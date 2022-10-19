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Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего: таблица и разбор ошибок, «Спартак», «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив»

Команду Карпина «прибили» дважды за один матч! Таблица ошибок судей РПЛ
Кирилл Закатченко
Таблица судейских ошибок РПЛ
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А «Спартаку» не повезло в дерби с ЦСКА.

Продолжаем следить за судейскими косяками в российском футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Судья Евгений Турбин

Судья Евгений Турбин

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:

таблица после 1-го тура;

таблица после 2-го тура;

таблица после 3-го тура;

таблица после 4-го тура;

таблица после 7-го тура;

таблица после 8-го тура;

таблица после 9-го тура;

таблица после 10-го тура;

таблица после 11-го тура.

Ошибки судей в 13-м туре

В 12-м туре случился настоящий праздник — арбитры не совершили ни одной грубой ошибки. Но спустя неделю всё изменилось. Со знаком минус отметились Евгений Турбин и Сергей Карасёв. У первого и вовсе два серьёзных косяка.

  • Турбин не назначил пенальти в пользу «Ростова» и не удалил футболиста «Урала» Сиссе. 
  • Карасёв не удалил полузащитника ЦСКА Ермакова в дерби со «Спартаком».
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Не знаю, что нужно было Карасёву, чтобы показать красную. Это же по всем критериям удаление! Ермаков прыгнул прямой ногой и шипами вперёд, было додавливание. Что, надо было ногу сломать? Не понимаю».

Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 13-го тура РПЛ можно прочитать тут.

Таблица грубых ошибок судей после 13 туров

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу команды
«Урал»83
«Локомотив»62
«Краснодар»43
«Ростов»34
«Химки»33
«Крылья Советов»32
«Торпедо»30
«Спартак»25
«Пари НН»24
«Факел»21
«Сочи»21
«Оренбург»15
«Ахмат»15
ЦСКА13
«Зенит»12
«Динамо»12
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