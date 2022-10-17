«Торпедо» обречено? После такого провального старта в РПЛ спасались лишь однажды

В РПЛ сыграно 13 туров. Обычно к этому моменту сезона уже становится понятно, кому будет сложнее всего сохранить место в элите. Сейчас самая безнадёжная в турнирном плане команда — это «Торпедо». Всего шесть очков — столько набрала команда в 13 турах. А как складывалась судьба клубов, у которых были такие же показатели в чемпионатах России в XXI веке?

«Сокол». Сезон-2002

Первым в настолько критическом положении оказался саратовский «Сокол». Команда стала победителем Первой лиги в 2000-м, на следующий год сохранила прописку в Премьер-Лиге, а затем посыпалась. После 13 туров сезона-2002 у «Сокола» была лишь одна победа, три ничьих и целых девять поражений, а разница забитых и пропущенных мячей составляла 5:15.

В оставшейся части чемпионата «Сокол» прибавил в темпе набора очков и закончил год с 23 очками. Побед стало пять, ничьих — восемь, а поражений — 17. Но команду это не спасло: она осталась на последнем, 16-м месте и вылетела в Первую лигу. От 14-й строчки, гарантировавшей прописку в элите, «Сокол» отделило пять очков.

«Сокол». Сезон-2002 Фото: РИА Новости

«Ротор». Сезон-2004

Спустя два года шесть очков за 13 туров набрал «Ротор». Волгоградская команда шла с таким же балансом побед, ничьих и поражений, как и «Сокол», но при этом больше забивала и значительно больше пропускала — 14:30.

Итог получился таким же плачевным. «Ротор» к концу сезона набрал 22 очка, пропустил больше всех в РПЛ (53 гола) и остался одной из худших команд чемпионата по забитым мячам (28). Для спасения волгоградцам не хватило шести очков.

«Ротор». Сезон-2004 Фото: РИА Новости

«Анжи». Сезон-2013/2014

Следующего случая, когда команда настолько провально стартовала, пришлось ждать девять лет. В этот раз «отметился» «Анжи». Казалось, ещё недавно у махачкалинцев были горы денег и звёздный состав, а теперь они выживали. Показатели после 13 туров были удручающими: ни одной победы, шесть ничьих и семь поражений, разница мячей — 12:24.

К концу сезона «Анжи» набрал меньше очков, чем команды из предыдущих примеров, — 20. Махачкалинцы выиграли всего три матча, сыграли вничью 11 раз и проиграли 16. Пропустила команда не катастрофически много (42), но и забила явно недостаточно (25). Итог: последнее место и вылет.

«Анжи». Сезон-2013/2014 Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Енисей». Сезон-2018/2019

Спустя пять лет шесть очков в 13 турах набрал «Енисей». Одна победа, три ничьих и девять поражений — удручающие показатели. С забитыми мячами тоже была беда: красноярская команда поразила ворота соперника лишь семь раз, зато пропустила 21 мяч.

Кажется, вы уже можете догадаться, что было дальше. «Енисей» набрал 20 очков и вылетел с последнего места. Четыре победы, восемь ничьих и целых 18 поражений, разница мячей — 24:55.

«Енисей». Сезон-2018/2019 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Уфа» и «Ротор». Сезон-2020/2021

Уникальный случай, когда сразу две команды набрали шесть очков в 13 турах. Показатели у «Уфы» и «Ротора» были практически одинаковыми: одна победа, три ничьих и девять поражений. У волгоградцев разница мячей составляла 6:22, у уфимцев — 7:26.

Этот пример уникален и тем, что одной из команд всё же удалось спастись от вылета. «Уфа» в оставшейся части сезона рванула наверх, набрала 25 очков и заняла 13-е место с разницей мячей 26:46. Правда, команде помогли два фактора. Во-первых, «Тамбов» из-за финансовых трудностей рассыпался и за 17 матчей взял всего одно очко, оказавшись на дне таблицы. А во-вторых, в том сезоне были отменены стыковые матчи, так что «Уфе» не пришлось бодаться ни с кем из лидеров Первой лиги.

А вот у «Ротора» всё сложилось не так позитивно. Команда в итоге набрала 22 очка, но для выживания этого не хватило. Результат Волгограда: 15-е место и вылет вместе с «Тамбовом». На другое рассчитывать было наивно, учитывая ужасные атакующие показатели. Разница мячей — 15:52. Даже у «Тамбова» голов было больше (19).

«Уфа» и «Ротор». Сезон-2020/2021 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бонус: «Арсенал». Сезон-2014/2015

Единственная команда, умудрившаяся стартовать ещё хуже, чем «Торпедо» и другие клубы из этого списка. Осенью 2014-го «Арсенал» набрал всего пять очков за 13 туров. Одна победа, две ничьих и 10 поражений, разница мячей — 4:22. Тяжелейшая ситуация.

«Арсенал». Сезон-2014/2015 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Чуда, как у «Уфы», здесь не случилось, хотя попытку спастись «Арсенал» всё же предпринял. К концу сезона Тула семь раз победила, четырежды сыграла вничью и 19 раз проиграла. Разница мячей стала лишь чуть хуже (20:46), очков стало 25, но всё равно — последнее место и вылет в ФНЛ. Для спасения не хватило четырёх очков.