Экс-игрок «Ман Сити» выбрал Эмираты вместо «Спартака». Трансферы последнего месяца

1 сентября в ведущих европейских лигах закрылось трансферное окно. Несмотря на это, позднее состоялось ещё несколько значимых сделок. Во-первых, в некоторых странах окно захлопнулось позже. Во-вторых, у клубов есть возможность подписывать свободных агентов в любое время года. В этом материале — главные переходы за последний месяц, а в тексте ниже – трансферы с 1 по 19 сентября.

Эрьян Ньюланд, «РБ Лейпциг» (Германия)

5 октября «Лейпциг» потерял из-за травмы Петера Гулачи. Основной вратарь получил разрыв крестообразной связки в начале матча с «Селтиком» в Лиге чемпионов. Место в воротах занял Янис Бласвих, а через четыре дня «Лейпциг» подписал контракт до лета 2023 года с Эрьяном Ньюландом. До перехода в немецкий клуб 32-летний голкипер сборной Норвегии выступал за «Рединг», «Борнмут», «Астон Виллу», «Ингольштадт», «Мольде». Ньюланд не может играть за «Лейпциг» в Лиге чемпионов (как минимум на групповом этапе), но может выйти в Бундеслиге. 15 октября он остался в запасе на матч с «Гертой».

Йосип Иличич, «Марибор» (Словения)

Экс-партнёр Алексея Миранчука по «Аталанте» перешёл на правах свободного агента в «Марибор». Летом полузащитник остался без клуба, а в октябре подписал трёхлетний контракт. Иличич уже выступал за «Марибор» на заре карьеры. На его счету четыре гола и три результативные передачи в 11 матчах. Зимой «Аталанта» не заявила словенца на Лигу Европы из-за психологических проблем, а 31 августа объявила о его уходе за год до окончания контракта. За 12 сезонов в Серии А Иличич сыграл 339 матчей, но ничего не выиграл.

Йосип Иличич Фото: nkmaribor.com

Гаэль Какута, «Амьен» (Франция)

Экс-полузащитник «Ланса» подписал четырёхлетний контракт с «Амьеном» на правах свободного агента. Этот клуб выступает во втором дивизионе Франции. За «Амьен» Какута выступал в сезонах-2017/2018 и 2019/2020 (62 матча, восемь голов, 11 ассистов). В послужном списке француза – «Челси», «Райо Вальекано», «Витесс», «Севилья», «Лацио», «Фулхэм». Два единственных трофея Гаэль выиграл с «синими» – чемпионство и Кубок Англии. В 2016 и в 2018 годах Какута был близок к переходу в «Спартак», о чём писало издание Footmercato.

Фабьен Сентонс, «Нант» (Франция)

22 сентября «Нант» заплатил € 4 млн «Метцу» за Сентонса. Пока что правый защитник не сыграл ни одного матча, так как восстанавливается после мышечного повреждения. Ожидается, что Сентонс вернётся в обойму в начале ноября. За «Метц» Фабьен провёл 91 матч, был основным игроком в прошлом сезоне, но пропустил больше трёх месяцев из-за разрыва мышцы. Француз подписал с «Нантом» контракт на пять лет.

Фабьен Сентонс Фото: fcnantes.com

Джейсон Денайер, «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ)

27-летний экс-защитник «Ман Сити» подписал однолетний контракт с клубом из ОАЭ. Денайер уже провёл 194 минуты в трёх матчах в местном чемпионате, а его команда уступила, сыграла вничью и победила. Последние сезоны защитник играл за «Лион»: на его счету восемь голов и два ассиста в 139 матчах. Летом бельгийцем интересовался «Спартак», как сообщал журналист Максим Алланазаров. В его копилке трофеев – чемпионство в Шотландии и Кубок шотландской лиги с «Селтиком» и чемпионство в Турции с «Галатасараем».

Шека, «Ренн» (Франция)

27-летний португалец достался «Ренну» бесплатно и подписал с клубом контракт на два года. Полузащитник играл за «Лилль», с которым стал чемпионом Франции в сезоне-2020/2021 и выиграл Суперкубок страны. Зимой велись переговоры о переходе Шеки в ЦСКА, но игрок остался во Франции. «У ЦСКА действительно есть интерес к Шеке, но переговоры в данный момент не ведутся. «Лилль» не собирается зимой отпускать футболиста», – сказал агент хавбека. За «Ренн» полузащитник провёл уже два матча и помог победить «Нант» (3:0) и «Лион» (3:2).

Маркес Аллан, «Аль-Вахда» (ОАЭ)

Два года назад этот парень перешёл за € 23,6 млн из «Наполи» в «Эвертон». Аллан сыграл 57 матчей за «ирисок», сделал три результативные передачи и уехал зарабатывать деньги в Эмираты. Бразилец подписал двулетний контракт и уже сыграл три матча в местном чемпионате. Вместе с «Наполи» Аллан стал обладателем Кубка Италии. Это его второй трофей на клубном уровне.