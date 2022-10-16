«Спартак» потрясающе вернулся в игру благодаря джокеру. Но ЦСКА испортил праздник Абаскалю

«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в дерби – этот результат в пользу «Зенита», который увеличил отрыв от преследователей.

Гильермо Абаскаль вернулся к паре форвардов Александр Соболев – Квинси Промес. Игравший в прошлом туре в основе Шамар Николсон начал дерби на скамейке. Очевидно, это решение было связано и с восстановлением Михаила Игнатова. Владимир Федотов, в свою очередь, возвратил в основу спустя пару туров Бактиёра Зайнутдинова и Хесуса Медину (напомним, Константин Кучаев получил травму). В таких матчах, как дерби ЦСКА – «Спартак», играют те, в кого тренеры больше всего верят.

Хуже всех в главную игру первого круга вошёл тот, от кого ждали больше всего – Промес. Уже на первой минуте голландец своим обрезом едва не «привёз» гол в ворота «Спартака», а потом попался на провокацию Виллиана Роши. Промесу повезло, что судья Сергей Карасёв решил не портить дерби ранним удалением и ограничился предупреждением.

Этот эпизод ещё сильнее завёл принципиальных соперников. Каким же ураганным было дерби, особенно в первые полтайма! Абаскаль тактически подстроился под ЦСКА: красно-белые начали матч с тремя центральными защитниками, причём при владении Миха Мевля мог подниматься выше. Но план испанского тренера не сработал. Красно-белые с трудом выходили со своей половины поля – армейцы быстро возвращали себе мяч. И хорошо разворачивали атаки, растягивая тройку центрхавов «Спартака». Подготовленные Федотовым стандарты тоже удивляли гостей. Совершенно потрясающий момент с ошибкой Александра Селихова на угловом и выносом Даниила Денисова мяча с линии после удара Зайнутдинова!

Александру Соболеву тоже повезло избежать удаления за фол на Виллиане Роше – центрфорвард рисковал с прямой ногой. А вот Роману Зобнину, напротив, не повезло в эпизоде с голом ЦСКА. Но надо признать: полузащитник красно-белых сам виноват, что потенциально опасная атака «Спартака» завершилась голом в ворота его команды. Скорее всего, Милан Гаич, увлечённый игрой, не увидел движения Зобнина, попросившего остановить матч. Да и в любом случае серб имел право не реагировать на это. Мевля уступил один в один Фёдору Чалову, и нападающий ЦСКА «закрыл гештальт» – наконец-то забил «Спартаку».

При счёте 0:1 Абаскаль, понимая, что проигрывает дуэль Федотову, попытался что-то изменить. Вячеслав Литвинов поднялся в опорную зону, Михаил Игнатов – выше, чтобы увеличить количество предложений впереди. Красно-белые стали чаще подходить к воротам хозяев (в эпизоде с падением Соболева после единоборства Зайнутдинова судейское решение также можно поддержать), но при этом «Спартак» раз за разом пропускал контрвыпады ЦСКА. Армейцы доказывали, что в быстрых атаках им действительно нет равных в РПЛ. И в итоге до перерыва красно-синие почти в три раза перебили красно-белых – 8:3, а в створ – 4:2.

Двойная замена в перерыве – следующий шаг Абаскаля с целью поменять характер игры. Данил Пруцев опустился на позицию опорного полузащитника, чтобы команда лучше выводила мяч из обороны под давлением армейцев и допускала меньше потерь. По первым минутам второго тайма показалось, что ЦСКА по-прежнему контролирует игру, но потом «Спартак» выдал фантастическую пятиминутку! Красно-белые проснулись благодаря индивидуальному мастерству Антона Зиньковского, получившего роль свободного художника. Джокер «Спартака» блестяще исполнил удар, воспользовавшись тем, что Хорхе Карраскаля не учили играть в обороне.

А вслед за этим в седьмом матче подряд забил Соболев, который не опускал рук и продолжал отрабатывать каждый момент до конца, несмотря на то что в дерби у него не клеилось. Центрфорвард «Спартака» и сборной России хорошо открылся на фланге в контратаке, родившейся в результате отбора Пруцева. Зайнутдинов не сделал шаг-два вперёд – офсайда не было. ЦСКА оказался в нокдауне…

Но не в нокауте! Федотов тоже произвёл абсолютно логичные замены, посадив на скамейку Карраскаля и Медину. От инсайдов не было пользы ни в обороне, ни в контригре. Колумбиец сколько угодно может выражать недовольство тренерским решением, но во многом он ответственен за то, что у ЦСКА пропали быстрые ответные атаки. А вот появившийся на поле Иван Обляков отдал голевую передачу – трое спартаковцев не заблокировали его навес. Денисов ошибся позиционно, и Чалов оформил дубль.

Такой футбол болельщик с удовольствием смотрел бы и 90 минут, и 180. «Спартак» с ЦСКА возвращали долг за прошлые скучные дерби. За это в первую очередь нужно поблагодарить Абаскаля и Федотова, которые ставят своим командам игру. Каждый свою, но оба – яркую, зрелищную. Завершиться этот матч мог с любым результатом, хотя красно-синие по сумме двух таймов перебили красно-белых (10:5, в створ – 5:4). За 10 минут до конца случился, пожалуй, самый спорный с точки зрения судейства эпизод: Никита Ермаков, возможно, заслуживал красной карточки за то, что въехал в ногу соперника.

Наверное, в концовке на фоне усталости все уже были согласны на ничью. Последние минуты не были настолько яркими. Лучшим игроком дерби справедливо признали Чалова – нападающий ЦСКА забил два гола не только принципиальному сопернику, но и команде своего бывшего тренера Абаскаля, при котором стал мало играть в «Базеле».