Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Бразилец Томер Савойя снова в России: получил Fan ID, бойкотирует матч «Ростов» — «Краснодар» и встретил Валерия Карпина

Тот самый бразилец снова в России! Бойкотирует матч РПЛ и случайно познакомился с Карпиным
Григорий Телингатер
Бразилец Томер Савойя снова в России
Комментарии
Интервью с Томером Савойей, который бойкотировал матч РПЛ и познакомился с Валерием Карпиным.

Помните бразильца Томера Савойю? В 2018-м он приехал в Россию на чемпионат мира и мгновенно стал популярным. В том числе за счёт того, что ругался по-русски с акцентом и выпученными глазами. Вот так он наводил шорох в московском метро перед матчем Сербия – Бразилия (0:2).

Спустя четыре года Томер Савойя снова в России. Приехал работать как блогер и журналист. Чтобы попасть на матч «Ростов» – «Краснодар», бразильцу пришлось сделать Fan ID. Получилось отдельное путешествие, которое он снял на телефон (рекомендуем глянуть, прежде чем читать интервью). А уже после матча Томер пообщался с «Чемпионатом».

– Почему вы снова приехали?
– Два месяца назад я находился в России и заметил, что люди здесь всё ещё любят меня. Остаётся хайп, так или иначе. Затем я осознал, что сейчас никто не хочет ехать в Россию, никто не поддерживает Россию. А ведь это страна, которую я люблю. Я хочу сюда приезжать, я хочу жить тут. Для этого и приехал – обосноваться.

– Кто вам рассказал про необходимость Fan ID?
– Я написал у себя в соцсетях: «Хе-хей, фанаты «Ростова», я приезжаю. Хочу пойти на матч. Какой сектор у ультрас?». Мне ответили, что активные фанаты бойкотируют чемпионат и мне нужен Fan ID, если я вообще хочу попасть на стадион.

Бразилец Томер Савойя снова в России

Бразилец Томер Савойя снова в России

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

– Как получали Fan ID?
– Как я могу описать всё? Тут очень просто. Достаточно одного слова. Задолбали! (в оригинале было непечатное слово. – Прим. «Чемпионата»)

– Вы с самого начала писали «попытка 1», «попытка 2», «попытка 3»… Заранее понимали, что одним разом не обойдётся?
– Нет. Я верил, что ограничится одной попыткой. Я же пришёл в место, которое указано на официальном сайте. Увы, там не знали, как именно мне получать Fan ID. Во втором месте меня отправили в «Мои документы».

– Как вы могли бы описать людей, которых встретили за этот день?
– Я увидел много разных людей. Кто-то меня поддерживал. Например, Владислав. Он очень хороший человек. Действительно помог мне – всё время был на связи. С другой стороны, была и Кристина в «Моих документах», которая выкинула мои бумаги и в целом была агрессивна. Глобально я люблю российских людей, потому что они тоже рады мне.

Бразилец Томер Савойя снова в России

Бразилец Томер Савойя снова в России

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– В Бразилии такая же бюрократия?
– Да. Тоже жесть встречается, хоть и не такая. Возможно, мне просто не повезло сейчас, а обычно всё проходит проще.

– А что-то похожее на Fan ID в Бразилии есть?
– На некоторых стадионах — и только для ультрас, чтобы избегать насилия. Если ты ультрас, тебе нужна карта для определённых зон. Так было и в Сан-Паулу, и в Порту-Алегри, но только для этой части фанатов.

– Какой была бы реакция у бразильских болельщиков, если бы у них ввели Fan ID, как в России?
– Требовали бы, чтобы документ было легко получить. Иначе бы протестовали. Не бойкотировали бы матчи, а приходили бы на трибуну и протестовали во время игр. Бразильские болельщики не приняли бы такое отношение.

– Какие новые слова вы выучили за эту поездку по России?
– Закон, бюрократия и щекотно. Последнее – странно звучит, ха!

Бразилец Томер Савойя снова в России

Бразилец Томер Савойя снова в России

Фото: из личного архива Томера Савойи

– До футбола вы всё-таки добрались – посмотрели матч «Ростова», но стояли спиной к полю, протестуя против Fan ID…
– А самое забавное, что после матча я пошёл в паб и увидел нескольких игроков «Ростова», которые пришли поужинать. Посидел с ними и пообщался. Ещё и с Валерием Карпиным познакомился. Невероятный мужик: восхитительный, вежливый. Я весь матч протестовал и не смотрел игру, но потом увидел команду.

– Снова поход на футбол планируете?
– Хочу сходить на разные матчи РПЛ. Краснодар, Сочи, Питер, Москва. Я бы хотел побывать везде, где можно.

– А чем ещё хотите заниматься в России?
– Договариваюсь с букмекерской конторой. Планирую ехать в Катар и оттуда присылать контент о ЧМ-2022. Кроме того, я заявляюсь играть в Медиалигу (футбольный турнир блогеров. – Прим. «Чемпионата») и в поп-MMA (любительские бои со знаменитостями. – Прим. «Чемпионата»). Много задумок. Вообще, мне просто нравится Россия. Я хотел бы здесь жить и создавать контент в своём стиле.

«Всегда было загадкой: зачем смотреть то, что бесит?» Как теперь живёт «Матч ТВ» «Всегда было загадкой: зачем смотреть то, что бесит?» Как теперь живёт «Матч ТВ»
История культовой брехаловки. Первый футбольный чат Москвы История культовой брехаловки. Первый футбольный чат Москвы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022