Черчесов проиграл первый трофей в Венгрии! Уступили удивительному сопернику из деревни

Станислав Черчесов проиграл свой первый трофей в Венгрии с момента прихода в «Ференцварош». Если в прошлом сезоне российский тренер выиграл с «фроди» и чемпионат, и Кубок Венгрии, то сейчас неожиданно вылетел в 1/16 финала кубкового турнира. Причём от кого – от команды из деревушки с населением менее трёх тысяч человек!

До сегодняшнего дня Черчесов только однажды проиграл с «Ференцварошем» два матча подряд. Случилось это, правда, не так давно – в первые дни октября. «Фроди» уступили на выезде сначала «Кечкемету» (0:2) в чемпионате Венгрии, а потом сербской «Црвене Звезде» (1:4) на групповом этапе Лиги Европы. Но следующие две игры, казалось, доказали, что никакого кризиса нет и российский тренер контролирует ситуацию. «Ференцварош» победил дома «Дебрецен» (2:0) в чемпионате и «Црвену Звезду» (2:1) в ЛЕ.

Однако гостевые матчи действительно превращаются в кошмар для команды Черчесова. Три дня назад «Ференцварош» был бит на чужом поле аутсайдером венгерской лиги – «Мезёкёвешдом» (1:2). Тогда российский тренер признал проблему: «За последние недели потерпели два выездных поражения – нам предстоит разобраться в причинах».

Видимо, разобраться до конца пока не получается. Любители из «Иванчи», выступающей в третьем венгерском дивизионе, оказались на удивление хорошо подготовлены и дали бой чемпиону. Хотя состав «Ференцвароша» был таким, который позволял решить задачу: на поле вышли Сами Ммаэ, Матс Кнустер, Эндре Ботка, Мухамед Бешич, Аисса Лайдуни, Кристоффер Закариассен, Адама Траоре, Райан Ммаэ – игроки основного состава.

Поначалу игра складывалась в пользу фаворита. «Ференцварош» забил быстрый гол уже на четвёртой минуте: Закариассен отправил мяч в сетку ворот «Иванчи» с третьей попытки. Ответный гол хозяев через пару минут выглядел досадным недоразумением. Голкипер Адам Богдан пропустил удар Ласло Шустера в дальний нижний угол. К 18-й минуте «фроди» вернули себе преимущество: Ммаэ (тот, который Райан, нападающий) забил головой после подачи углового.

Станислав Черчесов Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Ведя в счёте, «Ференцварош» продолжал создавать моменты. Чемпион должен был дожимать объективно более слабого соперника, но дал слабину и поплатился за это. «Иванча» снова отыгралась – через 10 минут после начала второго тайма: серия стандартов закончилась голом Чабы Аради. Основное время матча завершилось вничью 2:2, а на шестой минуте дополнительного наступила сенсационная развязка: Бенце Керчо забил ударом с нескольких метров. После этого голкипер Адам Варга несколькими сейвами вытащил деревенскую команду в 1/8 финала Кубка Венгрии.

«Мы сделали всё, что могли, на поле, – сказал Черчесов, не став критиковать своих игроков после неудачи. – Знали, что встретимся с организованным соперником и нам будет сложно. Голкипер хозяев сыграл очень хорошо, а иногда ему помогала удача. Мы создали достаточно моментов, но в Кубке бывают такие результаты. По ходу матча я старался выпускать на поле больше игроков с атакующим менталитетом и освежать состав, к сожалению, это не принесло своих плодов».

Венгерские журналисты, обсуждая неожиданный результат, подсчитали, что разница в стоимости составов команд составляет более € 40 млн. Тем не менее любители из «Иванчи» напомнили звёздам «фроди», что в футбол играют не деньги. Для российского тренера кубковый провал может быть поводом закрутить гайки. Очевидно, причины неудачной выездной серии – в головах футболистов. Игра-то у «Ференцвароша» есть: команда Черчесова по-прежнему лидирует и в чемпионате Венгрии (потеряв на семь очков меньше конкурентов), и в сложной группе Лиги Европы.