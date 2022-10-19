Команду Карпина «прибили» дважды за один матч! Таблица ошибок судей РПЛ

Продолжаем следить за судейскими косяками в российском футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.
Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Судья Евгений Турбин
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Предыдущие ошибки арбитров
Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:
таблица после 1-го тура;
Ошибки судей в 13-м туре
В 12-м туре случился настоящий праздник — арбитры не совершили ни одной грубой ошибки. Но спустя неделю всё изменилось. Со знаком минус отметились Евгений Турбин и Сергей Карасёв. У первого и вовсе два серьёзных косяка.
- Турбин не назначил пенальти в пользу «Ростова» и не удалил футболиста «Урала» Сиссе.
- Карасёв не удалил полузащитника ЦСКА Ермакова в дерби со «Спартаком».
«Не знаю, что нужно было Карасёву, чтобы показать красную. Это же по всем критериям удаление! Ермаков прыгнул прямой ногой и шипами вперёд, было додавливание. Что, надо было ногу сломать? Не понимаю».
Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 13-го тура РПЛ можно прочитать тут.
Таблица грубых ошибок судей после 13 туров
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Урал»
|8
|3
|«Локомотив»
|6
|2
|«Краснодар»
|4
|3
|«Ростов»
|3
|4
|«Химки»
|3
|3
|«Крылья Советов»
|3
|2
|«Торпедо»
|3
|0
|«Спартак»
|2
|5
|«Пари НН»
|2
|4
|«Факел»
|2
|1
|«Сочи»
|2
|1
|«Оренбург»
|1
|5
|«Ахмат»
|1
|5
|ЦСКА
|1
|3
|«Зенит»
|1
|2
|«Динамо»
|1
|2
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