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«Реал Мадрид» — «Барселона», 16 октября 2022, гол Карима Бензема, видео

Бензема забил «Барсе» за день до вручения «Золотого мяча». Но какой пас выдал Кроос! Видео
Дмитрий Зимин
Бензема забил «Барсе»
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Удивительные 24 часа для Карима.

Ближайшие сутки, возможно, самые уникальные в жизни Карима Бензема. Примерно в 19.10 мск закончится матч «Реала» с «Барселоной». Дальше футболист поедет домой. Но уже завтра вечером он должен быть в Париже – в 21.30 в театре Шатле начнется церемония вручения «Золотого мяча». В августе Карим логично попал в число претендентов. И все понимают, что только чудо помешает французу получить награду.

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И, похоже, мысли об этом никак не отвлекают Карима. Он вышел в стартовом составе на «класико» и уже на 12-й минуте забил. Хотя заслуга нападающего в этом голе не такая высокая. Сначала мяч к центру поля протащил Тони Кроос. И когда Серхио Бускетс уже вовсю фолил на полузащитнике, он умудрился выдать чудо-пас на ускоряющегося Винисиуса. Бразилец не смог переиграть тер Штегена, зато на добивании первым оказался именно Бензема. А когда он в такой позиции, то почти никогда не промахивается.

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После гола «Реал» продолжил держать комфортный для себя темп. «Барса» отвечала скромными атаками, но Андрей Лунин по-настоящему ни разу даже не вступил в игру. Можно вспомнить разве что момент у Левандовского, который пробил с нескольких метров. Хотя для украинского голкипера это первый матч такого уровня. И вряд ли он чувствует себя уверенно. Но главное, что «Реал» не сомневается в своих силах. Именно поэтому уже до перерыва они забили второй гол. Вальверде получил мяч напротив штрафной и идеально пробил в угол. Никакого сопротивления. Удивительная беспечность соперника.

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Как быть ни закончился матч, Бензема точно должен полететь в Париж в хорошем настроении. Забить гол в таком матче перед церемонией вручения – финальная точка для всех сомневающихся в том, что достоин именно он. Хотя, похоже, тех, кто с этим спорит, практически не осталось. Ведь даже конкуренты, например, Садио Мане вовсю говорят, что «Золотой мяч» должен уйти Кариму.

А если до конца матча он забьёт ещё парочку, то конкурентам можно в принципе не ехать на церемонию. Разве что поздравить будущего победителя. И действительно лучшего игрока прошлого сезона, который гармонично перенёс свой уровень в нынешний.

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