«Барса» и «Реал» пришли к «класико» в давно забытом статусе. Вот это интриги перед игрой!

Сегодня, 16 октября, в центральном матче 9-го тура Ла Лиги встретятся «Реал» и «Барселона», игра состоится в Мадриде. Перенести всех заинтересованных в столицу Испании поможет Okko – сервис покажет «класико» в прямом эфире. Но в каком состоянии гранды подходят к главному матчу в сезоне? «Чемпионат» – про интриги предстоящей игры.

Кто станет главной звездой вечера — Бензема или Левандовски?

Практически все европейские медиа в унисон твердят: Карим Бензема уже ищет место на трофейной полке под «Золотой мяч». В 2022-м форвард зажёг: тащил «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов (хет-трики в ворота «ПСЖ» и «Челси», дубль – «Ман Сити»), помог взять титул в Испании и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги (27 голов). И это в 34 года, когда – давайте откровенно – мало кто ждал от француза подобный перформанс. В этом сезоне из-за травм Карим не так ярок: только 4+1 в девяти встречах во всех турнирах.

Роберт Левандовски выиграл с «Баварией» абсолютно всё и даже стал лучшим футболистом планеты по итогам 2020 года. Но из-за пандемии France Football отказался от проведения легендарной церемонии. А ведь «ЗМ» был бы отличным финальным штрихом в топ-карьере. Нападающий побил два десятка рекордов, стал образцом инбокс-форварда и победил время: поляку, как и Бензема, 34 года. К тому же своим отъездом из Мюнхена форвард ещё и принёс пользу бывшему клубу – «Барселона» заплатила за игрока € 45 млн. Оправдались ли вложения? Прямо сейчас кажется, что да: у Лёвы 14+2 в 12 играх во всех турнирах!

Карим Бензема и Роберт Левандовски Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Alex Caparros/Getty Images

Ещё в недалёком прошлом мир в преддверии «класико» сравнивал Месси и Роналду, жаждал их противостояния и получал удовольствие от действий гениев на поле. Времена изменились, и каждый новый подобный матч требует новых героев и новых сопоставлений. Бензема и Левандовски в этом смысле – отличные кандидаты. Первый – давно в команде, только-только провёл лучший сезон в карьере, но сейчас из-за повреждений чуточку на спаде. Второй – топ-приобретение, которое уже приносит клубу сильно больше, чем от него ожидали (результативное действие – каждые 62 минуты). Битва титанов, не иначе! Никто не гарантирует, что кто-то из них обязательно станет хедлайнером встречи, но, согласитесь, было бы красиво.

«Реал» и «Барса» перестроили полузащиту. Роли молодых всё важнее

На поле нет ни Хави с Иньестой, ни шикарной тройки Модрич – Кроос – Каземиро. Каталонцы давно в поиске новой безумной связки в середине, а мадридцы прямо сейчас прощупывают вариант обновления. Но в обоих случаях процесс можно назвать успешным.

Педри и Гави пока не слились воедино и не стали равноценной заменой легендарной Хавиньесте. Но под руководством первой части дуэта ребята вполне могут повторить его полноценное сочетание. Педри прекрасно управляет темпом и очень быстро меняет акцент атак с одного фланга на другой. Гави немного иной: дриблинг, передачи вразрез, обостряющие пасы. Первый уже даже дважды забил, а второй пока без результативных действий в этом сезоне.

Процесс совмещения юных талантов ещё не окончен, но уже сейчас перед парнями стоит важная задача – разнообразить игру в атаке. В этом сезоне у «Барсы» проблема с креативом перед воротами, слишком много строится через фланги. «Интер» это раскусил – раскусит и «Реал», если не преподнести сюрприз. Помочь Гави и Педри должны де Йонг и Бускетс – опытные игроки с абсолютно уникальными качествами.

Гави и Педри Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Изменения «Реала» в середине кажутся даже более масштабными. Уход Каземиро никак не сказался, бразильца фантастически быстро заменил Орельен Тчуамени. Француз уже практически лучше всех в команде продвигает мяч и пасует под давлением – тут впереди только Кроос и Модрич (кто бы сомневался). А в возвратах мяча и по успешным прессинг-действиям этому парню вообще нет равных!

Прогресс Тчуамени неотрывно связан с возросшей ролью Федерико Вальверде. Он становится важнейшим элементом новой системы, именно уругваец позволяет «Реалу» тактически меняться по ходу игры – раньше такое и представить было нельзя. Карло Анчелотти двигает этого игрока по всему флангу (от крайнего форварда до защитника) и при необходимости смещает в опорную зону. Всё это подтверждают цифры: по количеству игрового времени Вальверде уступает только Винисиусу и Алабе, а по результативности проводит свой лучший сезон – у Феде уже 4+2 в 13 матчах во всех турнирах. Сильно!

Тчуамени и Вальверде Фото: Angel Martinez/Getty Images

Хави сможет удивить Анчелотти? Есть большие сомнения

Несколько лет такого не было, чтобы «Барселона» подходила к встрече с «Реалом», имея равенство по очкам. Всерьёз кажется, что чемпионская гонка в Испании обострилась и в большую игру наконец-то вернулись ребята из Каталонии. Но так ли это на самом деле? Пока «Барса» провела только два топ-матча – оба в Лиге чемпионов с «Интером» (0:1, 3:3). Игровым, эмоциональным и тактическим превосходством в этих встречах не пахло. Теперь большой матч в Ла Лиге. Да ещё какой.

Заметно, что Хави экспериментирует: меняет Рафинью и Дембеле местами, а потом ставит обратно, создаёт большинство на краях и порой даже перегружает фланги. Параллельно в центре происходит страшное: подстраховка работает плохо, с отбором проблемы (привет Роберто и Кессье), зоны в середине регулярно используются соперниками для разгона контратак. И пока впереди спасают высочайший класс и реализация Левандовского, в опорной зоне и обороне творится ужас. Квинтэссенция – разводящий руки Пике в игре с «Интером».

На предматчевой пресс-конференции Хави сказал, что его команда хочет «атаковать позиционно, запереть «Реал» на его поле». Это никак не вяжется с упрощённой игрой через десятки фланговых навесов, которую каталонцы показали с «Интером». А ведь Анчелотти готов удивить тактической гибкостью – и мы в этом сезоне подобное уже видели. А чем удивит «Барселона»? Например, появлением Пике в основе. А если серьёзно, то сказать трудно.