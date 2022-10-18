«Золотой мяч» наконец получил не Месси. Но этот пережиток прошлого всё равно пора отменить

В списке обладателей «Золотого мяча» появился новичок. В этом году приз достался Кариму Бензема, тащившему «Реал» в прошлом сезоне. Наконец-то без награды остался Лионель Месси, который, кажется, уже сам устал натягивать улыбку на этих церемониях. Причём аргентинца отрезали от списка номинантов ещё в августе — видимо, чтобы наверняка. Но восстановилось ли ощущение, что «Золотой мяч» — важный и справедливый трофей? Нет, и сейчас объясним почему.

«Золотой мяч» — не релевантный приз. Определить лучшего игрока физически невозможно

Давайте признаем: лучший футболист года — слишком субъективная номинация. У неё нет чётких общепринятых и прописанных в правилах критериев. Нет формулы, которая позволяла бы вычислить однозначного претендента на «Золотой мяч».

Помните четыре победы Месси подряд? В 2009-м и 2011-м вопросов, кажется, ни у кого не было: все признали, что трофеи Лиги чемпионов с «Барсой» — необходимое дополнение к топовому перформансу, которое перевешивает достижения других игроков. Но при этом в 2010-м и 2012-м всё было иначе: оказалось, что можно взять «Золотой мяч», вылетев в четвертьфинале чемпионата мира, да и Евро — не такой уж и важный турнир. В 2012-м Месси буквально вручили приз за кучу голов. Так какие критерии в итоге? Кто-нибудь понял?

В этом году правила поменялись, но к этому моменту мы ещё вернёмся. Спойлер: идеальным процесс выбора обладателя «Золотого мяча» не стал.

К «Золотому мячу» добавили узкопрофильные призы. Стало только хуже

Со временем церемонии обогатились вручением второстепенных наград. Они как бы и престижные, но при этом некоторые из них походят на утешительные призы. Причём выбор победителей порой не состыкуется со списком номинантов на «Золотой мяч».

Этот год не стал исключением и подарил ещё немного абсурда:

Роберт Левандовски — лучший нападающий. Подождите, так Бензема тоже нападающий!

Гави — лучший молодой футболист. Но его нет среди 20 номинантов на «Золотой мяч».

На «Золотой мяч» претендовали два вратаря — Тибо Куртуа и Мик Меньян. Ладно, бельгиец взял приз лучшему голкиперу, но почему француз в этой номинации только пятый?

В результате возникает ощущение, что France Football, намудрив с дополнительными номинациями, сделал только хуже. Лучший футболист сезона — нападающий, но он не лучший нападающий. Второго вратаря из списка лучших нет среди номинантов на «Золотой мяч», зато есть пятый. И что за дискриминация молодых игроков в случае с Гави?

У «Золотого мяча» странное голосование. Из-за этого страдают новые звёзды

Каждый год всё сводится к мнению журналистов, у которых вполне могут быть (да что уж там, наверняка есть) симпатии к конкретным футболистам.

Просто представьте: ещё совсем недавно судьбу самого престижного приза решали 180 журналистов со всего света. Надо ли уточнять, что не все страны развиты в футбольном плане. Из-за этого перед новыми звёздами постоянно возникают препятствия — некоторые из журналистов или никогда не слышали о них, или хотят выбрать беспроигрышный вариант и голосуют за более известные фамилии.

До 2007 года в голосовании за «Золотой мяч» участвовали только журналисты, после чего выбор лучшего футболиста также доверили тренерам и капитанам сборных. Число журналистов при этом выросло с 52 до 96 человек. Так было до 2016 года. Затем голосование снова легло на журналистов, а их число увеличилось до 180. Впервые круг выбирающих сократился лишь в этом году.

Подробности голосования, всплывающие после вручения награды, уже не раз подтверждали это. Например, Лео Месси в 2019-м выгрыз «Золотой мяч» у Вирджила ван Дейка благодаря голосам журналистов из Африки, Северной Америки и Океании. У африканцев защитник «Ливерпуля» вообще не вошёл в топ-3, зато вошёл сенегалец Садио Мане — кумир всего континента. Хотя в Европе лучшим признали ван Дейка.

Абсурдности процессу добавлял тот факт, что приз вручали по итогам года, а не европейского сезона. Из-за этого отсутствовал баланс: можно было выиграть Лигу чемпионов и блеснуть на чемпионате мира, но раствориться в последние месяцы, как Лука Модрич в 2018-м. И всё равно попозировать с золотом, успешно отбившись от критики. Тогда зачем делать вид, что осень тоже важна?

Лионель Месси Фото: Philipp Schmidli/Getty Images

Возвращаемся к нововведениям. В этом году «Золотой мяч» наконец-то стали вручать по итогам сезона. Вдобавок появились критерии: индивидуальные достижения важнее командных трофеев. Также организаторы сократили круг голосующих: отныне это журналисты из 100 стран. Ну теперь-то заживём? Вряд ли.

В этом году вторым в голосовании стал Садио Мане. Не Роберт Левандовски, не Килиан Мбаппе, не Мохамед Салах и не Винисиус Жуниор. Вы скажете: Мане привёл сборную Сенегала к завоеванию Кубка Африки. А этого точно достаточно? Или, может, Садио ещё и выдал лучший сезон в карьере на клубном уровне? К сожалению, нет — в «Ливерпуле» феерил Салах (46 результативных действий против 23). Да и лучшие сезоны Мане, скорее пришлись, на период с 2018 по 2020 год. Но тогда он дотянулся лишь до четвёртого места в голосовании за «Золотой мяч». Парадокс.

Зато нет сомнений, что за Мане усиленно голосовали в родной Африке. Плохо ли это? Нет, но объективность в любом случае страдает. Иначе быть и не может, когда включается человеческий фактор. Тут же вспоминаем первый пункт: даже объявленные в этом году критерии не лишают голосование изъяна.

«Золотой мяч» — пережиток прошлого. В современную эпоху такая награда просто не способна быть объективной, поэтому от неё пора избавляться. Нет, конечно, можно постараться её реформировать, но, кажется, даже организаторы не понимают, как это сделать. А пока «Золотой мяч» остаётся «Оскаром» в мире футбола.