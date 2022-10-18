«Всё кажется очевидным. Но это не так». Реакция мира на «Золотой мяч» Бензема

Нападающий Карим Бензема признан лучшим футболистом сезона. Французский футболист получил «Золотой мяч» из рук Зинедина Зидана в Париже.

L’Equipe: «Бензема — король. Пятый француз, завоевавший «Золотой мяч», и первый — со времён Зидана. В прошлом сезоне он в пятый раз выиграл Лигу чемпионов и в четвёртый — чемпионат Испании. Кроме того, Карим победил в составе сборной Франции в Лиге наций. Скоро он поедет на чемпионат мира, чтобы завоевать трофей, которого не хватает в его богатой коллекции».

AS: «Нападающий наконец-то получил престижную награду, которая венчает его успешную карьеру. Это один из самых элегантных и качественных игроков в истории футбола. Ему наконец-то отдали должное. Бензема неправильно понимали в течение предыдущих лет, хотя у него был прекрасный послужной список. В разное время его нещадно критиковали, но теперь всё это в прошлом. Бензема получил награду в театре, его футбольное искусство оценили по достоинству».

Gazzeta dello Sport: «На первый взгляд, всё кажется очевидным. Но это не так. Бензема завоевал «Золотой мяч», и его встретили в Париже как короля. Но чуть больше года назад такое невозможно было представить. Кто бы мог подумать, что Франция расстелет ковровую дорожку для человека, которого считали антигероем. Сейчас его встретили как звезду мирового футбола, но отношения игрока с Францией были далеки от идеальных. Все мы помним скандальную историю с Вальбуэна, из-за которой Карим лишился места в сборной».

Kicker: «Терпение даёт свои плоды. В прошлом сезоне не было игрока лучше, чем Карим Бензема. Он впервые в истории завоевал «Золотой мяч» — трофей, к которому давно стремился. Когда Карим воссоединился с Роналду в «Реале», то ему пришлось работать на португальца. Криштиану был гарантом успеха, а Бензема часто оставался незамеченным. Терпеливый Карим находился на втором ряду, когда его одноклубник получал награды. Самого Бензема при этом снова и снова критиковали. Летом 2018 года внезапно настало время, когда нужно было выходить на первый план в связи с уходом Роналду. С каждым сезоном Бензема играл всё лучше и лучше, а потом случился настоящий взрыв. Команда выиграла ЛЧ и Примеру, а Карим забил кучу важных голов. Да, он завоевал «Золотой мяч» не в 21, а в 34, но так или иначе терпение окупилось».

Карим Бензема и Криштиану Роналду Фото: Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images

Marca: «Бензема получил награду, к которой давно стремился. Париж — особенный город для Карима в последнее время. Летом он вместе с «Реалом» победил там в Лиге чемпионов, а теперь поднял над головой «Золотой мяч». Он по праву завоевал награду, поскольку провёл захватывающий сезон. Карим превратился из котёнка в Короля Льва, а все предыдущие трудности стали источником дополнительное мотивации. И был один человек, который всегда верил в Бензема. Это президент «Реала» Флорентино Перес. Со временем все убедились его в правоте. Сейчас Бензема не тот, что приходил в «Реал». Отъезд Роналду открыл для него неведомый сценарий и позволил стать другим игроком. Он взял на себя лидерство, которое не смогли взять ни Азар, ни Бэйл».

Mundo Deportivo: «В 2009 году Перес убедил Бензема подписать контракт с «Реалом». Позднее он всегда поддержал своего игрока. И когда того отлучили от сборной Франции, и когда Карима критиковали за игру в футболке «Реала». Перес всегда был рядом, а Бензема очень это ценил. Можно сказать, что президент «Реала» приложил руку к очередному «Золотому мячу» футболиста своего клуба».

Карим Бензема и Флорентино Перес Фото: John Berry/Getty Images

Ole: «Бензема завоевал свой первый «Золотой мяч», и это более чем заслужено. Карим был лучшим кандидатом на награду, и он получил его. Француз провёл отличный сезон, забил много голов и был ключом на пути к нескольким титулам. Карим прервал 24-летнюю засуху французских футболистов. Месси на этот раз даже не попал в топ-30, а Роналду занял 20-е место».