5 причин, почему ЦСКА победит «Спартак» в дерби

В воскресенье, 16 октября, в дерби сыграют ЦСКА и «Спартак». Пожалуй, это самое ожидаемое дерби за последние несколько лет. Уж больно в классной форме находятся обе команды перед этим матчем. Мой коллега Михаил Рождественский уже привёл пять причин, почему этот матч выиграет «Спартак». Ниже – мои пять причин, почему в дерби победит ЦСКА.

Акинфеев

Во вратарском противостоянии ЦСКА выигрывает. Игорь, как правило, отлично играет в дерби. Почти в каждом матче со «Спартаком» на счету Акинфеева есть ключевые спасения. Да и в этом сезоне Акинфеев выглядит понадёжнее Селихова. По данным InStat, процент отражённых ударов у Александра – 64, а у Игоря – 72. Думаю, Игорь и сделает разницу в этом матче.

Акинфеев Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Защита ЦСКА надёжнее защиты «Спартака»

За 12 туров «Спартак» пропустил 14 голов, ЦСКА — 11. Защита «Спартака» допускала опасные ситуации у своих ворот практически в каждой игре — она более уязвима к забросам за спину, которые хорошо исполняет ЦСКА. У ЦСКА же оборона позволяет соперникам гораздо меньше опасных моментов у своих ворот (хотя всегда может случиться «привоз», как у Набабкина в игре с «Динамо»). Но на дистанции защита ЦСКА надёжнее. С учётом того, что нападение в полном порядке у обеих команд, игра сзади может стать решающим фактором.

Федотов

Федотов чуть ли не лучше всех среди тренеров РПЛ умеет играть против «Спартака». За восемь матчей, что он провёл против красно-белых в качестве тренера «Оренбурга» и «Сочи», он проиграл лишь однажды, а выиграл – шесть. Федотов вообще не проигрывает «Спартаку» с мая 2019 года. Да и нынешний ЦСКА чувствует себя под его руководством довольно уверенно, здорово выполняя все установки и перестроения по ходу матча. Статистика перед дерби точно за Федотовым.

Связка Кучаева и Чалова

Неожиданно, но Кучаев в последних матчах ворвался в основной состав ЦСКА и стал ключевым игроком в схемах Федотова наравне с Чаловым. Кучаев дает объём, креативит и связывает полузащиту и атаку. В трёх последних матчах за ЦСКА Кучаев оформил 1+2 по «гол+пас». Его связка с Чаловым прекрасна. Константин и Фёдор отлично понимают друг друга и в любой момент способны создать опасную ситуацию, что показал недавний матч с «Химками»: оба гола Чалова были забиты при непосредственном участии Кучаева.

Кучаев и Чалов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Домашние трибуны

Здесь отталкиваюсь от «Спартака» Абаскаля — эта команда очень зависит от эмоций и умеет ими подпитываться. Поэтому в домашних матчах «Спартаку» удаются волевые победы. А вот в гостях… Да, недавно «Спартак» перевернул игру с «Пари НН» (хотя и там был в сантиметрах от счёта 0:2), но при этом команда не победила «Ахмат», проиграла «Динамо» и «Ростову». Так что в этом контексте преимущество у ЦСКА есть. Домашние трибуны ЦСКА должны не дать возможности красно-белым подпитаться эмоциями.