ширко (78).
Расклад голов Смолова в РПЛ по клубам
Больше всего голов Смолов забил за «Краснодар» – 53. За «Локомотив» – 23, за «Динамо» – 14, за «Урал» – восемь, за «Анжи» – два. В среднем он тратит на гол 187 минут.
Первый гол Смолова в РПЛ
Фёдор забил дебютный мяч в чемпионате России в своём шестом матче. Он огорчил «Крылья Советов».
Лучший сезон Смолова
В розыгрыше-2015/2016 Смолов забил 1/5 часть своих мячей в РПЛ. К 20 голам он также добавил девять результативных передач.
Покер Смолова в ворота «Урала»
10 апреля 2016 года «Краснодар» разгромил «Урал» (6:0), а Фёдор записал на свой счёт четыре мяча. Он забил три гола правой ногой, а один – головой.
Погоня за Дзюбой
Скоро Смолов обгонит в гонке бомбардиров РПЛ Сергея Семака (102) и Романа Павлюченко (104). Затем целью форварда «Динамо» станут Лоськов (120), Кириченко (129), Кержаков (139), Веретенников (140) и Дзюба (148). Если Смолов будет забивать в среднем 10–13 голов за сезон, то ему понадобится четыре-пять лет, чтобы догнать экс-форварда «Зенита».
Смолов забил 100-й гол в РПЛ! До Фёдора это удалось только семи игрокам
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