Как же Юрген Клопп всех обманул! «Ливерпуль» победил «Сити» благодаря шикарному пасу

«Ливерпуль» вопреки ожиданиям смог победить «Сити». Для команды Гвардиолы это первое поражение в чемпионате. Причём с самого начала матча не было ощущения, что «Сити» – фаворит на «Энфилде».

Пускай гости в первом тайме больше владели мячом и даже чаще били по воротам, но по существу почти ничего не создали. Холанд за первые 45 минут нанёс четыре удара, но ни один из этих моментов нельзя назвать голевым. «Ливерпуль» практически не уступал во владении мячом и создал несколько таких же полумоментов.

По-настоящему игра закрутилась уже после перерыва. Сначала у «Ливерпуля» был фантастический шанс, чтобы открыть счёт. Точнее, такой шанс был именно у Салаха, но он не смог воспользоваться выходом один на один с вратарём «Сити». Эдерсон вышел из ворот и едва заметным касанием спас команду.

Сразу после этого «Сити» забил. Гол Фодена засчитал главный арбитр, но спустя минуту отменил VAR – обнаружился фол Холанда на Фабиньо. Не успела игра возобновиться, как уже Жота бил по воротам головой с нескольких метров. Было бы странно, если бы такой матч обошёлся без голов.

И вот ближе к концу матча Салах ещё раз вышел один на один с голкипером из-за неудачной игры Канселу. Причём на этот раз голевую передачу отдал вратарь Алисон. Второй такой момент египтянин уже не упустил. Пробил мимо Эдерсона и точно в ворота. Этот гол оказался единственным в матче.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» – 1:0 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

И вот что интересно. Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед встречей говорил, что его команда не может бороться с «Сити». По его словам, это просто нереально, учитывая возможности чемпионов Англии, которые ещё взяли лучшего нападающего на рынке. Оказалось, что Клопп нас всех обманул. Ещё как может! И более того, «Ливерпуль» уже второй раз победил «Сити» за три месяца (до этого – в матче за Суперкубок).

В конце матча Клопп получил красную карточку, потому что эмоционально наорал на бокового судью. Едва не напрыгнул на него по ходу игры. Тренер пропустит следующую встречу «Ливерпуля» (а вероятно, и не одну), но победа в таком матче всё это вполне компенсирует.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1:0 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Перед игрой «Ливерпуля» и «Сити» свой матч провёл «Арсенал». Лидеры АПЛ были крайне близки к тому, чтобы потерять очки (у «Лидса» было много моментов – в том числе нереализованный пенальти), но всё же устояли. Таким образом, отрыв «Арсенала» от «Сити» увеличился до четырёх очков.