Команду Карпина «прибили» дважды за один матч! Таблица ошибок судей РПЛ

А «Спартаку» не повезло в дерби с ЦСКА.

Продолжаем следить за судейскими косяками в российском футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.



Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Судья Евгений Турбин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:



таблица после 1-го тура;

таблица после 2-го тура;

таблица после 3-го тура;

таблица после 4-го тура;

таблица после 7-го тура;

таблица после 8-го тура;

таблица после 9-го тура;

таблица после 10-го тура;

таблица после 11-го тура.

Ошибки судей в 13-м туре

В 12-м туре случился настоящий праздник — арбитры не совершили ни одной грубой ошибки. Но спустя неделю всё изменилось. Со знаком минус отметились Евгений Турбин и Сергей Карасёв. У первого и вовсе два серьёзных косяка.

Турбин не назначил пенальти в пользу «Ростова» и не удалил футболиста «Урала» Сиссе.

Карасёв не удалил полузащитника ЦСКА Ермакова в дерби со «Спартаком».

Игорь Федотов футбольный арбитр «Не знаю, что нужно было Карасёву, чтобы показать красную. Это же по всем критериям удаление! Ермаков прыгнул прямой ногой и шипами вперёд, было додавливание. Что, надо было ногу сломать? Не понимаю».

Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 13-го тура РПЛ можно прочитать тут.

Таблица грубых ошибок судей после 13 туров