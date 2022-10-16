Худший сезон Клоппа в «Ливерпуле». Это «проклятие» тренера работает уже в третий раз

Юрген пытается менять команду на ходу. Но времени у него не так много.

В мае «Ливерпуль» выиграл Кубок Англии, а Юрген Клопп стал первым в истории тренером мерсисайдцев, который, помимо этого трофея, собрал коллекцию из Кубка английской лиги, Кубка чемпионов и трофея АПЛ. В тот момент заговорили о возможности красных покорить в сезоне-2021/2022 фантастический квадрупл – все четыре трофея за сезон. Перед началом прошлогодней кампании шансы на это событие составляли 3000/1, а на финишной прямой взлетели до 7/1.

В итоге «Ливерпуль» уступил «Сити» всего одно очко в чемпионской гонке, проиграл финал Лиги чемпионов и… выдохся. Летом Клопп впервые в карьере на целых две недели отключил телефон и отдыхал с семьёй в Альпах. Таким образом тренер планировал перезагрузиться после испепеляющего сезона, но получилось так себе – в первых семи турах нового чемпионата мерсисайдцы набрали всего 10 очков, выдав худший старт на седьмом полноценном году правления Юргена на «Энфилде».

Наблюдается любопытная тенденция: в предыдущих клубах («Майнце» и «Боруссии») Клопп неизменно проваливал седьмой сезон и терял работу. Насколько глубок кризис и хватит ли у немца энергии и способностей с ним справиться?

Клопп совершил такую же ошибку, как Арсен Венгер в 2005 году

В 2001 году молодой тренер вывел «Майнц» в Бундеслигу, но уже через три сезона (на седьмом году управления Клоппом «карнавальщиками») команда вылетела из элиты, а Юрген подал в отставку. В следующий период в Дортмунде тренер дважды привёл «Боруссию» к чемпионству, команда играла в финале Лиги чемпионов, после чего снова её накрыл синдром седьмого сезона. Тогда нарушение «химии» связывали с уходом в «Баварию» бомбардира Роберта Левандовского. В «Ливерпуле» произошло нечто подобное – из Ливерпуля в Мюнхен подался один из системообразующих игроков красных Садио Мане.

Уход Мане в «Баварию» нарушил баланс в «Ливерпуле» Фото: Jose Breton/Getty Images

«Потеря Мане сильно сказалась на «Ливерпуле», – считает экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер. – Он обладал агрессивным настроем и целеустремлённостью. Садио забивал, несмотря ни на что, он мог перевернуть любой матч. Без него команда хуже прессингует, а пришедший на смену сенегальцу Нуньес всё ещё ищет себя. Но, даже помимо Мане, «Ливерпулю» не хватает изюминки, присущей команде в прошлые сезоны».

Венгер хорошо знает, о чём говорит. В 2005 году он совершил похожую ошибку, отпустив в «Ювентус» другого сенегальца – Патрика Вийера. Опорнику было всего 29 лет (на год младше, чем сейчас Мане), он не только носил капитанскую повязку, но и обладал потрясающей харизмой. Не случайно этот неуступчивый полузащитник носил прозвище Спрут. «Из команды словно вынули стержень, – сокрушался другой легендарный игрок «канониров» Деннис Бергкамп. – Арсен ударился в эксперименты. После 2006 года вся игра «Арсенала» сосредоточилась в центре поля. Никто из футболистов не бежал в атаку, а единственный нападающий смотрелся одиноко».

Действия Клоппа похожи на шаги, которые для исправления ситуации предпринимал Венгер – тогда французский специалист поменял схему с 4-4-2 на 4-5-1. Юрген считает главной проблемой красных низкую интенсивность, поэтому в матче Лиги чемпионов с «Рейнджерс» (красные разорвали шотландцев со счётом 7:1) впервые за последние 79 матчей отказался от расстановки 4-3-3 в пользу 4-2-3-1. Такую модель он использовал в Дортмунде, когда на острие жалил Левандовски.

Пока что у Нуньеса не получается заменить Мане Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Получилось очень продуктивно – наконец забил Нуньес, подписавший недавно новый контракт с «Ливерпулем», Салах оформил хет-трик, а заметно сдавший Фирмино – дубль. «Победа меняет настроение однозначно. Обычно мы выпиваем пивка после матчей на выезде, но у нас уже давно не было повода для этого, так что теперь я, наверное, опьянею после одной кружки», – к Клоппу впервые за долгое время вернулось вдохновение.

Ещё одной из проблем «Ливерпуля» после ухода Мане наряду с низкой интенсивностью и обилием травм остаётся поиск баланса между обороной и атакой. Ведущая аналитическая консалтинговая компания Driblab проанализировала оборону «Ливерпуля» в сезоне-2022/2023 и обратила внимание, что все показатели красных заметно улучшались, когда на поле был не топовый Александер-Арнольд, а Цимикас.

Юрген зарабатывает почти € 30 млн в год, но думает только о футболе

Хейтеры немецкого тренера утверждают, что после подписания им нового контракта с клубом в апреле 2022 года Юрген потерял статус короля мотивации и расслабился. По новому соглашению немец зарабатывает € 18,4 млн в год и уступает по этому показателю только Диего Симеоне из «Атлетико» (€ 40 млн) и Пепу Гвардиоле из «Манчестер Сити» (€ 22,7 млн). Кроме того, по маркетинговым доходам Юрген – настоящий король. France Football оценивает его ежегодную прибыль от рекламы adidas, Snickers, Opel и других брендов в € 10 млн.

Клопп — самый востребованный тренер у рекламодателей Фото: Sean Gallup/Getty Images

Юрген утверждает, что деньги никогда не стояли у него на первом месте и все его мысли занимает лишь работа над прогрессом «Ливерпуля». И это на самом деле так. Тренер внимателен к каждой детали, постоянно находится в контакте с опытными игроками и советуется с ними. Результатом такой дискуссии в сентябре стал перенос дневных тренировок на утро за день до матча. Это позволяет игрокам провести больше времени с близкими и накопить энергию.

Много внимания Клопп уделяет работе над поддержанием командного духа. К традиционным викторинам, турнирам по настольному теннису, велопрогулкам и вечерам караоке этим летом добавилась набирающая популярность в мире игра в падел. В последнее межсезонье в конце отпуска Юрген пригласил в свой дом в альпийском городке Зеефельд почти 50 членов команды и персонала. Тренер накрыл огромный шведский стол с копчёностями, сырами и эксклюзивным вином.

Клопп привлёк для работы в «Ливерпуле» нейробиологов и серфера

Юрген всегда открыт для инноваций. В начале прошлого сезона он привлёк к работе с командой немецкого сёрфера Себастьяна Штойдтнера для работы над дыхательными упражнениями с игроками – это помогло улучшить их выносливость. Но больше всего тренер гордится сотрудничеством с нейробиологами Никласом Хауслером и Патриком Ханчке из немецкой компании Neuro11. «Я познакомился с ними ещё в 2019 году, и они сказали, что могут помочь улучшить результативность «Ливерпуля» при выполнении штрафных, угловых и пенальти с помощью тренировок мозга. Ранее они работали с игроками в гольф и баскетболистами», – признался Клопп.

Из-за пандемии нейробиологи приступили к работе с красными только в 2021 году, и это дало результат. Сотрудники Neuro11 раздали каждому игроку наушники с микрочипами, которые записывали их мозговую активность во время тренировок, чтобы рассчитать уникальный индекс нейронной активности каждого футболиста. Эта технология помогает игрокам вырабатывать способность принимать оптимальные решения в стрессовых ситуациях. «Мы затачиваем мозг игроков, который становится острым как бритва», – уверяет Хауслер.

Александер-Арнольд с датчиками на тренировке «Ливерпуля» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Нейробиологи помогли «Ливерпулю» значительно прибавить в реализации стандартных положений. В прошлом сезоне красные забили 18 мячей со стандартов в Премьер-лиге и ещё восемь в Лиге чемпионов – на 13 больше в двух турнирах, чем в сезоне-2020/2021. Не менее плодотворным получилось взаимодействие красных с тренером по вбрасыванию мяча в игру Томасом Гроннемарком. Клопп связался с датчанином после сезона-2017/2018, в котором статистика бросков «Ливерпуля» под давлением была третьей худшей в АПЛ с показателем успеха 45,4%. После того как датчанин проработал с командой целый сезон, красные заняли второе место в Европе по тем же показателям – 68,4%.

В книге «Красные возрождаются» английского писателя и болельщика «Ливерпуля» Джона Уильямса подробно описана эра клуба под руководством Билла Шенкли. Великий тренер поднял красных в начале 1960-х, но потом случился застой с 1966 по 1972 год. В результате он сколотил ещё одну крутую команду, выигравшую чемпионат Англии и Кубок УЕФА. Однако, в отличие от Клоппа, Шенкли (как и Алекс Фергюсон в начале его пути в «Манчестер Юнайтед»), обладал такой огромной роскошью для нынешнего времени, как время. У Юргена есть всё, чтобы решить все проблемы, но сделать это нужно очень быстро. Иначе синдром седьмого сезона накроет его с головой.