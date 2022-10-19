Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ проснулся. Какой хитрый гол! Видео

Неужели Гамид Агаларов вернулся? Одна из главных звёзд прошлого сезона РПЛ после перехода в «Ахмат» играет далеко не всегда и сильно сбавила в результативности. Зато начало кубкового матча с «Оренбургом» напомнило, какое у Агаларова голевое чутьё.

Гол Агаларова уже на 11-й минуте получился неожиданным, ведь для этого ему даже не потребовалось полноценного момента. Пас партнёра из глубины, скорее, был сделан на удачу и с целью не потерять мяч. Казалось, защитник успевает к мячу, да и вратарь уже выбежал из ворот.



И тут включился Агаларов: он сделал мощнейшее ускорение, проткнул мяч и оставил позади обоих соперников, которые вдобавок ещё столкнулись и оказались на газоне. Дальше всё просто: нападающий «Ахмата» срезал угол и вонзил мяч в пустые ворота.

Одним голом дело не ограничилось, и спустя несколько минут Агаларов вновь оказался в центре внимания. Правда, на этот раз нападающий отметился со знаком минус. Он выставил локоть при подаче со штрафного и «привёз» пенальти в ворота «Ахмата». Удар, кстати, элегантной «паненкой» исполнил Дмитрий Воробьёв.

Думаете, это всё? Нет! Незадолго до перерыва, когда счёт уже был 2:1 в пользу «Оренбурга», Агаларов исправился и заработал ещё один пенальти — уже в ворота соперника. Настоящий хедлайнер.



Вообще, сезон пока складывается для Агаларова неудачно. В РПЛ у него всего семь матчей — и лишь один в основе. За 265 минут Гамид забил лишь однажды. А в Кубке России гол в ворота «Оренбурга» и вовсе стал первым после трёхматчевой «засухи».

Гамид Агаларов Фото: РИА Новости

А ведь в прошлом сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ. В составе скромной «Уфы» он настрелял 19 мячей в чемпионате — больше, чем Фёдор Смолов, Артём Дзюба, Иван Сергеев, Александр Соболев и другие форварды. Теперь есть надежда, что Агаларов проснулся и вернётся на прежний уровень.