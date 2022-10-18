Лидер ЦСКА сильно разозлил тренера. Теперь Карраскаль вылетит из основы?

Колумбиец был звездой команды на старте сезона. Но в последних турах не похож сам на себя.

Хорхе Карраскаль, будем называть вещи своими именами, провалил главный для ЦСКА матч первой части сезона – дерби со «Спартаком». До такой степени, что Владимир Федотов заменил считающегося лидером атаки колумбийца за полчаса до конца и при счёте 1:2, когда требовалось спасать игру. А по окончании встречи публично раскритиковал своего футболиста. Не каждый тренер поступил бы так, как армейский, тем более в отношении одного из ключевых игроков. Федотов гремел:

«Что произошло после перерыва? Я бы не назвал это провалом. Провал, может быть, у одного футболиста. У кого? Это наше внутреннее дело. Так безвольно уступить и дать нанести удар (очевидный намёк на Карраскаля в эпизоде с голом Антона Зиньковского. – Прим. «Чемпионата»). Думаю, что это по всей игре. Много эпизодов. Мы же знаем его. Человек может играть гораздо лучше. Будем разбираться, что это такое.

Одновременная замена Карраскаля и Медины была вызвана необходимостью усиливаться, перехватывать инициативу. Было видно, что они не выполняли тех функций, на которые мы договорились в перерыве. Любой амбициозный футболист, уходя с поля, недоволен, но есть и другие, кто хочет себя проявить. Надо показывать себя на поле, а недовольство засунуть себе… куда‑нибудь подальше».

Недовольство – это реакция Карраскаля на замену. Уходя на скамейку, колумбиец что-то произнёс в адрес Федотова, и это было явно не «спасибо за игру, тренер». Карраскаль не понял и не принял решение главного, обиделся.

И ещё от Федотова про Хорхе: «С Карраскалем говорил, что нужно выходить на футбол – это наша страсть. Он не терпит безалаберности».

Если в первом тайме дерби Карраскаль что-то показывал эпизодами, то во втором фактически выпал из игры. Всего несколько раз встретился с мячом, да и то в основном на стандартах. В моменте с голом Зиньковского действия колумбийца вообще непонятны. Он должен был блокировать удар спартаковца. Отчасти Хорхе оправдывает то, что перед этим он совершил пару-тройку мощных рывков в прессинге у ворот Игоря Акинфеева, но в любом случае нельзя терять концентрацию.

Конечно, соперники теперь специально готовятся к Карраскалю – это удел любого футболиста, который «делает разницу». Таких игроков, как Хорхе, стараются накрывать в момент приёма мяча, не дают им использовать преимущество в скорости и просто фолят, если вингер/инсайд разбежался. В матче со «Спартаком» колумбиец совершил всего 34 касания мяча.

Спад в игре Карраскаля по сравнению со стартом сезона очевиден. Можно было связать это с отъездом Хорхе в сборную – дескать, расслабился, переоценил себя, но на самом деле проблемы начались ещё до середины сентября. Если в первых шести турах РПЛ колумбиец набрал 4+2 по системе «гол+пас», то в следующих шести матчах (ещё один он пропустил из-за дисквалификации) отметился только забитым мячом и заработанным пенальти с «Краснодаром».

По итогам дерби у Карраскаля всего три попытки обводки (две успешные), а основных оборонительных действий только пять – два отбора мяча, ноль перехватов и три подбора. Это худший результат по сезону РПЛ! В первых турах Хорхе стабильно выдавал около полутора-двух десятков попыток обыгрыша за матч. Против «Зенита» – восемь за тайм. В последних играх колумбиец только с «Динамо» выполнил свою норму. С «Краснодаром» было пять, с «Крыльями Советов» – семь, ещё в двух матчах – по 11.

Хорхе Карраскаль Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В июле и августе Карраскаль признавался лучшим игроком ЦСКА по опросу болельщиков. Казалось, Федотов раскрыл колумбийца на сто процентов, что не получилось у Алексея Березуцкого. Хорхе и до этого тянул одеяло на себя, однако с завершающим ударом или последним пасом у легионера-новичка всё было очень плохо – результативных действий почти не совершал. В «Ривер Плейт», надо заметить, статистика Карраскаля по голам и голевым передачам тоже не потрясала воображения. Поэтому к 24 годам он ни в сборную не попал, ни в европейскую топ-лигу.

По качествам Карраскаль – потенциальная звезда РПЛ. Футболистов с таким сочетанием скорости, техники и дриблинга в нашей лиге мало. Но пока Хорхе остаётся игроком настроения, он нестабилен. Видимо, это вопрос воли. Когда нужно перетерпеть, чтобы изменить неудачно складывающийся матч, когда требуется сыграть через не могу, колумбийцу недостаёт усилий.

На фоне осеннего выступления Карраскаля анекдотично выглядит информация об интересе к нему со стороны «Атлетико». У Диего Симеоне атакующие игроки должны работать без мяча, наверное, больше, чем у любого другого тренера в топ-командах Европы. Представить Хорхе в оборонительной системе Симеоне невозможно.

Агент колумбийца Мартин Родригес так прокомментировал новость в беседе с корреспондентом «Чемпионата»: «За Хорхе следят многие команды, но он сфокусирован только на ЦСКА и сборной Колумбии. Что касается «Атлетико», это старая новость. На данный момент мы не думаем о том, чтобы Хорхе сменил клуб до лета 2023 года».

Карраскаль уедет в хороший европейский клуб только при одном условии: если в каждом матче будет играть, как в первых шести турах РПЛ этого сезона. В еврокубках и на ЧМ-2022 себя не показать – сборная Колумбии пролетела мимо турнира в Катаре. Пока же Хорхе надо задуматься о том, как не потерять место в основе ЦСКА. Федотов дал предупреждающий сигнал.