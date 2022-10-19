В регионах России введены особые режимы. Пострадает ли РПЛ?

Владимир Путин издал новый указ, разделивший регионы на несколько видов режима. Так, на юге — в Ростовской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае — введён средний уровень реагирования, а в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве, — уровень повышенной готовности. Что объединяет эти регионы? В них регулярно проходят матчи РПЛ. Разбираемся, повлияет ли указ на наш футбол.
Заявление президента РПЛ
Александр Алаев отреагировал максимально оперативно. Вот что он сказал:
— В соответствии с Указом Президента Российской Федерации на территории ряда регионов страны вводится особый режим работы транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. Такой режим вводится, в частности, в регионах, где проводятся матчи РПЛ: в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях.
В данный момент лига проводит консультации со всеми ведомствами и администрациями регионов, вовлечёнными в исполнение указа. Ждём решения органов власти, которым будем руководствоваться при проведении оставшейся части чемпионата России. Обо всех возможных изменениях клубы Лиги будут оповещены незамедлительно.
Александр Алаев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Ответ регионов. Пока без ограничений
Далее последовали комментарии глав перечисленных выше регионов. Всё они сводятся к одному: оснований для введения ограничений нет, обстановка полностью контролируется. Ниже — точные цитаты.
Правительство Воронежской области: обстановка в регионе оценивается как полностью контролируемая и не вызывающая никаких угроз для населения. Для жителей области никаких ограничений нет, в том числе и по перемещению внутри области или работе экономических субъектов.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев: оснований для введения каких-либо ограничений на сегодняшний день в регионе нет, обстановка в регионе полностью контролируемая.
Глава Ростовской области Василий Голубев: в регионе сохраняется контролируемая ситуация, запрет на передвижение в регионе и за его пределы не вводится.
Мэр Москвы Сергей Собянин: сейчас никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится, все меры в рамках указа будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и в основном в рабочем режиме.
Комментарий юриста
Но что всё это значит? Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились к юристу Андрею Князеву. Слово ему:
— Сейчас всё отдано на откуп губернаторам. Всё то же самое, как и во время пандемии коронавируса. Сейчас они отрапортовались, объяснили решения, никаких ограничений нет. Но да, у них есть полномочия ввести любые ограничения, которые подразумеваются указом, в любой момент. Этот вопрос — в ведении глав регионов. Но сейчас, судя по их словам, никаких ограничений нет.
Какие ограничения подразумевает указ?
В случае с Москвой, где выступает сразу несколько команд РПЛ, власти отныне имеют право ввести следующие ограничения:
- усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов;
- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики;
- ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.
В южных регионах, где, в отличие от Москвы, введён средний уровень реагирования, возможны не только перечисленные выше ограничения. Но ещё и такие:
- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
- введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с неё, а также ограничение свободы передвижения по ней.
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