Тот самый бразилец снова в России! Бойкотирует матч РПЛ и случайно познакомился с Карпиным

Помните бразильца Томера Савойю? В 2018-м он приехал в Россию на чемпионат мира и мгновенно стал популярным. В том числе за счёт того, что ругался по-русски с акцентом и выпученными глазами. Вот так он наводил шорох в московском метро перед матчем Сербия – Бразилия (0:2).
Спустя четыре года Томер Савойя снова в России. Приехал работать как блогер и журналист. Чтобы попасть на матч «Ростов» – «Краснодар», бразильцу пришлось сделать Fan ID. Получилось отдельное путешествие, которое он снял на телефон (рекомендуем глянуть, прежде чем читать интервью). А уже после матча Томер пообщался с «Чемпионатом».
– Почему вы снова приехали?
– Два месяца назад я находился в России и заметил, что люди здесь всё ещё любят меня. Остаётся хайп, так или иначе. Затем я осознал, что сейчас никто не хочет ехать в Россию, никто не поддерживает Россию. А ведь это страна, которую я люблю. Я хочу сюда приезжать, я хочу жить тут. Для этого и приехал – обосноваться.
– Кто вам рассказал про необходимость Fan ID?
– Я написал у себя в соцсетях: «Хе-хей, фанаты «Ростова», я приезжаю. Хочу пойти на матч. Какой сектор у ультрас?». Мне ответили, что активные фанаты бойкотируют чемпионат и мне нужен Fan ID, если я вообще хочу попасть на стадион.
Бразилец Томер Савойя снова в России
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
– Как получали Fan ID?
– Как я могу описать всё? Тут очень просто. Достаточно одного слова. Задолбали! (в оригинале было непечатное слово. – Прим. «Чемпионата»)
– Вы с самого начала писали «попытка 1», «попытка 2», «попытка 3»… Заранее понимали, что одним разом не обойдётся?
– Нет. Я верил, что ограничится одной попыткой. Я же пришёл в место, которое указано на официальном сайте. Увы, там не знали, как именно мне получать Fan ID. Во втором месте меня отправили в «Мои документы».
– Как вы могли бы описать людей, которых встретили за этот день?
– Я увидел много разных людей. Кто-то меня поддерживал. Например, Владислав. Он очень хороший человек. Действительно помог мне – всё время был на связи. С другой стороны, была и Кристина в «Моих документах», которая выкинула мои бумаги и в целом была агрессивна. Глобально я люблю российских людей, потому что они тоже рады мне.
Бразилец Томер Савойя снова в России
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
– В Бразилии такая же бюрократия?
– Да. Тоже жесть встречается, хоть и не такая. Возможно, мне просто не повезло сейчас, а обычно всё проходит проще.
– А что-то похожее на Fan ID в Бразилии есть?
– На некоторых стадионах — и только для ультрас, чтобы избегать насилия. Если ты ультрас, тебе нужна карта для определённых зон. Так было и в Сан-Паулу, и в Порту-Алегри, но только для этой части фанатов.
– Какой была бы реакция у бразильских болельщиков, если бы у них ввели Fan ID, как в России?
– Требовали бы, чтобы документ было легко получить. Иначе бы протестовали. Не бойкотировали бы матчи, а приходили бы на трибуну и протестовали во время игр. Бразильские болельщики не приняли бы такое отношение.
– Какие новые слова вы выучили за эту поездку по России?
– Закон, бюрократия и щекотно. Последнее – странно звучит, ха!
Бразилец Томер Савойя снова в России
Фото: из личного архива Томера Савойи
– До футбола вы всё-таки добрались – посмотрели матч «Ростова», но стояли спиной к полю, протестуя против Fan ID…
– А самое забавное, что после матча я пошёл в паб и увидел нескольких игроков «Ростова», которые пришли поужинать. Посидел с ними и пообщался. Ещё и с Валерием Карпиным познакомился. Невероятный мужик: восхитительный, вежливый. Я весь матч протестовал и не смотрел игру, но потом увидел команду.
– Снова поход на футбол планируете?
– Хочу сходить на разные матчи РПЛ. Краснодар, Сочи, Питер, Москва. Я бы хотел побывать везде, где можно.
– А чем ещё хотите заниматься в России?
– Договариваюсь с букмекерской конторой. Планирую ехать в Катар и оттуда присылать контент о ЧМ-2022. Кроме того, я заявляюсь играть в Медиалигу (футбольный турнир блогеров. – Прим. «Чемпионата») и в поп-MMA (любительские бои со знаменитостями. – Прим. «Чемпионата»). Много задумок. Вообще, мне просто нравится Россия. Я хотел бы здесь жить и создавать контент в своём стиле.
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