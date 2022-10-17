«Не знаю, что нужно было Карасёву. Это удаление!» Разбор судейства в 13-м туре РПЛ

РПЛ снова порадовала нас яркими матчами. В 13-м туре состоялись драматичные игры «Краснодара» и «Динамо», а главным украшением стало дерби ЦСКА — «Спартак». Но всё ли было здорово с работой арбитров?



Специально для «Чемпионата» судейство в 13-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Ростов» — «Урал» — 1:2

Самая весёлая игра в этом туре. По жёлтым даже не буду говорить, потому что Турбин принимал много однобоких решений против «Ростова». В идентичных ситуациях он наказывал игроков хозяев и прощал футболистов «Урала». На месте «Ростова» я бы инициировал пересмотр этой игры на предмет предвзятости Турбина (после матча клуб подал жалобу в ЭСК из-за необъективного судейства. — Прим. «Чемпионата»).

На 11-й минуте Турбин не назначил 11-метровый в ворота «Урала». После подачи игрок гостей коснулся поясницы Комличенко, но тот уже пролетел точку удара. Все обратили внимание на этот эпизод, но не заметили, что рядом Каштанов схватил игрока «Ростова» за лицо и отодвинул его в сторону. Учитывая прежние вердикты ЭСК, это 200-процентное нарушение, пенальти и жёлтая карточка.

На 24-й минуте Турбин, находясь в идеальной позиции, не увидел наступ на ногу Комличенко и не назначил 11-метровый удар. Арбитр изменил решение только после вмешательства VAR, но при этом почему-то забыл показать жёлтую игроку «Урала» за грубую игру. Может, арбитрам сказали игнорировать Комличенко, что бы с ним ни делали? Если это так, то грош цена судейскому департаменту и тем, кто обучает арбитров. Это путь в никуда.

Николай Комличенко и Евгений Турбин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

На 45-й минуте произошёл стык Комличенко и Сиссе. VAR позвал Турбина к монитору на предмет удаления, а тот показал жёлтую карточку. Я не согласен с арбитром: Комличенко сыграл в мяч первым, вдобавок столкновение произошло на высокой скорости. В действиях Сиссе была агрессия, в мяч он сыграть не пытался — прыгнул прямой ногой поверх мяча и чуть не выбил Комличенко коленную чашечку. За этот эпизод я вычел балл у Турбина, потому что он не принял никакого решения, а после вмешательства VAR принял неправильное. Будем ждать ЭСК.

На 57-й минуте Турбин всех запутал: Комличенко упал в штрафной, а судья ничего не показал. VAR позвал к монитору в связи с неназначением пенальти. Турбин назначил удар от ворот — получается, игрок «Урала» не касался мяча. Но в таком случае это подножка и 11-метровый. Турбина спасло бы только одно: если бы защитник коснулся мяча. Но тогда где угловой?

Оценка Турбина — 6,4.

«Торпедо» — «Локомотив» — 0:1

Хорошая работа Кукуляка. Только на 58-й минуте не показал жёлтую карточку игроку «Локомотива» за грубую игру.



Оценка Кукуляка — 8,3.

«Химки» — «Факел» — 0:0

Левников тоже хорошо отработал. Он держит уровень уже три тура подряд. Молодец.



Оценка Левникова — 8,4.

Кирилл Левников Фото: fckhimki.com

«Краснодар» — «Ахмат» — 2:3

На 16-й минуте Бобровский не назначил 11-метровый самостоятельно. Хотя даже если бы он видел момент, то всё равно не разобрался бы. Здесь нужен судейский опыт. У Безбородова, работавшего в этом матче на VAR, он есть. Безбородов вмешался и показал Бобровскому момент на мониторе: Кривцов, не пытаясь сыграть в мяч, переступил через него и врезался в левую ногу сопернику. Это фол по неосторожности. В итоге после повтора Бобровский всё же назначил пенальти.

На 90-й минуте был сложный эпизод, и тут я поддержу Бобровского. Кривцов сыграл в мяч, и нога пошла в соперника — пограничный момент в плане цвета карточки. Бобровский показал жёлтую и поступил правильно. У Кривцова была согнута нога, и он успел её досогнуть, чтобы не травмировать игрока «Ахмата».

Оценка Бобровского — 7,9.

«Динамо» — «Оренбург» — 3:2

Хорошая работа Казарцева. Никто не ожидал, а он второй тур подряд показывает уровень. Видимо, что-то в голове у него переключилось. Но это временно. Скоро ему скучно станет.

Оценка Казарцева — 8,4.

«Крылья Советов» — «Сочи» — 2:0

Несмотря на оценку, Шадыханов отработал уверенно. К сожалению, на 49-й минуте он не показал жёлтую карточку игроку «Сочи» за срыв перспективной атаки. И на 94-й минуте наказал Евгеньева за грубую игру только после просмотра повтора. У игрока «Крыльев» была прямая нога, и соперник, игравший в мяч, попал головой ему в колено. Не вижу здесь серьёзного нарушения правил и агрессивного поведения — только безрассудные действия.

Оценка Шадыханова — 8,2.

«Пари НН» — «Зенит» — 0:3

Хорошая работа Чистякова. У него была травма, но я уже говорил, что его нужно выпускать и давать больше судить. Тогда из него получится очень хороший арбитр.

Оценка Чистякова — 8,4.

Андрей Чистяков Фото: vk.com/fcnn_ru

ЦСКА — «Спартак» — 2:2

Не знаю, зачем на седьмой минуте Промес сделал это движение ногой, но артистизм Роши заслуживает высшей оценки. Защитник ЦСКА здесь откровенно дорисовал, и жёлтой для Квинси более чем достаточно. Я бы даже заодно наказал самого Рошу. Не знаю, для чего VAR звал Карасёва к монитору. Сергей всё хорошо видел, и для него этот момент вообще не заслуживал внимания.

Прыжок Соболева на 14-й минуте — это не красная карточка. Когда нога на весу и нет попадания в бедро или колено, надо показывать жёлтую. Карасёв так и поступил.

На 17-й минуте привет Зобнину. Не надо рассказывать про фэйр-плей, его нет. На газоне лежали игроки обеих команд. Хочешь фэйр-плей — выбей в аут.

На 29-й минуте Соболев упал в штрафной. Никакого прихвата не было — может, чуть-чуть рука на нападающем лежала. Соболев почувствовал касание и, вместо того чтобы играть в мяч, решил упасть. Здесь Карасёв правильно решил продолжить игру. О симуляции говорить тоже не нужно, потому что контакт всё же был.

На 61-й минуте сфолил Роша. Некоторые просили дать ему вторую жёлтую, но проблема Карасёва в том, что он вообще пропустил это нарушение, хотя находился в идеальной позиции. Нога Игнатова была на весу, а в таких матчах вторая жёлтая должна быть убийственной. Поддерживаю Карасёва, решившего её не показывать. Но не поддерживаю из-за многочисленных пропусков открытых нарушений на протяжении всей игры. В данном случае он не назначил опасный штрафной.

Теперь про фол Ермакова на 81-й минуте. Не знаю, что нужно было Карасёву, чтобы показать красную. Это же по всем критериям удаление! Ермаков прыгнул прямой ногой и шипами вперёд, было додавливание. Что, надо было ногу сломать? Не понимаю. Также вопросы к VAR: Иванов звал Карасёва смотреть момент с Промесом, а тут не позвал — смешно.

Скорее всего, Карасёву дали указание никого не удалять и не ломать игру — пускай игроки друг друга бьют по ногам, а ты терпи. Но тогда это тоже путь в никуда.

Оценка Карасёва — 7,8.