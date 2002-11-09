Снежное дерби и испорченный праздник Черчесова. Ярчайшие матчи ЦСКА — «Спартак»

20.04.2022, 0:1 — победа «Спартака»



Ещё одну победу на этом же этапе турнира одержал «Спартак» в этом году. Несмотря на минимальный счёт, игра была крайне волнительной — в сумме игроки обеих команд собрали 14 жёлтых карточек, две из которых превратились в красную.