В регионах России введены особые режимы. Пострадает ли РПЛ?

Пока ничего не меняется, но не всё так просто.

Владимир Путин издал новый указ, разделивший регионы на несколько видов режима. Так, на юге — в Ростовской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае — введён средний уровень реагирования, а в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве, — уровень повышенной готовности. Что объединяет эти регионы? В них регулярно проходят матчи РПЛ. Разбираемся, повлияет ли указ на наш футбол.

Заявление президента РПЛ

Александр Алаев отреагировал максимально оперативно. Вот что он сказал:



— В соответствии с Указом Президента Российской Федерации на территории ряда регионов страны вводится особый режим работы транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. Такой режим вводится, в частности, в регионах, где проводятся матчи РПЛ: в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях.

В данный момент лига проводит консультации со всеми ведомствами и администрациями регионов, вовлечёнными в исполнение указа. Ждём решения органов власти, которым будем руководствоваться при проведении оставшейся части чемпионата России. Обо всех возможных изменениях клубы Лиги будут оповещены незамедлительно.

Александр Алаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ответ регионов. Пока без ограничений

Далее последовали комментарии глав перечисленных выше регионов. Всё они сводятся к одному: оснований для введения ограничений нет, обстановка полностью контролируется. Ниже — точные цитаты.



Правительство Воронежской области: обстановка в регионе оценивается как полностью контролируемая и не вызывающая никаких угроз для населения. Для жителей области никаких ограничений нет, в том числе и по перемещению внутри области или работе экономических субъектов.



Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев: оснований для введения каких-либо ограничений на сегодняшний день в регионе нет, обстановка в регионе полностью контролируемая.

Глава Ростовской области Василий Голубев: в регионе сохраняется контролируемая ситуация, запрет на передвижение в регионе и за его пределы не вводится.



Мэр Москвы Сергей Собянин: сейчас никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится, все меры в рамках указа будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и в основном в рабочем режиме.

Комментарий юриста

Но что всё это значит? Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились к юристу Андрею Князеву. Слово ему:



— Сейчас всё отдано на откуп губернаторам. Всё то же самое, как и во время пандемии коронавируса. Сейчас они отрапортовались, объяснили решения, никаких ограничений нет. Но да, у них есть полномочия ввести любые ограничения, которые подразумеваются указом, в любой момент. Этот вопрос — в ведении глав регионов. Но сейчас, судя по их словам, никаких ограничений нет.

Какие ограничения подразумевает указ?

В случае с Москвой, где выступает сразу несколько команд РПЛ, власти отныне имеют право ввести следующие ограничения:

усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов;

введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики;

ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.

В южных регионах, где, в отличие от Москвы, введён средний уровень реагирования, возможны не только перечисленные выше ограничения. Но ещё и такие: